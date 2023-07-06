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Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu

Teknoloji Haberleri

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu. Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulan yeni bir uygulama olduğu bildirildi.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i, iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunuldu ve uygulama ilk 4 saatte 5 milyonun üzerinde kişi kaydoldu.

Meta'dan yapılan açıklamada, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğu bildirildi. Açıklamada, yeni platforma kullanıcıların Instagram hesapları aracılığıyla giriş yapabileceği ifade edildi.

Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu

Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedildi.

Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu

Açıklamada, Threads'in iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunulduğu ve bu ülkelerde uygulamanın App Store ve Google Play Store'dan indirebileceği bildirildi.

Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu

Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, resmi Threads hesabından yaptığı ilk paylaşımda "Haydi bunu yapalım. Threads'e hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu

Threads'in vizyonunun sohbet için açık ve samimi bir kamusal alan yaratmak olduğunu belirten Zuckerberg, Instagram'ın en iyi yaptığı şeyi almayı, metinler, fikirler ve insanların akıllarından geçenleri tartışma etrafında yeni bir deneyim yaratmayı umduklarını kaydetti. Zuckerberg, "Threads, ilk 4 saatte 5 milyon üyeyi geçti." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Teknoloji

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