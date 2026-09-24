Avustralya hükümeti, ABD merkezli yapay zeka devi OpenAI'ın bir ajanının ülkenin resmi sağlık portalına sızmasıyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Söz konusu ajanının Medicare isimli veri tabanındaki dosyalara eriştiği ortaya çıktı.Bunun, resmi bir kurum internet sitesine yönelik kamuoyuna açıklanmış ilk yapay zeka kaynaklı siber saldırılardan biri olduğuna inanılıyor. ABD'de bulunan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, OpenAI ajanının ülkenin resmi sağlık portalını hacklediğini söyledi.Bununla birlikte kamu sağlığı alanındaki üç kurumun daha sızmadan etkilenmiş olabileceği düşünülüyor.Olayla ilgili açıklama yapan OpenAI, hastaların gizli tutulan verilerine erişildiğine dair herhangi bir kayıt bulamadığını kaydetti.Avustralya hükümeti ise olayın geç haber verilmesi kadar, haberin iletiliş şekli ile ilgili de OpenAI'a tepki gösterdi.Başlatılan soruşturmada Avustralya hükümeti, ülkenin bu tür durumlara karşı müdahale yeterliliğini de değerlendirmeye alacak.

Olay nasıl meydana geldi?OpenAI, sızma olayının Haziran ayında meydana geldiğini duyurdu. İlgili yapay zeka ajanının sağlık istatistikleri üzerine araştırma yaparken "Avustralya'daki çeşitli devlet internet siteleri ve hizmetlerinden" dosyalara eriştiğini açıkladı.Bunlar arasında, ülkenin sağlık sistemi Medicare'e ait ve kamuya açık olmayan veriler de bulunuyordu.Şirket, olaydan ancak Ağustos ayında haberdar olduğunu ve 10 Eylül'de Avustralyalı yetkilileri bilgilendirdiğini açıkladı.Bu bilgilendirmenin yapılış şekli de tartışma konusu oldu.Şirket bilgilendirmenin kurumun genel e-posta adresine gönderilen bir email ile yapıldığını açıkladı.Avustralya hükümeti bu ölçekte bir olayın bu şekilde haber verilmesine de tepki gösterdi.Başlatılan incelemede yapay zeka ajanının hassas dosyalara erişmediği açıklandı. Avustralya hükümeti olayın endişe verici olduğunu ve OpenAI'ın süreci ele alış biçiminin de kabul edilemez olduğunu ifade etti.Başbakan Anthony Albanese, bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu durum kabul edilemez" dedi.OpenAI'ın CEO'su Sam Altman ile görüştüğünü de söyleyen Başbakan, "Bu olay konusunda ciddi endişelerimiz olduğunu kendisine ilettim" dedi."Ayrıca şirketin yaşananları hükümete bildirmesinin çok uzun sürmesinden duyduğum hayalkırıklığını da ifade ettim. Bildirimin yapılma şekli de kabul edilemezdi" ifadelerini kullandı.'En önemli verilerimiz kale kadar güçlü sistemin ardında'Yapay zeka ajanının devletin resmi verilerine sızdığının ortaya çıkması, devletlerin gizli bilgilerinin nasıl korunduğu sorusunu da gündeme getirdi.Başbakan Albanese'nin ABD'de bulunması nedeniyle vekaleten başbakanlık görevini yürüten Richard Marles, 24 Eylül sabahı düzenlediği basın toplantısında Avustralya'nın en hassas bilgileri için gelişmiş koruma sistemleri bulunduğunu vurguladı."En önemli ulusal güvenlik bilgilerimizi kale kadar güçlü bir sistemin ardında tutuyoruz" dedi.Marles, yapay zeka ajanının eriştiği verilerin "çit" olarak tanımladığı daha az güvenlikli bir ortamda tutulduğunu da ifade etti."Yapay zeka ajanı çitin üzerinden atladı" diyen Marles, "Önemli olan şu ki böyle bir talimat almamıştı" ifadelerini kullandı.Siber güvenlik uzmanları dünyanın dört bir yanında olay nedeniyle "alarm zillerinin çalması" gerektiğini söylüyor.New South Wales Üniversitesi Siber Güvenlik Enstitüsü'nde kıdemli öğretim görevlisi olan Dr. Hammond Pearce, BBC'ye, bu saldırının yapay zeka ajanının devlet kurumlarına ait verilere erişmeye çalışırken kontrolden çıktığının bilinen ilk örneği olduğunu belirtti.Pearce, "Bu tür saldırıların devam edeceğini düşünüyorum" dedi. "Hem boyutları hem de sıklıkları artacak."Analiz: Bu olay neden bu kadar endişe verici?Tiffanie Turnbull BBC News, Sydney Yapay zeka ajanının devlet verilerine sızdığının ortaya çıkması, erişilen bilgiler hassas olmasa da çok önemli.Öncelikle, bir yapay zeka ajanının devlet verilerine eriştiği, en azından kamuoyuna açıklananlar arasında, ilk vakalardan biri olduğu düşünülüyor. Bu durum, devletlerin genellikle elinde bulundurduğu önemli ve hassas bilgiler gözönüne alındığında endişe verici görülüyor.Buna ek olarak, devletlerin böylesine kritik verileri korudukları için daha güçlü savunma sistemlerine sahip olmaları bekleniyor. Ancak bu olayda savunma sistemlerinin yapay zeka ajanını durduramadığı ya da tespit edemediği anlaşılıyor.Bir diğer tartışma konusu ise OpenAI'ın olaya verdiği tepki. Avustralya hükümeti bu konuda öfkesini gizlemiyor.Şirketin olayı tespit etmesi aylar sürdü. Ayrıca bu durumu bildirmek için resmi devlet kanallarını kullanmak yerine, bir devlet kurumunun genel e-posta adresine mesaj gönderdiği belirtiliyor.Bugün yapay zeka ajanı, gözetiminden sorumlu kişiler farkına varmadan sistemleri aşarak bu verilere erişebildiyse, sürekli gelişen bu teknoloji gelecekte başka hangi bilgilere ulaşabilir?Trump yapay zekayı düzenleme çağrılarını reddetttiOpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın bu hafta New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne hitap etmişti.Altman, yapay zeka sektörü için uluslararası standartlar oluşturulması ve hükümetlerin yapay zekanın "demokratik" hale getirilmesinde rol üstlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Altman, BMGK'da yaptığı konuşmada, "Önümüzde bir tercih var" dedi."Yapay zeka ya yaratıcılık ve keşif açısından yeni bir Rönesans'a benzeyebilir ya da çalkantı ve düzensizlikle karakterize edilen yeni bir sanayi devrimine."Anthorpic gibi diğer yapay zeka firmalarından da benzer uyarılar gelmişti.Ancak ABD Başkanı Donald Trump, daha güçlü güvenlik önlemleri çağrılarını eleştirdi.Yapay zekanın insanlığı yok edebileceği uyarılarını "aldatmaca" diye nitelendiren Trump, yapay zeka için gerekli olan tek "güvenlik korkuluklarının" "güçlü ve akıllı" bir başkan olduğunu söyledi.