Ali Sunal'ın zor anları

Show TV ekranlarının fenomen eğlence programı "Güldür Güldür Show"da, ekran başındakileri ve salondakileri kahkahaya boğan, televizyon tarihine geçecek sıra dışı bir an yaşandı. Programın moderatörü Ali Sunal, sahnede sergilenen bir skeç esnasında kahkahalarına engel olamayarak oturduğu masadan aşağı düştü.

SAHNEDEKİ OYUN ALİ SUNAL'I YIKTI GEÇTİ

Her hafta birbirinden eğlenceli skeçlerle izleyici karşısına çıkan Güldür Güldür ekibi, son çekimlerde unutulmaz bir kazaya imza attı. Sahnede oyuncuların performansı esnasında espriye kendini kaptıran Ali Sunal, bir anda kahkaha krizine girdi. Kendini tutmaya çalışsa da başarılı olamayan ünlü sunucu, o kadar çok güldü ki dengesini kaybederek oturduğu moderatör masasından yere yuvarlandı.

SALON VE EKRAN BAŞINDAN BÜYÜK İLGİ

Ali Sunal'ın masadan düştüğü o anlarda hem salondaki seyirciler hem de sahnedeki oyuncular neye uğradığını şaşırdı. Durumun anlaşılmasıyla birlikte stüdyoda kahkahalar adeta havada uçuştu. Sunal'ın neşeli halleri ve düştüğü anlar, sosyal medyada da kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girerek izleyicilerden büyük ilgi gördü. Ekran başındakiler, "Güldür Güldür ekibi bu kez kendi sunucusunu bile güldürmekten düşürdü" yorumlarında bulundu.

Kaynak: Haberler.com