Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporu"na göre, işletmeciler tarafından 2022'de yapılan yatırımların tutarı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 42,7 artış gösterdi. Geçen yıl sonu itibarıyla mobil abone sayısı yaklaşık 90,3 milyona, 4,5G abone sayısı da 82,9 milyona ulaştı.

6 Nisan 1920

1- Elektronik haberleşme sektörüne yapılan yatırımlar geçen yıl 31 milyar lirayı aştı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporu"na göre, işletmeciler tarafından 2022'de yapılan yatırımların tutarı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 42,7 artış gösterdi

Geçen yıl sonu itibarıyla mobil abone sayısı yaklaşık 90,3 milyona, 4,5G abone sayısı da 82,9 milyona ulaştı

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirdi:

"Sayın Erdoğan'ın seçim sonrası ilk ziyaretinin KKTC'ye olması Rumlara çok anlamlı bir cevap teşkil etmiştir"

"Dünyanın altı üstüne gelse bizim Rum yönetimini 'Kıbrıs Cumhuriyeti' olarak tanıma durumumuz söz konusu değildir"

(Mehmet Kemal Firik/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- THY, " Türkiye'nin en değerli markası" olarak bu yıl da tacını korudu

Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türk Hava Yolları 2 milyar dolarlık marka değeriyle liste başına yerleşti

Araştırmada ikinci sırayı marka değeri 1,5 milyar dolar olan Arçelik, üçüncülüğü 927 milyon dolarla Vestel aldı

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner: "Şirketlerin marka değerinin artırılması, katma değerli üretim ve ihracat için özel ve kamu tüm tarafların eşgüdümlü hareket etmesi gerekiyor"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

4- İsrafı önlemeyi simgeleyen "turuncu bayrak" 47 otelde dalgalanıyor

Turuncu bayrak uygulamasının koordinatörü Ali Akgün:

"Bu yılın sonunda turuncu bayrakta 250 oteli, bir yıl sonra da 1000 oteli aşacağımızı öngörüyoruz"

"Sistem menü tasarlamasından yemeğin en israfsız şekilde, sıfır atıkla hazırlanmasını, sunulmasını içeriyor"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türksat 5B'deki üretim deneyimleri Türksat 6A'nın geliştirilmesinde yol gösterici oldu

Geçen yıl bugün hizmete alınan Türksat 5B uydusuyla haberleşme ve internette yüksek kapasite artışı sağlanırken, üretiminde kazanılan deneyimler, yerli ve milli uydu Türksat 6A'nın geliştirilmesine önemli kaynak oluşturdu

Alt sistemleri, uydu yer istasyonu ve yazılımları milli imkanlarla geliştirilen, test süreçleri devam eden Türksat 6A'nın gelecek yıl uzaya fırlatılması hedefleniyor

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

6- Türkiye'nin enerji bağımsızlığında "rüzgar" kilit rol oynayacak

Yaklaşık 50 ilde aktif 3 bin 983 rüzgar enerjisi kurulu gücüyle Türkiye, geçen yıl ürettiği toplam elektriğin yaklaşık yüzde 11'ini rüzgar santrallerinden karşıladı

TÜREB Başkanı İbrahim Erden: "Türkiye'deki rüzgar santrallerinin büyük kısmını lisanslı, fakat özellikle son dönemde lisanssız, yani öz tüketim amaçlı, rüzgar santrali başvuruları ve kurulumları konusunda önemli gelişmeler görülüyor"

(Gülşen Çağatay/Ankara)

7- Müsilaj sonrası Tavşan Adası'nın deniz canlıları takip edilecek

İÜ Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar:

"Projeyle bölgenin hem fizikokimyasal parametrelerini ölçeceğiz hem de bakteriden başlayıp, fitoplankton, zooplankton, denizanaları, balık, dipteki yaşayan organizma çeşitliliğini ortaya koyacağız. Bununla birlikte dalış yapılarak dibin habitat haritası ortaya konulacak"

"Bu bölgede müsilajdan sonra Marmara Denizi ekosistemi kendisini nasıl toparlıyor, bunu görmek istiyoruz"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Kadın milli basketbolcular Avrupa Şampiyonası hedeflerini anlattı

Elif Bayram: "Şu an şampiyonaya hazır olduğumuzu düşünüyorum. Daha da hazırlanıyoruz. Umarım güzel geçecek"

Meltem Yıldızhan: "Gruptan en iyi, en avantajlı şekilde çıkıp yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz. Zihinsel olarak hazırız"

(Murat Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Dünya şampiyonu tekvandocuların hedefi olimpiyat şampiyonluğu

Merve Dinçel: "Olimpiyat şampiyonu olmak ve bayrağımız orada göndere çekmek istiyorum"

Hakan Reçber: "İnşallah yeni Servet Tazegül olacağım"

(Süha Gür/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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