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Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi

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Instagram'a Türkiye'de erişim engeli getirilmesinin yankıları sürerken, 15 milyon kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblox da erişime kapatıldı. Kararın Adana Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusu üzerine çocuk istismarı suçlaması ile alındığı belirtildi.

Çevrimiçi oyun platformu Roblox, mahkeme kararıyla erişime kapatıldı.

ROBLOX ERİŞİME KAPATILDI

Instagram'a Türkiye'de erişim yasağı getirilmesinin ardından bir platform daha engellendi. Özellikle çocuklar arasında rağbet gören, Türkiye'de yaklaşık 15 milyon kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblox, erişime kapatıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinden yapılan açıklamada, "roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi

"ÇOCUK İSTİSMARI SUÇLAMASIYLA KAPATILDI"

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının başvuruyu çocuk istismarı suçlaması ile yaptığı öğrenildi. Çocukların üzüntüyle karşıladığı erişim engeli ile ilgili aileler de ödenen ücret nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirtiyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Kararın UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumu tarafından uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ GELDİ

Robox'un kapatılmasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu şu ifadelere yer verdi: "Instagram'dan sonra, 15 milyondan fazla kullanıcısı olan ve kullanıcıların oyun geliştirebildikleri çevrimiçi oyun platformu Roblox'a da erişim yasağı gelmiş olması akıl alır gibi değil. Bu kararları verenler yeni dünyadan, ekonomiden, teknolojiden bihaber akıllar."

Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi

ROBLOX NEDİR?

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi deneyim platformu ve deneyim oluşturma sistemidir. Kullanıcıların deneyimlerini programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan deneyimleri oynamasına olanak tanır. David Baszucki ve Erik Cassel tarafından 2004'te kurulan ve 2006'da piyasaya sürülen platform, kullanıcılar tarafından Lua programlama dilinde kodlanmış birden çok türde oyunlara ev sahipliği yapmaktadır. Oyun platformu, 2010'ların ikinci yarısında hızla büyümeye başladı ve bu büyüme COVID-19 pandemisiyle birlikte daha da hızlandı.

Roblox ücretsiz oynanabilir ve oyun içi satın alımlar "Robux" adlı sanal para birimi üzerinden yapılabilir. Ağustos 2020 itibarıyla, Roblox'un 164 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı bulunmaktadır ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 yaş altı tüm çocukların yarısından fazlası tarafından oynanmaktadır.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Teknoloji

Cumhuriyet Başsavcılığı Instagram Türkiye Roblox Roblox Çocuk Adana Oyun Hukuk Eğitim Teknoloji Haberler

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Yorumlar (38)

XYZ:

İlk başta tepem attı, sen benim hayatimi bu sekilde mi dusunuyorsun, once cinayetleri engelle. Haddinizi aşmayın dedim ancak düşününce roblox un çocuklara şiddet pompaladığını biliyorum ve çok geç kalınmış yerinde bir karar olarak düşündüm. Özellikle sürekli katil, öldürme, öldüm kelimelerini zihinlere yerleştiren saçma sapan bir oyun

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suskun çocuk null:

ne zaman tiktoka sıra geliyor :) elleriniz dert gormesin

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Murat Kesgin:

ne yapmaya çalıştığınızı anlamıyorum.kuzey koreye mi dönüştürmeye çalışıyosunuz

67
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Temel Temel:

insanların bu şekilde fikirlerini çalıyorlar iyi olmuş kapansın

276
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Anty-Partizan:

Cok Dogru Bir Karar

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N null:

sırada tiktok var umarım

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Erdem:

Çok güzel oldu. Çocuğun elinden alamıyoduk teşekkürler.

258
21
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Serkan Wash:

yakında kuzey koreye döneriz :)

34
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Düz çizgi:

Hangi yabancı firma Türkiye'de faaliyet gösteriyor ve kazanç sağlıyorsa vergisini de verecek, kurallara da uyacak, nokta.

167
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Ömer Tokgöz:

Kapatın çokta gerekli iyilik yapmşlar :))

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