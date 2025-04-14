Başkan Büyükkılıç: Yapay zekâ projeleriyle ödüle layık görülmek gurur verici

Kent & Başkan Dergisi tarafından yapılan ve tüm Türkiye'yi kapsayan online anket sonuçlarına göre ödüle layık görülen belediye başkanları, 12 Nisan'da Kayseri'de düzenlenen ödül töreninde bir araya geldi. Büyükşehir, il, büyükşehir ilçe, ilçe ve belde düzeyinde başarılı bulunan belediye başkanlarının ödüllendirildiği tören, geniş katılımlı ve coşkulu bir atmosfere sahne oldu.

Kayseri Milletvekili ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) Yönetim Kurulu Üyeleri ve ülkenin dört bir yanından gelen belediye başkanları ile çok sayıda davetli etkinliğe katılım sağladı.

TÜRK BELEDİYECİLİĞİNİN ÖNCÜ İSİMLERİ KAYSERİ'DE BULUŞTU

Kent & Başkan Dergisi tarafından düzenlenen ödül töreni, sadece bir ödül organizasyonu olmanın ötesine geçerek Türk Belediyeciliğinin gelişimi ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi adına önemli bir platform oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen başarılı belediye başkanları, bilgi ve deneyim paylaşımı imkânı bulurken, yerel yönetimlerdeki dijital dönüşüm, sürdürülebilir projeler ve sosyal belediyecilik gibi konular da törenin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'TAN HABERLER.COM'A ÖZEL AÇIKLAMALAR

Törenin ev sahibi olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. Böyle anlamlı bir organizasyonun Kayseri'de düzenlenmesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Büyükkılıç, "Şehrimizin tanıtımı ve misafirlerimizle ilgili önemli çalışmalar açısından bu programı çok önemsiyorum. Sponsorlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak dijitalleşme alanında önemli adımlar attıklarını belirten Büyükkılıç, bilgi işlem daire başkanlığı tarafından geliştirilen yapay zeka projelerinin yüzlerce çalışma arasından ödüle layık görülmesinin kendilerini mutlu ettiğini vurguladı. Ayrıca, "Haberler.com'u burada görmek bizi ayrıca memnun etti. Keyifle takip ettiğimiz haber kaynaklarımızdan biri" diyerek sözlerini tamamladı.