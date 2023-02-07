Karayolları açıkladı: Deprem nedeniyle kapanan yollar ve alternatif güzergâhlar

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin üzerinden 30 saatlik bir süre geçti. Kısa bir süre önce açıklanan son veriler deprem kaynaklı 3 bin 381 ölü ve 20 bin 426 yaralının olduğunu gözler önüne seriyor. Tabii bu durumda meydana gelen en büyük sorunlardan birisi de ulaşım. Karayolları Genel Müdürlüğü, deprem ve kar yağışı nedeniyle uaşıma kapanan yollar ve alternatif güzergahları paylaştı.

Deprem nedeniyle kapanan yollar ve alternatif güzergahlar

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bir başka deprem de 13.24'te ve 7.6 büyüklüğünde oldu. Bu sarsıntılar, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Hatay'da da yıkıma neden oldu. Son olarak Karayolları Genel Müdürlüğü, deprem ve kar yağışı nedeniyle uaşıma kapanan yollar ve alternatif güzergahları paylaştı.