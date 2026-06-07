Ederson'dan Aziz Yıldırım'a telefon: Fenerbahçe'de seve seve kalmak isterim

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından transfer gündeminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

EDERSON'DAN TELEFON

Ersin Düzen'in aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Ederson, Aziz Yıldırım ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Brezilyalı file bekçisinin Yıldırım'a yönelik sözleri dikkat çekti.

"MORALİM YÜKSELDİ, GURUR DUYDUM"

İddiaya göre Ederson, Aziz Yıldırım'a, "Benim hakkımdaki konuşmalarınızdan dolayı çok mutlu oldum. Moralim yükseldi, gurur duydum" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DE SEVE SEVE KALIRIM"

Deneyimli kalecinin görüşmenin devamında, "Sizin başkanlığınızda Fenerbahçe'de seve seve kalmak isterim" dediği öne sürüldü. Bu sözler sarı-lacivertli taraftarlar arasında heyecan yarattı.

GÖZLER YENİ YÖNETİMDE

Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından gözler transfer çalışmalarına çevrilirken, Ederson hakkında ortaya atılan bu iddia da Fenerbahçe gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.