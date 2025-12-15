Newjoy'dan Ebeveynlere Bilimsel Rehberlik: Gülücük Akademisi Hayata Geçti

. Platform; yaşa uygun oda düzeni ve mekân tasarımından uzman psikolog ve çocuk gelişim uzmanı yorumlarına, ebeveynlere yönelik okuma ve farkındalık içeriklerinden çocukların yaratıcılığını destekleyen oyun, deney ve duyusal aktivitelere kadar geniş bir içerik yelpazesiyle kapsamlı bir rehber niteliği taşıyor.

Bebek, çocuk ve genç odası kategorisinde özgün ve yenilikçi tasarımlarıyla dikkat çeken Newjoy, ebeveynlere bilgi, ilham ve rehberlik sunan yeni nesil dijital içerik platformu Gülücük Akademisi'ni hayata geçirdi. Çocukların gülüşlerinden ilham alan, ebeveynlerin hassasiyetini merkeze alan Gülücük Akademisi; çocuk gelişimi, mekân psikolojisi, ebeveynlik ve yaşam alanı tasarımı gibi pek çok konuda güvenilir içerikler sunmayı hedefliyor. Yaşam Alanı Rehberi, Uzman Gözünden Newjoy, Okuma Köşesi ve Oyun Kutusu ile Gülücük Laboratuvarı alanlarından oluşan platforma, Newjoy'un internet sitesi www.newjoy.com.tr üzerinden kolayca erişilebiliyor.

Çocukların Dünyasından İlham Alan Kapsamlı Bir İçerik Ekosistemi

Akademiye ilişkin değerlendirme yapan Weltew Grup Marka ve Pazarlama Müdürü Ercan Şahin, "Gülücük Akademisi, Newjoy'un çocukların gelişimine duyduğu derin bağlılığın doğal bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bizim için bir oda mobilyadan çok daha fazlasını ifade ediyor; bir çocuğun özgüveninin, merakının, hayallerinin ve duygusal dünyasının şekillendiği özel bir alan. Bu nedenle yalnızca tasarım ve üretimle sınırlı kalmak istemedik; ebeveynlere bilimsel bilgiye dayanan güçlü bir rehber sunma sorumluluğu hissettik. Gülücük Akademisi ile amacımız, ebeveynlerin güvenilir ve uygulanabilir bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmak, mekânın çocuk gelişimi üzerindeki etkisine dair farkındalığı artırmak ve ailelere bu yolculukta ilham veren bir kaynak yaratmak. Çocukların gülüşlerinden aldığımız ilhamla, onların daha sağlıklı, destekleyici ve gelişim odaklı alanlarda büyümesine katkı sağlayacak bir platform oluşturduk. Biliyoruz ki bir çocuğun gülüşü, bir toplumun geleceğini aydınlatır. Gülücük Akademisi'nin, hem markamızın vizyonunu ileri taşıyacağına hem de Türkiye'de ebeveynlik farkındalığına önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Akademi, Uzmanların Rehberliğinde Şekillendi

Modern ebeveynliğin ihtiyaç duyduğu doğru, sade ve bilimsel bilgiyi tek bir çatı altında toplayan Gülücük Akademisi'nin kuruluş aşamasında Çocuk Gelişimi Uzmanı Gözde Erdoğan ve Psikolog Başak Alasya da yer aldı. Çocuk Gelişimi Uzmanı Gözde Erdoğan; "Gülücük Akademisi'nde yer almak benim için çok değerli. Çocukların mekânla kurduğu ilişkiyi güçlendiren, gelişimlerine doğrudan dokunan projelerde bulunmak her zaman önceliğimdi. Bu platform sayesinde bilimsel bilgiyi çok daha geniş bir kitleyle paylaşma fırsatı bulduğum için gerçekten mutluyum. Newjoy ile iş birliği yapmayı tercih etmemin en önemli nedeni; markanın yalnızca mobilya üretmeyen, çocuk gelişimine duyarlı bir yaklaşım benimsemesi. Tasarım ve üretim süreçlerinde pedagogik bakış açısına gerçekten önem veriyor olmaları, bu projeyi benim için çok anlamlı kıldı. Gülücük Akademisi'nin Türkiye'de önemli bir ihtiyaca karşılık verdiğine inanıyorum. Ebeveynlerin güvenilir bilgiye erişimde yaşadığı güçlüğü azaltmak, mekân–çocuk gelişimi ilişkisinde farkındalık yaratmak ve bilimsel rehberliği herkes için ulaşılabilir kılmak bu platformun en büyük katkılarından biri olacak" dedi.

