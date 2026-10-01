MHP'li İsmail Özdemir'den Perinçek'e şiirli 'Sedat Peker' yanıtı

MHP'li İsmail Özdemir'den Perinçek'e şiirli "Sedat Peker" yanıtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in geçtiğimiz günlerde Sedat Peker'le ilgili yaptığı, "Allah izin verirse yakında kendisi ve ailesi de vatanımıza kavuşacaktır.” sözlerine Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "MHP, Sedat Peker’e nasıl sahip çıkar?" sözleriyle tepki gösterdi. Özdemir Perinçek'e, "Mehmed'im, sevinin, başlar yüksekte! Ölsek de sevinin, eve dönsek de!" dizelerinin yer aldığı şiirle yanıt verdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in, Sedat Peker'e ilişkin "Allah izin verirse yakında kendisi ve ailesi de vatanımıza kavuşacaktır" sözleri siyasette tartışma başlattı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Özdemir'in ifadelerine tepki gösterdi.
PERİNÇEK: MHP, SEDAR PEKER'E NASIL SAHİP ÇIKAR?
Perinçek, "MHP Genel Başkan Yardımcısı nasıl bunu ilan edebilir? Peker, CIA’nın, MOSSAD’ın avucunda olan, Türkiye’nin milli güçlerini hedef alan biri. MHP buna nasıl sahip çıkar?" dedi.
MHP'Lİ ÖZDEMİR ŞİİRLE YANIT VERDİ
Özdemir'den Perinçek'e şiirli yanıt geldi. Özdemir paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Zindan iki hece, Mehmed'im lâfta!/Baba katiliyle baban bir safta!/Bir de, geri adam, boynunda yafta.../Halimi düşünüp yanma Mehmed'im!/Kavuşmak mı? .. Belki... Daha ölmedim!/Mehmed'im, sevinin, başlar yüksekte!/Ölsek de sevinin, eve dönsek de!/Sanma bu tekerlek kalır tümsekte!/Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir!/Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!"