İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçiren telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasındaki görüşme 2 ülkeyi alarma geçirdi
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli gibi
Bir Afrika ülkesi daha Fransa'ya baş kaldırdı: 48 saat içerisinde topraklarımızı terk edin

Bir Afrika ülkesi daha Fransa'ya isyan bayrağı açtı
MSB: Silah bırakmamakta ısrar eden her yapı meşru hedefimiz olmaya devam edecek

Silah bırakmakta direten PKK'ya son uyarı

Başkan Büyükkılıç: Yapay zekâ projeleriyle ödüle layık görülmek gurur verici

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kent & Başkan Dergisi'nin düzenlediği ve Türkiye genelini kapsayan anketle belirlenen belediye başkanlarına ödülleri Kayseri'de verildi. Törene protokol ve çok sayıda davetli katıldı. Başkan Büyükkılıç, organizasyonun önemine değinerek Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu.

Kent & Başkan Dergisi tarafından yapılan ve tüm Türkiye'yi kapsayan online anket sonuçlarına göre ödüle layık görülen belediye başkanları, 12 Nisan'da Kayseri'de düzenlenen ödül töreninde bir araya geldi. Büyükşehir, il, büyükşehir ilçe, ilçe ve belde düzeyinde başarılı bulunan belediye başkanlarının ödüllendirildiği tören, geniş katılımlı ve coşkulu bir atmosfere sahne oldu.

Başkan Büyükkılıç: Yapay zekâ projeleriyle ödüle layık görülmek gurur verici

Kayseri Milletvekili ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) Yönetim Kurulu Üyeleri ve ülkenin dört bir yanından gelen belediye başkanları ile çok sayıda davetli etkinliğe katılım sağladı.

TÜRK BELEDİYECİLİĞİNİN ÖNCÜ İSİMLERİ KAYSERİ'DE BULUŞTU

Kent & Başkan Dergisi tarafından düzenlenen ödül töreni, sadece bir ödül organizasyonu olmanın ötesine geçerek Türk Belediyeciliğinin gelişimi ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi adına önemli bir platform oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen başarılı belediye başkanları, bilgi ve deneyim paylaşımı imkânı bulurken, yerel yönetimlerdeki dijital dönüşüm, sürdürülebilir projeler ve sosyal belediyecilik gibi konular da törenin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Başkan Büyükkılıç: Yapay zekâ projeleriyle ödüle layık görülmek gurur verici

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'TAN HABERLER.COM'A ÖZEL AÇIKLAMALAR

Törenin ev sahibi olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. Böyle anlamlı bir organizasyonun Kayseri'de düzenlenmesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Büyükkılıç, "Şehrimizin tanıtımı ve misafirlerimizle ilgili önemli çalışmalar açısından bu programı çok önemsiyorum. Sponsorlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak dijitalleşme alanında önemli adımlar attıklarını belirten Büyükkılıç, bilgi işlem daire başkanlığı tarafından geliştirilen yapay zeka projelerinin yüzlerce çalışma arasından ödüle layık görülmesinin kendilerini mutlu ettiğini vurguladı. Ayrıca, "Haberler.com'u burada görmek bizi ayrıca memnun etti. Keyifle takip ettiğimiz haber kaynaklarımızdan biri" diyerek sözlerini tamamladı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Başkan Büyükkılıç: Yapay zekâ projeleriyle ödüle layık görülmek gurur verici
Haberler.com / Dilşad Özcan - Teknoloji

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.