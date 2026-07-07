Samsung, 2026 AI TV serisini Türkiye’de tanıttı: Televizyon deneyiminde yeni dönem başlıyor

Samsung Electronics Türkiye, televizyon deneyimini yapay zeka, yeni nesil ekran teknolojileri ve bağlantılı yaşam odağında yeniden tanımlayan 2026 AI TV serisini Türkiye’de tanıttı. Yeni seriyle birlikte Samsung, yapay zekâyı yalnızca görüntü ve ses kalitesini iyileştiren bir teknoloji olarak değil; kullanıcıyı anlayan, içerik deneyimini kişiselleştiren ve televizyonu akıllı ev ekosisteminin merkezine taşıyan bir deneyim katmanı olarak konumlandırıyor.

Vision AI Companion ile daha akıllı ve kişiselleştirilmiş televizyon deneyimi

2026 AI TV serisinin merkezinde yer alan Vision AI Companion, kullanıcıların televizyonla daha doğal etkileşim kurmasına, içerikleri daha kolay keşfetmesine ve kişiselleştirilmiş önerilere ulaşmasına olanak tanıyor. Yeni One UI Tizen platformuyla desteklenen deneyim, 7 yıla kadar yazılım güncelleme desteği ve Samsung Knox güvenlik altyapısıyla tamamlanıyor.

“Televizyon artık eğlencenin, bağlantılı yaşamın ve kişiselleştirilmiş deneyimin merkezi”

Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Kıdemli Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy televizyon deneyiminin yapay zeka ile birlikte yepyeni bir döneme girdiğini belirterek; “Samsung olarak yapay zekayı tek bir cihazın özelliği olarak görmüyoruz, bu teknolojiyle tüm ekosistemimizi birbirine bağlayan bir yaşam deneyimi sunuyoruz. Dünyanın en değerli markalarından ve önde gelen çip üreticilerinden biri olarak en büyük vizyonumuz; Samsung yapay zeka yaşam yolculuğu ekosistemi. Misyonumuz net; yapay zeka yolculuğunda kullanıcılara gerçek, güvenilir ve eğlenceli bir yol arkadaşı olabilmek. Samsung olarak temel stratejimiz, akıllı telefondan TV’ye, beyaz eşyadan giyilebilir ürünlere, tabletlerden ekran teknolojilerine, geniş ürün yelpazemizle günün her anında tüketicilerin yanında olan bir ekosistem oluşturmak ve bu ekosistemle tüm kullanıcılarımıza kesintisiz ve uçtan uca bir yapay zeka deneyimi yaşatmak. Yapay zeka inovasyonlarının öncü markası olarak bu teknolojinin gücünü herkese ulaştırmaya ve hayatlarına değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

Micro RGB ile görüntü kalitesinde yeni referans

Samsung’un 2026 AI TV serisinin en dikkat çeken yeniliklerinden biri olan Micro RGB, gelişmiş arka aydınlatma mimarisi, yüksek renk doğruluğu, gerçek siyah performansı ve yapay zekâ destekli görüntü işleme teknolojileriyle gelişmiş TV deneyiminde yeni bir seviye sunuyor. R95H, R85H modellerinden oluşan seri; 55 inçten 115 inçe uzanan ekran seçenekleriyle sinema, spor ve oyun deneyimini daha parlak, daha detaylı ve daha gerçekçi hale getiriyor.

Samsung Electronics Türkiye Ses ve Görüntü Sistemleri Pazarlama Direktörü İbrahim Akdağ, 2026 ürün gamının kullanıcıların farklı tutkularına göre tasarlandığını aktardı: “2026 Samsung AI TV serisini kullanıcıların farklı tutkularına göre tasarladık. Micro RGB ile renk, parlaklık ve detay seviyesinde yeni bir referans sunarken; OLED ile oyun performansını, The Frame ile sanat ve tasarım deneyimini, The Movingstyle ile de ekran özgürlüğünü ileri taşıyoruz. Vision AI Companion ise tüm bu ürün ailesinin ortak akıllı katmanı olarak televizyonla etkileşimi daha doğal, kişisel ve interaktif hale getiriyor. Amacımız, TV’yi evin merkezindeki pasif bir ekrandan çıkarıp gerçek bir eğlence yol arkadaşına dönüştürmek.”