Psikolog Başak Alasya da "Çocukların duygusal ihtiyaçlarını destekleyen, ebeveynlerin bilinçli seçimler yapmasına yardımcı olan projelerde yer almak her zaman önemsediğim bir konu. Bu platform sayesinde psikoloji alanındaki bilimsel bilgileri çok daha geniş bir kitleye ulaştırma fırsatı bulduğum için çok heyecanlıyım. Gülücük Akademisi'nin Türkiye'de önemli bir boşluğu doldurduğuna inanıyorum. Ebeveynlerin bilgi kirliliği nedeniyle yaşadığı kafa karışıklığını azaltmak, güvenilir ve sade bilgiler sunmak ve çocukların yaşam alanlarının duygusal gelişimleri üzerindeki etkisine dair bir farkındalık oluşturmak bu platformun en büyük gücü. Bu akademinin, ebeveynlere günlük hayatta kolaylıkla uygulayabilecekleri yalın öneriler sunarak; aile içi iletişimi güçlendireceğini, çocukların duygusal güvenliğini destekleyeceğini ve ebeveynlik yolculuğunu çok daha sağlıklı bir hale getireceğini düşünüyorum. Bu nedenle Gülücük Akademisi'nin bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.

Gülücük Akademisi Altı Temel İçerik Alanı Üzerine Kuruldu

Yaşam Alanı Rehberi: Çocukların yaşadığı mekânların gelişimleri üzerindeki etkisini temel alan bu bölüm;

– yaşa uygun oda düzeni,

– oyun–uyku–öğrenme dengesinin kurulması,

– renklerin ve ışığın psikolojik etkileri,

– mekânın çocuk davranışları üzerindeki etkileri, duygusal ihtiyaçları,

–dikkat toplama ve öz düzenleme becerilerini destekleyen ipuçları

gibi konularda Çocuk Gelişimi Uzmanı ve yazar Gözde Erdoğan eşliğinde bilimsel temelli ebeveynlere kapsamlı video içerikli rehber sunuyor.

Psikolog Gözünden Newjoy: Bu bölümde, Psikolog Başak Alasya'nın bilimsel değerlendirmeleri yer alıyor. Newjoyun masumiyet ilkelerini bir çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimi perpektifinde anlatıyor. Her bir Newjoy ürünün hangi çocuklar için ve neden uygun olabileceğini derinlemesine değerlendirmelerle anlam kazandırıyor.

Tasarımcılar ile söyleşi: Çocuk mobilyası alanında çalışan yaratıcı isimlerle yapılan bu söyleşilerde, onların yolculuklarını ve ilham kaynaklarını yakından tanıma fırsatı buluyorsunuz.

Uzmanın kaleminden: Ebeveynlik yolculuğunda farkındalık geliştiren, duygusal dayanıklılığı artıran ve aile içi iletişimi güçlendiren içeriklerin yer aldığı bölüm; ebeveynlerin zihinsel ve duygusal yükünü hafifletmeye ve daha bilinçli kararlar almasına destek olmayı hedefliyor.

Okuma ve Dinleme Köşesi: Çocukların hayal dünyasını besleyen kitaplar ve ninnilerin yer aldığı bu bölüm, ebeveynlere de değerli bir destek sunuyor.

Oyun Köşesi & Gülücük Laboratuvarı: Çocukların yaratıcılığını, merak duygusunu ve keşfetme isteğini destekleyen uygulamalı içeriklerin bulunduğu bu bölüm;

– evde kolayca yapılabilecek oyunlar,

– mini deneyler,

– duyusal aktiviteler

gibi geliştirme odaklı öneriler sunarak ailelere eğlenceli ve öğretici bir kaynak oluşturuyor.

