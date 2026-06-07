Eşini sokak ortasında bıçaklayan şüpheliye linç girişimi

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde sokak ortasında tartıştığı eşi Erdal K. tarafından bıçaklanan E.K. ağır yaralandı. Eşinin başında bekleyen Erdal K.'yi linç etmek isteyen mahalleli, polis ekipleri tarafından havaya ateş açılarak uzaklaştırıldı.

Olay, ilçenin Diliskelesi Mahallesi 705. Sokak'ta meydana geldi. Erdal K. sokak ortasında tartıştığı eşi E.K.'yı bıçakla yaraladı. E.K. kanlar içinde yere yığılırken, eşi Erdal K. ise başında beklemeye devam etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada mahalleli, Erdal K.ye linç girişiminde bulundu. Polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırmak için zor anlar yaşadı. Bir polis memuru silahını çıkartarak havaya uyarı ateşi yaptı.

E.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan E.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Erdal K. gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı