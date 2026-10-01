MHK soruşturmasında ifade veren hakemler belli oldu! İşte isimleri

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen “Hakemler Dosyası” soruşturması genişliyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alınmasının ardından bu kez aktif ve eski hakemlere yönelik yeni bir gelişme yaşandı.

ÇOK SAYIDA HAKEM İFADE VERDİ

Burak Doğan'ın haberine göre; Soruşturma kapsamında Süper Lig ve 1. Lig'de halen görev yapan veya geçmişte görev almış hakemlerin ifade vermek üzere emniyete geldi. Çok sayıda hakem, eski hakem ve MHK mensubunun tanık veya müşteki sıfatıyla ifadelerine başvuruldu.

''Tanık'' ve ''Müşteki'' olarak ifadesi alınan hakemler:

• Abdulkadir Bitigen — Hakem • Abdullah Buğra Taşkınsoy — Hakem • Abdullah Polat — Hakem • Ali Tuna (Müşteki) — Eski Hakem • Alparslan Dedeş — Eski Hakem • Alper Ulusoy (Müşteki) — Eski Hakem • Bahattin Şimşek — Hakem • Binnaz Tuna — Eski Hakem • Burak Erdoğan — Hakem • Burak Pakkan — Hakem • Burak Şeker — Hakem • Burak Taşkınsoy — Hakem • Direnç Tonusluoğlu — Hakem • Emir Eray Eyisoy — Hakem • Emre Altun (Müşteki) — Eski Hakem • Erdem Onur Uçarcı — Avukat, Hakem • Eren Acar — TFF Hakem İşleri Eski Çalışanı • Gamze Durmuş Pakkan — Hakem • Hikmet Öksüzoğlu — MHK Üyesi • Hüseyin Göçek — Eski Hakem, VAR Hakemi • İbrahim Hakan Ceylan (Müşteki) — Hakem • İsmail Şencan (Müşteki) — Eski Yardımcı Hakem • Kerem Ersoy (Müşteki) — Hakem • Koray Gençerler — Eski Hakem (VAR) • Lemi Çelik — BAL Gözlemcisi • Mehmet Dilaver Ay — Gözlemci, Hakem • Mehmet Türkmen — Hakem • Mert Güzenge — Hakem • Mesut Arık (Müşteki) — Gözlemci Hakem • Mete Kalkavan — Eski Hakem, VAR Hakemi • Murat Zirek (Müşteki) — Hakem • Mustafa İlker Coşkun — Hakem • Mustafa Kamil Abitoğlu — MHK Üyesi • Mustafa Sönmez (Müşteki) — Yardımcı Hakem • Mustafa Tosun (Müşteki) — Yardımcı Hakem • Oğuzhan Uğurlu (Müşteki) — Hakem • Sarper Barış Saka — Hakem • Süleyman Abay — Eski Hakem • Taner Gizlenci (Müşteki) — Gözlemci Hakem • Tugay Kaan Numanoğlu — Hakem • Ümit Öztürk — Hakem • Zorbay Küçük — Hakem

ARDA KARDEŞLER DE İFADE VERECEK

Öte yandan Hakem Arda Kardeşler'in de cuma günü (yarın) Bursa Emniyeti Mali Şube Müdürlüğü’ne gidip ifade vereceği belirtildi.