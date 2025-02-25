Deneyimli isimler 'Geleceğin Medyası: Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka ve Türkiye' çalıştayında buluşuyor

Türkiye'de medya ekosisteminin geleceğine yönelik stratejik öngörüler geliştirmek amacıyla düzenlenen "Geleceğin Medyası: Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka ve Türkiye" çalıştayında, alanında uzman akademisyenler, medya profesyonelleri, hukukçular ve sektör temsilcileri bir araya gelecek.

27 Şubat Perşembe günü saat 10:45'te İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Maslak NeoTech Campus'te gerçekleşecek etkinlik, medya sektörünün teknoloji, hukuk, finansman ve eğitim alanlarındaki dönüşümünü kapsamlı bir şekilde ele almayı hedefliyor.

Haberler.com Kurucusu Dr. Ekrem Teymur, Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Kalsın, Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu açılış konuşmacıları olarak çalıştayda yer alacak.

Çalıştay, 4 ana oturum çerçevesinde gerçekleştirilecek:

Medya ve Teknoloji Entegrasyonu: Dijital medya platformlarının yeni teknolojilerle entegrasyonu, yapay zekanın medya üretim süreçlerindeki rolü ve gelecekteki olası gelişmeler ele alınacaktır.

MODERATÖR: DR. SÜMEYRA TEYMUR / HABERLER.COM CEO

DR. ÖĞR. ÜYESİ HAKAN TAN / İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

NİYAZİ DÖLEK / TRT HABER EDİTÖRÜ

DOÇ.DR. GİZEM PARLAYANDEMİR SAYAN / İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. ALPER ÖNEN / İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

SALİHA EREN / TRT WORLD

ÖZGÜR KURTULUŞ / DİJİTAL İLETİŞİM VE KAPASİTE GELİŞTİRME UZMANI

ILGAZ FAKIOĞLU / SCROLLI

İDİL KESTEN / GEMIUS TÜRKİYE MÜDÜRÜ

Medya Hukuku, Dijital Haklar ve Etik: Dijital dünyada telif hakları, kişisel verilerin korunması, medya etiği ve hukuki düzenlemeler tartışılacak.

MODERATÖR: DOÇ. DR. GÜLSÜN BOZKURT / İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

DOÇ. DR. SERTAÇ KAYA / İSTANBUL AYDIN ÜNIVERSİTESİ

MEHMET ATAKAN FOÇA / TEYİT.0RG CAFER YAVNİ / TELİF HAKLARI DERNEĞI BAŞKANI

ARZU MALTEPE / MARPATAŞ PATENT

HALİME AKBAYRAK AKDEVECİ / AVUKAT - İSTANBUL BAROSU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KOMİSYONU BAŞKANI

Medya Finansmanı ve Sürdürülebilirlik: Medya sektörünün finansal sürdürülebilirliği, yeni iş modelleri, dijital içerik üretiminin ekonomik yönleri ve müzik-medya sektörü arasındaki finansal dinamikler incelenecek.

MODERATÖR: DR. FATMA KAMİLOĞLU / İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

NESLİHAN AYDIN / AIB DERNEĞI BAŞKANI

DR. FATİH ANIL / İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

ZEYNEP ÇAKIR TATAR / MARKA VE PR UZMANI

DR. MUHAMMED AKİF ALBAYRAK / MARMARA ÜNİVERSİTESİ

ERHAN ACAR / BOND DİJİTAL

ÜMİT ALAN / GAZETECİ

CENGİZ ERDEM / AVRUPA MÜZİK CEO

Medya Okuryazarlığı ve Eğitim: Dijital çağda medya okuryazarlığının önemi, eğitim süreçlerinde medya okuryazarlığının rolü ve bu alanda geliştirilmesi gereken politikalar masaya yatırılacak.