En iyi filtre kahve makineleri: Kahve tutkunlarına öneriler
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Kahve tutkunları için önemli bir soru olan en iyi filtre kahve makinesi hangisi? Sorusunun cevabı listemizde...
Kahve içmek bazıları için günlük bir rutin, bazıları için ise vazgeçilemez bir tutkudur. Amaç veya niyet her ne olursa olsun kahve, insanlık tarihinde uzunca bir süredir bulunan vazgeçilmez nimetlerden biridir. Çoğu kişi de satın aldığı kahveleri güzelce hazırlayabilmek için bir kahve makinesine ihtiyaç duyar. Peki en iyi filtre kahve makinesi hangisi? İşte sizin için hazırladığımız listemiz.
En iyi filtre kahve makinesi (2023)
1. Philips HD7459/20 Daily Collection Kahve Makinesi
Philips HD7459/20 Daily Collection kahve makinesi ile kahve hazırlandıktan 30 dakika sonra enerji tasarrufu ve güvenlik sağlamak amacıyla otomatik olarak kapanıyor. Bu kahve makinesi özellikleri ile kullanıcılara keyifli bir kahve içme deneyimi yaşatıyor. Siyah ve metal renklerindeki Philips HD7459/20 Daily Collection kahve makinesi mutfaklara şık bir dokunuş katıyor.
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Cam sürahili olarak tasarlanan Philips HD7459/20 Daily Collection kahve makinesi sağlıklı bir kullanım sağlıyor. Ayrıca Philips HD7459/20 Daily Collection kahve makinesinin zamanlayıcı özelliği güne kahveyle başlamak isteyenlere fırsat sunuyor. Bu özellikleri nedeniyle bu kahve makinesi çok satanlar arasında yerini alıyor.
15 fincan kahve kapasitesi
Otomatik kapanma
Damlama önleme sistemi
Aroma karıştırıcı
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2. Schafer Robusta Filtre Kahve Makinesi
Otomatik kapanma özelliği sayesinde su beklenilen ısıya eriştiği zaman kendini kapatır ve hem su boş yere ısınmaz hem de zamandan tasarruf edersiniz. Schafer filtre kahve makinesi içerisinde bulunan 800 W gücü sayesinde üst düzey performans gösterir.
İçerisinde bulunan çıkarılabilir ve temizlenebilir filtresi sayesinde rahat bir şekilde temizleyebilirsiniz. Bu sayede hem daha hijyenik kahveler sizi bekler hem de zamandan büyük oranda tasarruf edersiniz. Bünyesinde bulunan cam haznesi sayesinde daha hijyenik ürünleri ortaya çıkarabilirsiniz.
800W ısıtma gücü
1.25 ml Cam Hazne Kapasitesi (10-12 Fincan)
Damlatma Önleyici Sistem
Rahat Temizlik İçin Çıkarılabilir Filtre
Kahveyi Uzun Süre Sıcak Tutan Isıtıcı Taban
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3. Philips HD7769 Öğütücülü Filtre Kahve Makinesi
Eğer öğütücülü bir makine arıyorsanız Philips HD7769 ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacaktır. Otomatik kapanma özelliğine sahip 1000 W gücündeki bu makine ile eşsiz kahveler hazırlayabilirsiniz. Ancak öğütücülü bir makine olması onu diğerlerinden biraz daha pahalı kılıyor.
100W ısıtma gücü
6 fincan kapasitesi
Otomatik kapanma
Damlama emniyeti
1200mL su ısıtıcı kapasitesi
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4. Tefal CM1218 Uno Filtre Kahve Makinesi
Uno Filtre Kahve Makinesi, 12 kupaya kadar kahveyi çok kolay bir şekilde yapmanızı sağlar. Su haznesine ve filtreye kolayca erişebilirsiniz. Filtre kahve makinesi kahvenizi yaklaşık 30 dakika kadar sıcak tutar, ardından otomatik olarak kapanır. Damlama önleyici sistem, Uno Filtre Kahve Makinesi'nin sunduğu temel özelliklerden biridir.
12 fincan kapasitesi
otomatik kapanma
1000W güç
Damlama emniyeti
Su seviye göstergesi
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5. Smeg filtre kahve makinesi DCF02RDEU
Kahve aromasını ve yoğunluğunu belirleyebileceğiniz Smeg Filtre Kahve Makinesi, tek seferde 10 fincan kahve yapabilir. Bunun yanı sıra birbirinden güzel rengi ve modeliyle çok sevilen filtre kahve makinelerinden biri diyebiliriz. Listemizin en pahalı ürünü olan bu makine şu anda 9800 TL civarında.
10 fincan kapasitesi
1050W güç
Zamanlayıcı
Damlama Emniyeti
Su seviyesi göstergesi
Ürünü satın almak ve güncel fiyatını görmek için burayı tıklayabilirsiniz.
6. Sinbo Scm-2938 Filtre Kahve Makinesi
Sürahinin altında bulunan sıcak tutma özellikli metal levha ile kahveniz demlendikten sonra içmek istediğiniz ana kadar sıcak kalır. Özellikle misafir beklerken, kahvenizi hazırlayıp sıcak servis etmenize imkan tanır.
Damlatma önleyici sistemi sayesinde kahve sürahisini alırken damlama sorunu yaşamazsınız ve etraf kirlenmez. Kahve haznesi içinde bulunan çıkarılabilir filtresi ile ekstra kağıt filtre kullanmanıza gerek kalmadan kahvenizi demler.
12 fincan kapasitesi
800W güç
Damlama emniyeti
Çıkarılabilir filtre
Ürünü satın almak ve güncel fiyatını görmek için burayı tıklayabilirsiniz.
Bu ürünle birlikte en iyi filtre kahve makinesi listemizin sonuna geldik. Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.