Samsunspor'un büyük hedefi 2030 yılında Süper Lig şampiyonluğu

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, HT Spor’a verdiği özel röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunarak gelecek planlarını değerlendirdi.

''AMAÇLARI YIPRATMAK''

Kulübün 10-12 bin kemik taraftarı olduğunu vurgulayan başkan, bu taraftarların her maça geldiğini ve teşekkür ettiğini belirtti. Stadyumun 34 bin kişilik olması nedeniyle boş görünmesinin yanıltıcı olduğunu, taraftar desteğinin yüksek olduğu sezonda ligi 3. bitirdiklerini hatırlattı. Yıldırım, Samsunspor’a karşı bir kesimin düşmanlık beslediğini belirterek, ''Başkanlık dönemimde Samsun’da bana ve kulübe karşı olan bir kesim oluştu. Amaçları sadece sosyal medyada yıpratmak. ‘Varsa bir babayiğit gelsin konuşalım’ dedik ama kimse gelmedi. Amaçları Samsunspor’un başarılı gidişatının önüne geçmek. Buna üzülüyorum.'' dedi.

''HEDEFİMİZ 2030 YILI''

''Hedefimiz 5. büyük olmak'' diyen Yıldırım, her sezon ilk 5’e oynamayı hedeflediklerini, doğru kadro mühendisliğiyle bunun mümkün olduğunu vurgulayarak, ''2030 yılında şampiyonluğa oynamayı hedefliyoruz.'' yorumunda bulundu.