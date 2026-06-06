Haberler

Ali Sunal'ın zor anları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güldür Güldür Show'un çekimlerinde, televizyon tarihine geçecek komik anlar yaşandı. Sahnede sergilenen bir skeç esnasında kahkahalarına engel olamayarak adeta kendinden geçen ünlü sunucu Ali Sunal, kendini tutamayarak oturduğu moderatör masasından aşağı düştü.

  • Ali Sunal, Güldür Güldür Show programında bir skeç sırasında kahkaha krizine girip moderatör masasından düştü.
  • Ali Sunal'ın düştüğü anlar sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Show TV ekranlarının fenomen eğlence programı "Güldür Güldür Show"da, ekran başındakileri ve salondakileri kahkahaya boğan, televizyon tarihine geçecek sıra dışı bir an yaşandı. Programın moderatörü Ali Sunal, sahnede sergilenen bir skeç esnasında kahkahalarına engel olamayarak oturduğu masadan aşağı düştü.

SAHNEDEKİ OYUN ALİ SUNAL'I YIKTI GEÇTİ

Her hafta birbirinden eğlenceli skeçlerle izleyici karşısına çıkan Güldür Güldür ekibi, son çekimlerde unutulmaz bir kazaya imza attı. Sahnede oyuncuların performansı esnasında espriye kendini kaptıran Ali Sunal, bir anda kahkaha krizine girdi. Kendini tutmaya çalışsa da başarılı olamayan ünlü sunucu, o kadar çok güldü ki dengesini kaybederek oturduğu moderatör masasından yere yuvarlandı.

SALON VE EKRAN BAŞINDAN BÜYÜK İLGİ

Ali Sunal'ın masadan düştüğü o anlarda hem salondaki seyirciler hem de sahnedeki oyuncular neye uğradığını şaşırdı. Durumun anlaşılmasıyla birlikte stüdyoda kahkahalar adeta havada uçuştu. Sunal'ın neşeli halleri ve düştüğü anlar, sosyal medyada da kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girerek izleyicilerden büyük ilgi gördü. Ekran başındakiler, "Güldür Güldür ekibi bu kez kendi sunucusunu bile güldürmekten düşürdü" yorumlarında bulundu.

Kaynak: Haberler.com
'Kürt kadın' fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma

"Kürt kadın" fıkrası tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
Rahmi Koç 'Kürt kadın' fıkrasından dolayı özür diledi

Rahmi Koç'tan ilk açıklama: Özür diliyorum
Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' esprisine kahkaha atan Binali Yıldırım'a tepki yağıyor

Rahmi Koç kadar "esprisine" kahkahayla gülen isme de tepki büyük
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski manken Bilun Dohmen, Özgür Özel'e seçim otobüsü almak için Bodrum'daki evini satışa çıkardı

Eski ünlü manken varını yoğunu Özgür Özel için satışa çıkardı
Sıcaktan bayıldılar! Yıldız futbolculara hayatının şoku

Yıldız futbolculara hayatının şoku
Kötü koku ihbarından dram çıktı! Ölen babasının başında 2 gün bekledi

Kötü koku ihbarından dram çıktı! Ölen babasının başında 2 gün bekledi
İhbar üzerine girilen evden 5 kamyon çöp çıktı

Hepsini bir daireye sığdırmışlar! Kamyon kamyon taşıdılar
Rahmi Koç'un 'Kürt Kadın' şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin

Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına AK Parti'den net tavır
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'nın oğlundan ayrıldı

Çakıcı'ya gelin olma hayali suya düştü

Aziz Yıldırım'dan seçime 1 gün kala büyük bomba! Süper Lig'i sallayacak

Seçime 1 gün kala bombayı patlattı! Süper Lig'i sallayacak