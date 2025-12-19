Gazeteci Alişer Delek: Yapay zekadan kaçamayız, asıl mesele doğru soruyu sormak

Haberler

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen "Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı"nda konuşan Sözcü TV eski Genel Müdürü Alişer Delek, yapay zekânın gazeteciliğin yönünü köklü biçimde değiştirdiğini belirterek, "Yapay zekâdan kaçamayız. Asıl önemli olan, ona doğru soruyu sormak" dedi.

  • Yapay zekâ, gazetecilikte kaçınılmaz bir araç haline gelmiştir.
  • Yapay zekâya doğru soruyu sormak, onu kullanmak kadar önemlidir.
  • Yapay zekâ ile üretilen içeriklerin gerçeklikten ayırt edilmesi giderek zorlaşmaktadır.

TİGAD tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen "Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı"nda konuşan Sözcü TV eski Genel Müdürü Alişer Delek, yapay zekânın gazeteciliğin yönünü köklü biçimde değiştirdiğini belirterek, "Yapay zekâyı kullanmak kadar, ona doğru soruyu sormak da hayati önemde" dedi.

"YAPAY ZEKA KAÇAMAYACAĞIMIZ BİR OLGU"

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayın ikinci oturumunda konuşan Delek, yapay zekânın gazetecilikte artık kaçınılmaz bir araç haline geldiğini vurguladı.

Delek, "Biz Google ile doğduk. Yapay zekâ da bundan farklı değil. Kaçamayacağımız bir olgu. Önemli olan onu gazetecilik ilkelerini unutmadan kullanmak." dedi.

"EN İYİ ARKADAŞIM GİBİ, AMA TEK BAŞINA YETMEZ"

Yapay zekâyı aktif ve çoklu şekilde kullandığını belirten Delek, birden fazla yapay zekâ aracıyla çalıştığını ve bunları birer gazeteci gibi eğittiğini söyledi ve "Bir tane değil, dört yapay zekâ kullanıyorum. Hepsini eğittim, çapraz doğrulama yapmayı öğrettim. Sabah köpeğimi gezdirirken bile yapay zekâlarla haber sohbeti yapıyorum." diye konuştu.

"ASIL MESELE DOĞRU SORUYU SORMAK"

Yapay zekânın yanlış yönlendirici sonuçlar üretebildiğine dikkat çekerek, gazetecinin rolünün burada belirleyici olduğunu ifade eden Delek, "Yapay zekâya 'Yeni İçişleri Bakanı kim?' diye sormuyorum. 'Resmî bir açıklama var mı?' diye soruyorum. Bu aşamada en önemli şey, yapay zekâya doğru soruyu sormak." ifadelerini kullandı.

KURGU İLE GERÇEĞİ AYIRMAK GİDEREK ZORLAŞIYOR

Yapay zekâ ile üretilen içeriklerin giderek daha gerçekçi hale geldiğini belirten deneyimli gazeteci, kurmaca haber ile gerçek haber arasındaki farkın ayırt edilmesinin her geçen gün zorlaştığını söyledi. Delek, "Videolar ayırt edilemez hale geldi. Bunun nasıl ayırt edileceğini ben de bilmiyorum. Bu yüzden hâlâ gazetecilere ve güvenilir kaynaklara ihtiyaç var." dedi.

