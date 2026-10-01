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Samsunspor'un büyük hedefi 2030 yılında Süper Lig şampiyonluğu

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Samsunspor'un büyük hedefi 2030 yılında Süper Lig şampiyonluğu
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kulübünün gelecek planlarını değerlendirdi. ''Hedefimiz 5. büyük olmak'' diyen Yıldırım, ''2030 yılında şampiyonluğa oynamayı hedefliyoruz'' şeklinde konuştu.

  • Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kulübün 2030 yılında Süper Lig şampiyonluğuna oynamayı hedeflediğini açıkladı.
  • Samsunspor'un 10-12 bin kemik taraftarı her maça geliyor ve stadyum 34 bin kişilik olduğu için boş görünüyor.
  • Samsunspor, taraftar desteğinin yüksek olduğu sezonda ligi 3. bitirdi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, HT Spor’a verdiği özel röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunarak gelecek planlarını değerlendirdi.

''AMAÇLARI YIPRATMAK''

Kulübün 10-12 bin kemik taraftarı olduğunu vurgulayan başkan, bu taraftarların her maça geldiğini ve teşekkür ettiğini belirtti. Stadyumun 34 bin kişilik olması nedeniyle boş görünmesinin yanıltıcı olduğunu, taraftar desteğinin yüksek olduğu sezonda ligi 3. bitirdiklerini hatırlattı. Yıldırım, Samsunspor’a karşı bir kesimin düşmanlık beslediğini belirterek, ''Başkanlık dönemimde Samsun’da bana ve kulübe karşı olan bir kesim oluştu. Amaçları sadece sosyal medyada yıpratmak. ‘Varsa bir babayiğit gelsin konuşalım’ dedik ama kimse gelmedi. Amaçları Samsunspor’un başarılı gidişatının önüne geçmek. Buna üzülüyorum.'' dedi. 

''HEDEFİMİZ 2030 YILI''

''Hedefimiz 5. büyük olmak'' diyen Yıldırım, her sezon ilk 5’e oynamayı hedeflediklerini, doğru kadro mühendisliğiyle bunun mümkün olduğunu vurgulayarak, ''2030 yılında şampiyonluğa oynamayı hedefliyoruz.'' yorumunda bulundu. 

Cemre Yıldız
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