Google, İsrail ile yapılan 1.2 milyar dolarlık anlaşmayı protesto eden 28 çalışanını işten çıkardı

Google, İsrail ile 1,2 milyar dolarlık anlaşmaya karşı düzenlenen oturma eylemine katıldıkları için 28 çalışanını işten çıkardı. New York ve California'daki ofislerde gerçekleşen 10 saatlik bu eylemde, çalışanlar Google'ın İsrail hükümetiyle olan iş ilişkilerini protesto etti. İç soruşturma sonucunda işten çıkarılan çalışanlar, Google'ın ofis alanlarını işgal etmiş, mülke zarar vermiş ve diğer çalışanların işlerini engellemişler. Google'ın global güvenlik başkan yardımcısı Chris Rackow, bu davranışların kabul edilemez olduğunu belirterek, çalışma ortamında böyle davranışlara yer olmadığını ve şirket politikalarının ihlal edildiğini vurguladı.

Protestocular ayrıca, Google'ın İsrail ordusu için hizmet verdiği 'Project Nimbus' adlı projeden çekilmesini talep etti. Bu arada, işten çıkarılanlar arasında sadece eyleme katılanlar değil, aynı zamanda eyleme doğrudan katılmayanlar da bulunuyordu. No Tech For Apartheid grubunun açıklamasına göre, bu işlemler Google'ın çalışanlarından çok İsrail ile olan milyarlık anlaşmasını önemsediğini gösteriyor.