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Antrenmanda sakatlanan Alman futbolcu Lennart Karl, Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek

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Bayern Münih, 18 yaşındaki futbolcusu Lennart Karl'ın antrenmanda sol uyluğunda kas lifi yırtılması yaşadığını ve bu nedenle 2026 Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceğini açıkladı. Sportif direktör Max Eberl, genç oyuncuya destek mesajı verdi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, Lennart Karl'ın sakatlığı nedeniyle 2026 Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceğini duyurdu.

Bavyera ekibinden yapılan açıklamada, ABD'deki antrenman sırasında 18 yaşındaki yıldızın sol uyluğunda kas lifi yırtılması meydana geldiği ve kulübün bu zor zamanda Karl'a her türlü desteği vermeye hazır olduğu kaydedildi.

Sportif direktör Max Eberl, "Son dakikada Dünya Kupası'nı kaçırmak elbette inanılmaz derecede acı verici. Ancak bu durum, Lennart'ın ne kadar büyük bir yeteneğe, tutkuya ve potansiyele sahip olduğu gerçeğini değiştirmez. Profesyonel olarak geçirdiği o olağanüstü ilk sezon sayesinde bu Dünya Kupası'nda olmayı fazlasıyla hak etmişti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
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