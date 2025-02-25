Deneyimli isimler "Geleceğin Medyası: Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka ve Türkiye" çalıştayında buluşuyor
Nişantaşı Üniversitesi'nde 27 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek "Geleceğin Medyası: Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka ve Türkiye" başlıklı çalıştayda, medya sektörünün hızla değişen dijital dinamikleri ele alınarak, yapay zeka ve dijital dönüşümün etkileri değerlendirilecek.
Türkiye'de medya ekosisteminin geleceğine yönelik stratejik öngörüler geliştirmek amacıyla düzenlenen "Geleceğin Medyası: Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka ve Türkiye" çalıştayında, alanında uzman akademisyenler, medya profesyonelleri, hukukçular ve sektör temsilcileri bir araya gelecek.
27 Şubat Perşembe günü saat 10:45'te İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Maslak NeoTech Campus'te gerçekleşecek etkinlik, medya sektörünün teknoloji, hukuk, finansman ve eğitim alanlarındaki dönüşümünü kapsamlı bir şekilde ele almayı hedefliyor.
Haberler.com Kurucusu Dr. Ekrem Teymur, Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Kalsın, Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu açılış konuşmacıları olarak çalıştayda yer alacak.
Çalıştay, 4 ana oturum çerçevesinde gerçekleştirilecek:
Medya ve Teknoloji Entegrasyonu: Dijital medya platformlarının yeni teknolojilerle entegrasyonu, yapay zekanın medya üretim süreçlerindeki rolü ve gelecekteki olası gelişmeler ele alınacaktır.
- MODERATÖR: DR. SÜMEYRA TEYMUR / HABERLER.COM CEO
- DR. ÖĞR. ÜYESİ HAKAN TAN / İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
- NİYAZİ DÖLEK / TRT HABER EDİTÖRÜ
- DOÇ.DR. GİZEM PARLAYANDEMİR SAYAN / İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
- DR. ALPER ÖNEN / İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
- SALİHA EREN / TRT WORLD
- ÖZGÜR KURTULUŞ / DİJİTAL İLETİŞİM VE KAPASİTE GELİŞTİRME UZMANI
- ILGAZ FAKIOĞLU / SCROLLI
- İDİL KESTEN / GEMIUS TÜRKİYE MÜDÜRÜ
Medya Hukuku, Dijital Haklar ve Etik: Dijital dünyada telif hakları, kişisel verilerin korunması, medya etiği ve hukuki düzenlemeler tartışılacak.
- MODERATÖR: DOÇ. DR. GÜLSÜN BOZKURT / İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
- DOÇ. DR. SERTAÇ KAYA / İSTANBUL AYDIN ÜNIVERSİTESİ
- MEHMET ATAKAN FOÇA / TEYİT.0RG CAFER YAVNİ / TELİF HAKLARI DERNEĞI BAŞKANI
- ARZU MALTEPE / MARPATAŞ PATENT
- HALİME AKBAYRAK AKDEVECİ / AVUKAT - İSTANBUL BAROSU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KOMİSYONU BAŞKANI
Medya Finansmanı ve Sürdürülebilirlik: Medya sektörünün finansal sürdürülebilirliği, yeni iş modelleri, dijital içerik üretiminin ekonomik yönleri ve müzik-medya sektörü arasındaki finansal dinamikler incelenecek.
- MODERATÖR: DR. FATMA KAMİLOĞLU / İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
- NESLİHAN AYDIN / AIB DERNEĞI BAŞKANI
- DR. FATİH ANIL / İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
- ZEYNEP ÇAKIR TATAR / MARKA VE PR UZMANI
- DR. MUHAMMED AKİF ALBAYRAK / MARMARA ÜNİVERSİTESİ
- ERHAN ACAR / BOND DİJİTAL
- ÜMİT ALAN / GAZETECİ
- CENGİZ ERDEM / AVRUPA MÜZİK CEO
Medya Okuryazarlığı ve Eğitim: Dijital çağda medya okuryazarlığının önemi, eğitim süreçlerinde medya okuryazarlığının rolü ve bu alanda geliştirilmesi gereken politikalar masaya yatırılacak.
- MODERATÖR: DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLDEN DEMİR / İSTANBUL NIŞANTAŞI ÜNIVERSITESI
- DOÇ. DR. BAŞAK GEZMEN / İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
- ARZU CİHANGİR / DİJİTAL PAZARLAMA VE MEDYA UZMANI
- DR. NİDA KAHRAMAN / İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
- GÖKHAN MUTLAY / ACUN MEDYA