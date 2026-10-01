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Karabük Yenice'de kamyonet otomobile çarpıp bahçeye uçtu, 3 kadın ölümden döndü

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Karabük Yenice'de kamyonet otomobile çarpıp bahçeye uçtu, 3 kadın ölümden döndü
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Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Kuzdağ köyünde kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki otomobile çarparak bir evin bahçesine uçtu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobile binen 3 kadın saniyelerle ölümden döndü.

Karabük'ün Yenice ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki otomobile çarptıktan sonra bir evin bahçesine uçtu. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada otomobile binen 3 kadın saniyelerle ölümden döndü.

Kaza, ilçeye bağlı Kuzdağ köyünde meydana geldi. Köy yolunda seyreden kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarında park halindeki bir otomobile çarpıp evin bahçesine uçan kamyonetin savrulduğu anlar, evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin yoldan çıkarak bahçeye doğru uçtuğu ve otomobile binen 3 kadının saniyelerle ölümden döndüğü anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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