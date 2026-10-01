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İstanbul'da E-5'teki yol çalışması trafiği felç etti, yoğunluk yüzde 87 oldu

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İstanbul'da E-5'teki yol çalışması trafiği felç etti, yoğunluk yüzde 87 oldu
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İstanbul'da mesai çıkışında trafik yoğunluğu yüzde 87'e ulaştı; E-5 Cennet Mahallesi mevkiindeki yol çalışması nedeniyle trafik adeta felç oldu. D-100 kara yolunda araçlar ilerlemekte zorlanırken, işten ve okullarından dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.

İstanbul'da mesai çıkışında trafik yoğunluğu yüzde 87'e ulaştı. E-5 kara yolu Cennet Mahallesi mevkiinde yapılan yol çalışması nedeniyle trafik adeta felç olurken, işten ve okullarından eve dönen vatandaşlar uzun süre yolda bekledi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 87 olarak ölçüldü. D-100 kara yolunda araçlar ilerlemekte zorlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. İşlerinden ve okullarından dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşarken, trafiğin yer yer durduğu görüldü. Trafikten kaçmak isteyen sürücülerin Küçükçekmece'de ara yollara girmesi de ilçede yoğunluğa neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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