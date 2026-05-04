Haberler

Neymar, Robinho'nun oğlu olan takım arkadaşına tokat attı

Neymar, Robinho'nun oğlu olan takım arkadaşına tokat attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilya ekiplerinden Santos'ta forma giyen yıldız oyuncu Neymar, antrenmanda takım arkadaşıyla tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmada Brezilyalı futbolcunun eski futbolcu Robinho'nun oğlu olan takım arkadaşı Robinho Jr.'a tokat attığı belirtildi.

  • Neymar, Santos antrenmanında Robinho'nun oğlu Robinho Jr.'a tokat attı.
  • Neymar, Robinho Jr.'dan özür diledi ve ikili arasındaki anlaşmazlık çözüldü.
  • Teknik direktör Cuca, Neymar'ı Copa Sudamericana'daki Recoleta maçı kadrosuna aldı.

Brezilya’nın köklü kulüplerinden Santos’ta forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Neymar, antrenman sahasında yaşanan bir tartışmayla gündeme oturdu. Yıldız oyuncunun, çalışma sırasında tartıştığı bir takım arkadaşına tokat attığı öne sürüldü.

ROBINHO'NUN OĞLUNA TOKAT ATTI

Globo’da yer alan habere göre; Olay, eski futbolcu Robinho'nun oğlu olan genç oyuncu Robinho Jr.'un antrenman sırasında Neymar’a çalım atmasıyla başladı. Yediği çalım sonrası sinirlenen Neymar, genç futbolcuya daha kontrollü oynaması konusunda uyarıda bulundu. Ancak benzer sertlikteki hareketlerin devam etmesi üzerine ikili arasındaki sözlü tartışma kısa sürede fiziki bir itiş kakışa dönüştü. Gerginliğin tırmandığı anlarda Neymar’ın Robinho Jr.’a bir tokat attığı iddia edildi. Yaşanan bu olay sonrası antrenmanda tansiyon yükselirken, araya giren diğer oyuncular tartışmanın büyümesini engelledi.

ÖZÜR DİLEDİ, KADROYA ALINDI

Yaşanan skandalın ardından Neymar’ın, genç takım arkadaşı Robinho Jr. ile özel bir görüşme gerçekleştirerek kendisinden özür dilediği ve ikili arasındaki buzların eridiği belirtildi. Santos kulübü olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, teknik direktör Cuca’nın Neymar’ı Copa Sudamericana’da oynanacak Recoleta maçı kadrosuna dahil ettiği öğrenildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
İran 'Savaş gemisi vuruldu' dedi, ABD yalanladı

İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD'den jet yanıt geldi
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması

Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

Tatil facia ile bitti! 2 çocuk öldü, anne-baba yoğun bakımda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Mustafa Varank: Bana göre CHP'nin adayı Özgür Özel

"CHP'nin adayı o" diyerek isim verdi
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar

Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı inanılmaz
Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket

Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket