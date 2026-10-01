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Ziraat Bankası, Tera Yatırım'a 600 milyon dolarlık kredi iddialarını yalanladı

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Ziraat Bankası, Tera Yatırım'a 600 milyon dolarlık kredi iddialarını yalanladı
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Ziraat Bankası, Tera Yatırım'a 600 milyon ABD doları kredi kullandırıldığı ve kaynağın belirli kişi ve gruplara aktarıldığı iddialarının 'tamamen asılsız' olduğunu bildirdi. Açıklamada, Tera Yatırım'ın Banka nezdinde herhangi bir nakdi ve gayrinakdi riski bulunmadığı kaydedildi.

(ANKARA) - Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, Tera Yatırım'a 600 milyon ABD doları kredi kullandırıldığı, bu kaynağın belirli kişi ve gruplara aktarıldığı ve kredinin geri ödenmediği yönündeki iddiaların "tamamen asılsız" olduğu bildirildi. Açıklamada, Tera Yatırım'ın Ziraat Bankası nezdinde herhangi bir nakdi ve gayrinakdi riskinin bulunmadığı kaydedildi.

Ziraat Bankası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tera Yatırım ile ilgili yer alan iddialara ilişkin olarak şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan, Bankamızın Tera Yatırım'a 600 milyon ABD doları kredi kullandırdığı, bu kaynağın belirli kişi ve gruplara aktarıldığı ve kredinin geri ödenmediği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Söz konusu firmanın likit değerleri kapsamında bir kamu kurumuna yönelik olarak faaliyet alanına ilişkin düzenlenen teminat mektubu, Bankamız tarafından iade alınmış olup, Tera Yatırım'ın Bankamız nezdinde herhangi bir nakdi ve gayrinakdi riski bulunmamaktadır."

Kaynak: ANKA
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