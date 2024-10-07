Mersin, 2024 TEKNOFEST'te en çok proje üreten il oldu

2 Ekim 2024 tarihinde başlayan Adana TEKNOFEST, 6 Ekim Pazar günü düzenlenen son etkinliklerle sona erdi. İnsansız hava araçlarından yapay zekaya, otonom sistemlerden uzay teknolojilerine kadar çok sayıda alanda projelerin sergilendiği TEKNOFEST'i 5 günde 1 milyon 100 bin kişi ziyaret etti.

TEKNOFEST ADANA'YA MERSİN DAMGA VURDU

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen festivale damga vuran illerin başında Mersin geldi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivanın himayesinde 164 bin 276 proje ile en çok proje sunan il sıfatıyla katılan TEKNOFEST'e katılan gençlerin standı festivale katılanların büyük ilgisini çekti.

60 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı festivalde Mersin Valiliği kurumlarından toplam 60 personel dönüşümlü olarak görevlendirildi. Festivale katılan proje sayısı ve valilik tarafından bu işin koordinasyonunda sağlanan başarı kentte yaşayanlar için de gurur kaynağı oldu.

Mersin Valiliği'nin standından renkli görüntüler;