Her yaşam tarzına özel AI TV deneyimi

Samsung, 2026 AI TV serisi, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına göre geliştirilen yeni nesil ekran ve deneyim teknolojilerini bir araya getiriyor. Sinemaseverler için Micro RGB, VDE Precision Color sertifikasıyla onaylanan BT.2020 renk gamının yüzde 100’ünü kapsarken, Glare Free ekran yapısı ve AI Engine Pro görüntü işleme teknolojisiyle yüksek kontrast ile birlikte sinematik görüntü deneyimi sunuyor.

Spor tutkunları için AI Football Mode ve AI Sound Controller Pro, futbol topunu, maç temposunu, spiker sesini ve tribün atmosferini analiz ederek daha kişisel ve sürükleyici bir maç deneyimi sağlıyor. AI Upscaling Pro ve AI Motion Enhancer Pro teknolojileri ise hızlı sahnelerde akıcılığı artırıyor.

Oyuncular için Samsung OLED serisi, Motion Xcelerator 165Hz yenileme hızı, NVIDIA G-SYNC uyumluluğu, AMD FreeSync Premium Pro desteği ve AI Gaming Optimizer özellikleriyle yüksek performanslı oyun deneyimi sunuyor.

Sanat ve tasarım odaklı kullanıcılar için The Frame Pro, Neo QLED görüntü teknolojisini Wireless One Connect çözümü, Pantone doğrulamalı renk performansı, Art Mode ve Glare Free teknolojisiyle bir araya getiriyor. Art Store’da yer alan 5.000’i aşkın sanat eseriyle televizyon kapalıyken bile yaşam alanlarının estetik bir parçası haline geliyor.

Yeni yaşam tarzları için The Moving Style, 120Hz yenileme hızı, modern tasarımı, 3 saate varan pil ömrü ve taşınabilir yapısıyla ekran deneyimini evin farklı alanlarına taşıyor.

Ev eğlencesini tamamlayan yeni nesil ses deneyimi

Samsung, 2026 TV serisini yeni nesil ses çözümleriyle de destekliyor. Global soundbar pazarındaki liderliğini 12 yıldır sürdüren Samsung’un amiral gemisi HW-Q990H modeli; 11.1.4 kanal mimarisi, Dolby Atmos desteği ve 756W ses gücüyle sinema kalitesinde üç boyutlu ses deneyimi sunuyor. Q-Symphony teknolojisi sayesinde Samsung televizyonlarla senkronize çalışan model, görüntü ve sesi yapay zekâ destekli bütünsel bir ev eğlencesi deneyiminde buluşturuyor.

Music Studio Serisi: İkonik nokta tasarımı ve etkileyici ses

Daha güçlü bir entegre ses ekosistemi oluşturma hedefiyle Samsung, “Music Studio 5” ve “Music Studio 7”den oluşan iki yeni Wi-Fi özellikli hoparlör tanıttı. Ünlü tasarımcı Erwan Bouroullec’in, müziğin ve sanatın evrensel bir sembolünden ilham alan ve Samsung’un kendine özgü estetiğine dayanan zamansız nokta konseptini paylaşıyor. Serinin en sarmalayıcı modeli Music Studio 7 (LS70H), sol, ön, sağ ve üstten ses veren hoparlörleriyle sağladığı 3.1.1 kanallı uzamsal sesiyle doğal bir 3D deneyimi sunuyor. Ses ayarları Samsung Audio Lab tarafından yapılan Music Studio 5, net ve dengeli sesler için 4 inçlik woofer ve dahili dalga kılavuzu bulunan çift tweeter’a sahip. Samsung 2026 AI TV serisi, televizyonu yalnızca izlenen bir ekran olmaktan çıkararak sinemanın, sporun, oyunun, sanatın ve bağlantılı yaşamın merkezinde konumlandırıyor.