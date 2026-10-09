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Bakan Göktaş’tan Yeni Partili 3 vekile suç duyurusu! "İftirayı atanlar da yayanlar da hesap verecek"

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Bakan Göktaş’tan Yeni Partili 3 vekile suç duyurusu! 'İftirayı atanlar da yayanlar da hesap verecek'
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturmasına ilişkin iddialar nedeniyle Yeni Parti milletvekilleri Ümit Özlale ve Cemal Enginyurt hakkında suç duyurusunda bulundu. Göktaş, “İftirayı atanlar da yayanlar da hukuk önünde hesap verecek” dedi. Göktaş, Özlale’ye 1 milyon liralık tazminat davası da açtı.

  • Bakan Göktaş'ın avukatı, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
  • Suç duyurusu dilekçelerinde, Özlale'nin Göktaş'ın babasının PHE ve PRY yatırım fonlarında 830 milyon liralık işlem yaptığı iddiasının isim benzerliğinden kaynaklandığı, Göktaş'ın babası ile işlem yapan kişinin T.C. numaralarının farklı olduğu belirtildi.
  • Göktaş, avukatı aracılığıyla Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine sunduğu dilekçeyle Ümit Özlale hakkında 1 milyon lira manevi tazminat davası açtı.

Fon soruşturması kapsamında Bakan Göktaş’ın ailesine yönelik iddialar yargıya taşındı. Göktaş, milletvekillerine iddialarını ispatlamaları için süre tanıdığını, ancak ispatlayamadıklarını belirtti. Göktaş, sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada, fon meselesi üzerinden kendisini ve ailesini hedef alan iddiaların “yalan ve iftira” olduğunu belirterek, "İspatlayamadılar. İddialarını ispatlayamıyorlarsa istifa etmeleri gerektiğini açıkça söyledim" dedi.

YENİ PARTİLİ 3 İSİM SAVCILIĞA VERİLDİ

Bakan Göktaş'ın avukatı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçelerinde, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un Bakan Göktaş ve ailesine yönelik açıklamalarının gerçeğe aykırı olduğu belirtildi.

Dilekçelerde, Özlale'nin, Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'in PHE ve PRY yatırım fonlarında toplam 830 milyon liralık işlem gerçekleştirdiğini ileri sürdüğü ve konuya ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) belgelerinin bulunduğunu iddia ettiği kaydedildi.

Yatırım fonlarında işlem gerçekleştirdiği öne sürülen Hasan Özdemir ile Bakan Göktaş'ın babasının farklı kişiler olduğu belirtilen dilekçelerde, durumun isim benzerliğinden kaynaklandığı ifade edildi.

Dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Müvekkilin ve ailesinin söz konusu fon işlemleriyle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Müvekkil tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında da aile bireylerinin anılan fonlarda tek bir kuruşluk dahi işlem gerçekleştirmediği, iddia edilen işlemleri yapan kişiyle babasının T.C. numaralarının aynı olmadığı, isim benzerliği olduğu açıkça belirtilmiştir."

"HEM KENDİSİ HEM AİLESİ HEDEF ALINDI"

Bakan Göktaş ve aile bireylerinin söz konusu fonlarda herhangi bir işlem gerçekleştirmediği aktarılan dilekçelerde, iddiaların Göktaş'ın kişilik haklarını ve kamuoyu nezdindeki itibarını zedelediği bildirildi.

Cemal Enginyurt'un ise bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aynı iddiaları gündeme getirdiği ve Bakan Göktaş ile ailesini hedef alan ifadeler kullandığı belirtildi.

Dilekçelerde, milletvekillerinin açıklamalarının sermaye piyasalarına yönelik güveni de olumsuz etkileyebilecek nitelikte olduğu savunularak, haklarında "hakaret", "iftira", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlarından soruşturma başlatılması talep edildi.

1 MİLYON LİRA TAZMİNAT

Öte yandan, Bakan Göktaş, avukatı aracılığıyla Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine sunduğu dilekçeyle Milletvekili Ümit Özlale hakkında 1 milyon lira manevi tazminat davası açtı.

Tazminat davası dilekçesinde, Özlale'nin iddialarının gerçeğe aykırı olduğu, Bakan Göktaş'ın ve ailesinin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı belirtildi.

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Kaynak: AA
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıSezgin Yavuz:

sayın bakan keşke şu vurgunu yapan arkadaşlardanda şikayetçi olsaydınız sadece adınız geçti diyemi raha4sız oldunuz çalınan milyarlarca dolardan hiç rahatsız olmadınızmıya yazıklar olsun

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıOrhann Orhan:

HUKUK ONEMLI:)

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yanıt3
Haber YorumlarıCaner:

Oğlum, iftira için böyle bir mazeret öne sürülebilir mi? Birisi sana hırsız olmadığın halde hırsız derse hoşuna gidermi? Ya da iftira atanı suçlamayıp keşke falanca hırsızlığa karşı çıksaydı bir argüman olabilir mi? kısaca aklın yerinde mi sezgin...

yanıt5
yanıt2
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Orhan orhan sence gerçekten hukuk diye bir şey varmı olmayan bir şey nasıl önemli olur

yanıt0
yanıt2
Haber Yorumlarıismail akca:

söz konusu hükümet kanadı olunca bütün haklarını arıyorlar

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme16
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Haber Yorumlarımw9f5jdtdy:

size ailemize iftira atarlarsa, gerçekten iftira ise, sessizmi kalırdınız.vicdani olmak lazım.

yanıt8
yanıt6
Haber YorumlarıOrhann Orhan:

MW9F5JDTY SEN HIC AKP SUCUNU KABUL ETTIGINI GORDUNMU

yanıt6
yanıt6
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

mw9f5jdtdy: elbette kalmazdım hoş bir şey değil ama yolsuzluğu yapanlar hakkında da sessiz kalmazdım

yanıt6
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Haber Yorumlarımehmet demirtaş:

kuyruk acıları var. iftiraya hemen sarılırlar. kendi suçlarını bastırmak için

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Haber YorumlarıAbuzitin Lastikleri:

Bakan bey hani kimsesizlerin kimsesiydiniz. Birazda Fon hırsızlarına rotayı çevirsen.

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