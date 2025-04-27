Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'a "Yılın En İyi Dijital Medya Lideri" ödülü

Enternasyonal Türkiye İş İnsanları Derneği (İNTİSAD) tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Gala ve Ödül Gecesi İstanbul Rixos Tersane'de gerçekleştirildi. İş, sanayi, siyaset, bürokrasi ve medya dünyasını bir araya getiren gecede 72 başarılı isme ödül takdim edildi. Programın sunuculuğunu ise Mesut Yar üstlendi.

BEDİA TEYMUR'A "YILIN EN İYİ DİJİTAL MEDYA LİDERİ" ÖDÜLÜ

Gecede Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur "Yılın En İyi Dijital Medya Lideri" ödülüne layık görüldü. Av. Teymur ödülünü İNTİSAD Başkanı Av. Selahattin Par'ın elinden aldı. Ulusal ve uluslararası düzeyde doğru ve güvenilir haberciliği önceleyen Bedia Teymur, dijital medya alanındaki başarılarıyla takdir edildi.

"5 KİŞİYLE BAŞLADIĞIMIZ YOLDA ŞİMDİ ONLARCAYIZ"

Teymur ödül töreninde yaptığı konuşmada, "18 yıl önce yola çıktığımızda dijital medyanın bu boyuta geleceğini biz de tahmin etmiyorduk. Ama dedik ki; dünya dijital gerçek ile tanışıyor, biz de bu yolda elimizden gelen her şeyi yapacağız. 5 kişiyle başladığımız bu yolda şimdi onlarca kişiyiz. Objektif olmaya gayret ederek çalışıyoruz. Benim için büyük bir gururdu bu ödülü almak. Tüm emek veren arkadaşlarıma ve sizlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN GÜLPINAR DA ÖDÜL ALANLAR ARASINDAYDI

Gecede ayrıca Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da 'Uluslararası İlişkilerde Yılın Üstün Hizmet Ödülü'nün sahibi oldu. Başkan Gülpınar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bu tür ödüllerin önemine değinerek, özellikle diplomasi alanındaki çalışmaların takdir edilmesinin kendileri için ayrıca anlamlı olduğunu belirtti.

İNTİSAD BAŞKANI'NDAN ANLAMLI MESAJ

İNTİSAD Başkanı Av. Selahattin Par da gecede yaptığı konuşmada, dernek olarak "devlete yük değil, yük alan" bir anlayışla çalıştıklarını vurguladı ve "Vatanımıza ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.