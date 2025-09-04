Gökyüzü kızıla bürünecek, 'Kanlı Ay' Türkiye semalarında da görülebilecek

Gökyüzü tutkunlarını büyüleyecek eşsiz bir doğa olayı kapıda.

ŞANSLI ÜLKELER ARASINDA BİZ DE VARIZ

7 Eylül Pazar gününü 8 Eylül Pazartesi sabahına bağlayan gece, yılın en etkileyici gök olaylarından biri olan 'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşecek. Bu olağanüstü manzara, Türkiye genelinden çıplak gözle izlenebilecek.

TUTULMANIN ZAMANI VE ZİRVE ANI

Türkiye saatiyle 19:20'de başlayacak olan tutulma, ilerleyen saatlerde Ay'ın yavaş yavaş Dünya'nın gölgesine girmesiyle etkileyici bir görünüme kavuşacak. Saatler 21:11'i gösterdiğinde ise tam tutulma evresine ulaşacak olan Ay, bu süreçte yaklaşık 1 saat 22 dakika boyunca tamamen kızıl bir renge bürünecek.

AY NEDEN KIZILA BÜRÜNÜYOR?

'Kanlı Ay' olarak adlandırılan bu doğa olayı, Ay'ın Dünya'nın tam gölgesi olan umbraya girmesiyle meydana geliyor. Ancak Ay tamamen karanlıkta kaybolmak yerine, Dünya atmosferinden süzülen Güneş ışıkları sayesinde kızıl ve turuncu tonlara bürünüyor.

Bu renk değişiminin sebebi ise Rayleigh Dağılımı olarak bilinen fiziksel bir olay. Aynı süreç, gün batımında gökyüzünün kırmızıya dönmesinden de sorumlu. Atmosferdeki toz, nem, bulutlar veya volkanik partiküller, Ay'ın alacağı tonları etkileyebiliyor.

NEREDEN VE NASIL İZLENEBİLİR?

Türkiye'nin dört bir yanından gözlemlenebilecek bu nadir gök olayını daha net ve etkileyici bir şekilde izlemek isteyenler için bazı öneriler mevcut.

Kırsal bölgeler ve yaylalar: Şehir ışıklarından uzak, açık alanlar

Şehir ışıklarından uzak, açık alanlar Yüksek rakımlı noktalar: Dağlar, tepeler

Dağlar, tepeler Karanlık sahil şeritleri: Işık kirliliğinden uzak deniz kıyıları

Işık kirliliğinden uzak deniz kıyıları Milli parklar ve doğa koruma alanları: Hem temiz hava hem de karanlık gökyüzü sunar

ÇIPLAK GÖZLE DE İZLENEBİLİYOR

Tutulmayı izlemek için teleskopa ihtiyaç yok. Çıplak gözle rahatlıkla izlenebilir. Ancak, net fotoğraflar çekmek isteyenler için tripodlu kameralar ya da telefonlar için sabitleyici aparat öneriliyor. Gökyüzünün açık olmasına dikkat etmek, bulutlanma riskine karşı gözlemi garanti altına alabilir.

HEM BİLİMSEL HEM GÖRSEL BİR OLAY

Kanlı Ay tutulmaları yalnızca etkileyici bir görsel deneyim sunmakla kalmaz, aynı zamanda gökbilim açısından da son derece anlamlıdır. Dünya, Güneş ve Ay'ın mükemmel hizalanmasıyla oluşan bu nadir olaylar, her zaman gözlemlenemez. Bu nedenle 7 Eylül gecesi, hem amatör gözlemciler hem de astronomi meraklıları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.