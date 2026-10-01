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Hayati Yazıcı'dan oğlunun adını fon soruşturmasında geçmesiyle ilgili ilk açıklama: İşlemlerinden zerre kuşkum yok

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Hayati Yazıcı'dan oğlunun adını fon soruşturmasında geçmesiyle ilgili ilk açıklama: İşlemlerinden zerre kuşkum yok
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, fon soruşturması kapsamında oğlu Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Oğlunun ticari işlemlerinin hukuka ve ahlaka uygunluğundan kuşkusu olmadığını söyleyen Yazıcı, gerçeklerin ortaya çıkmasından çekinmediğini ancak itibar suikastına de izin vermeyeceğini vurguladı.

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında fon soruştması kapsamında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerde fonlar aracılığıyla manipülatif işlemler yapılarak haksız kazanç sağlandığı iddialarını konu alıyor.
  • Hayati Yazıcı, oğlunun ticari eylem ve işlemlerinin legaliteye ve ahlakiliğe uygunluğu konusunda kuşkusu olmadığını belirtti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, fon soruşturması kapsamında oğlu Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına ilişkin bir açıklamada bulundu.

"HESAP VEREMEYECEĞİM HİÇBİR EYLEM VE İŞLEMİM OLMAMIŞTIR"

Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "Farik ve mümeyyiz olduğum günden bu yana temel ilke olarak kabul ettiğim hakkaniyet, hukuk, adalet ve helal-haram ayrımı her zaman değişmez ölçüm olmuştur. Merhum anne ve babamdan ve eğitim hayatımda ders aldığım tüm hocalarımdan edindiğim en önemli değerler bunlardır. Bu kavramların algılanan ve bilinen anlamları itibariyle hesap veremeyeceğim hiçbir eylem ve işlemim olmamıştır.

"OĞLUMUN TİCARİ İŞLEMLERİNDEN ZERRE KUŞKUM YOK"

Hukuk, kendi mecrasında hiçbir etki ve müdahale altında kalmadan işleyecektir. Gerçeklerin bütün açıklığıyla ortaya çıkacağına inancım tamdır. Ancak birkaç hususu dile getirmek istiyorum: Yargısal faaliyetlerde karar mercii, tarafsız ve bağımsız yargıdır. İddiaların bütün yönleriyle araştırılması ve vatandaşlarımızın birikimlerinin korunması temel hedefimizdir. Sosyal medya unsurları, hüküm kurgulamaya kalkışmamalıdır. Oğlumun ticari eylem ve işlemlerinin legaliteye ve ahlakiliğe uygunluğu konusunda zerre kuşkum yoktur.

"İTİBAR SUİKASTİNE DE ASLA VE ASLA MÜSAADE ETMEM" 

Gerçeklerin ortaya çıkmasından zerre kadar çekincem yoktur ancak bir itibar suikastine de asla ve asla müsaade etmem. Soruşturma bahane edilerek şahsımıza ve hazırlık evresinden bu yana kurucularından birisi olduğum AK Parti'mizi karalama çabası içinde olanlara da geçit vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Siyaset anlayışımızın temeli milletimize karşı taşıdığımız sorumluluk ve temsil ettiğimiz değerlerdir. Dün olduğu gibi bugün de yolumuza başımız dik ve aynı kararlılıkla devam ediyoruz."

FON SORUŞTURMASINDA ADLİ KONTROL TEDBİRİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı fon soruşturması; Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerde fonlar aracılığıyla manipülatif işlemler yapılarak haksız kazanç sağlandığı iddialarını konu alıyor. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, adli makamlarca tedbir amaçlı olarak Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında da yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmişti. 

Kaynak: ANKA
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