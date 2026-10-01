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ABD Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha gönderiyor

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ABD Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha gönderiyor
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ABD'nin Orta Doğu'ya "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi ile bir deniz piyade tümeni daha gönderme kararı aldığı belirtildi. Geminin yola çıktığı, tümende yaklaşık 10 bin civarında asker yer alacağı öğrenildi.

İsrail'de yayın yapan i24 televizyonunun bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin üçüncü uçak gemisi ve ikinci deniz piyade tümenini Orta Doğu'ya göndereceği kaydedildi.

GEMİ, ORTA DOĞU'YA DOĞRU YOLA ÇIKTI

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın kasımdaki ara seçimlerden sonra İran'a yeniden saldırı düzenleyecekleri yönündeki tehditlerinin ardından alındığı ileri sürüldü. The Hill gazetesi, USS Theodore Roosevelt'in bölgede bulunan gemilerden birinin yerini almak için Orta Doğu'ya doğru yola çıktığını yazdı.

YAKLAŞIK 10 BİN ASKER DAHA GİDİYOR

ABD'de Wall Street Journal gazetesine bilgi veren ABD'li yetkililer de ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Orta Doğu'ya 9 bin ila 10 bin ek asker göndereceğini belirtti.

Yetkililer, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin 27 Eylül'de, San Diego'daki ana limanından ayrıldığını aktararak, deniz piyadelerini taşıyan üç amfibi gemiden oluşan USS Makin Island Amfibi Hazırlık Grubu'nun da 28 Eylül'de yola çıktığını ve kasım ayı sonuna kadar bölgeye ulaşacağını kaydetti.

USS Theodore Roosevelt, 7 Ekim 2023 sonrasında Orta Doğu'ya gönderilmiş ve bir süre sonra rotasyon için ABD'ye dönmüştü.

ABD'nin halihazırda Orta Doğu'da USS George H.W. Bush ve USS George Washington adlı iki uçak gemisi ve yaklaşık 50 bin askeri bulunuyor.

Kaynak: AA
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