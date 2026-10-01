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Trabzonspor'dan tatsız prova

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Trabzonspor'dan tatsız prova
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Trabzonspor hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ekibi Drogheda'ya 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor ile Drogheda United, . 2010 yılında kardeş kulüp olmuştu.

  • Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada kardeş kulübü Drogheda United ile oynadığı dostluk maçını 1-0 kaybetti.
  • Drogheda United'ın golü 86. dakikada Edwin Agbaje'den geldi.
  • 2010'da kardeş olan Trabzonspor ile Drogheda United arasında 2013'te aşırı yağış nedeniyle iptal edilen maçın ardından iki takım 13 yıl sonra Trabzon'da karşılaştı.

Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada kardeş kulübü olan İrlanda'nın Drogheda United takımı ile yaptığı dostluk maçını 1-0 kaybetti.

BORDO-MAVİLİLER, KARDEŞ KULÜBÜYLE KARŞI KARŞIYA

Bordo-mavililer, kendisiyle aynı renkleri taşıyan, ambleminde ay ve yıldız bulunan ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1847'de İrlanda halkına "Büyük Kıtlık" döneminde gönderilen yardımın ulaştırıldığı şehrin temsilcisi olan Drogheda United ile dostluk maçında karşı karşıya geldi.

TEK GOL SON ANLARDA GELDİ

Hakem Yasin Kol'un yönettiği ve bordo-mavili taraftarların fazla ilgi göstermediği karşılaşmada Drogheda United'in golü, 86. dakikada Edwin Agbaje'den geldi. Golün ardından bordo-mavili taraftarlar, konuk takımı alkışladı.

13 YIL SONRA RAKİP OLDULAR

2010 yılında kardeş olan Trabzonspor ile Drogheda United takımları arasında İrlanda'nın başkenti Dublin'de 21 Mart 2013 tarihinde oynanması planlanan maç, aşırı yağış nedeniyle iptal edilmişti. Bordo-mavili takım, özel uçakla İrlanda'ya gitmiş ancak aşırı yağış ve saha şartları nedeniyle karşılaşmanın hakemi maçın oynanmasına izin vermemişti. Trabzonspor ile Drogheda United, 13 yıl sonra bu kez Trabzon'da buluşarak dostluk maçında karşı karşıya geldi.

MAÇ SONU TRİBÜNLERİ SELAMLADILAR

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ile bazı AB üyesi ülkelerin büyükelçileri de karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı. Karşılaşmanın ardından iki kulübün temsilcileri ve futbolcuları birlikte fotoğraf çektirdi. Konuk takımın futbolcuları, fotoğraf çekiminin ardından bordo-mavili taraftarların bulunduğu tribünleri dolaşarak selamladı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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