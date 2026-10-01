MHP'li İsmail Özdemir'den Perinçek'e şiirli 'Sedat Peker' yanıtı

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in, Sedat Peker'e ilişkin "Allah izin verirse yakında kendisi ve ailesi de vatanımıza kavuşacaktır" sözleri siyasette tartışma başlattı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Özdemir'in ifadelerine tepki gösterdi.

PERİNÇEK: MHP, SEDAR PEKER'E NASIL SAHİP ÇIKAR?

Perinçek, "MHP Genel Başkan Yardımcısı nasıl bunu ilan edebilir? Peker, CIA’nın, MOSSAD’ın avucunda olan, Türkiye’nin milli güçlerini hedef alan biri. MHP buna nasıl sahip çıkar?" dedi.

MHP'Lİ ÖZDEMİR ŞİİRLE YANIT VERDİ

Özdemir'den Perinçek'e şiirli yanıt geldi. Özdemir paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Zindan iki hece, Mehmed'im lâfta!/Baba katiliyle baban bir safta!/Bir de, geri adam, boynunda yafta.../Halimi düşünüp yanma Mehmed'im!/Kavuşmak mı? .. Belki... Daha ölmedim!/Mehmed'im, sevinin, başlar yüksekte!/Ölsek de sevinin, eve dönsek de!/Sanma bu tekerlek kalır tümsekte!/Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir!/Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!"

Kaynak: Haberler.com