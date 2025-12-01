Antalya Teknokent ev sahipliğinde 9. Akdeniz Bilişim Zirvesi Antalya'da teknoloji dünyasını buluşturuyor

Antalya Teknokent koordinasyonunda düzenlenecek olan Akdeniz Bilişim Zirvesi, teknoloji dünyasının önde gelen temsilcilerini Antalya'da ağırlamaya hazırlanıyor. Türkiye'nin önde gelen bölgesel teknoloji etkinliklerinden biri olarak kabul edilen zirvenin 9.'su, 5 Aralık 2025 Cuma günü Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Sürekli gelişim gösteren ve büyüyen Akdeniz Bilişim Zirvesi, Anadolu'nun en büyük bilişim etkinliği olma özelliğini kazanarak, bilişim sektörü için önemli bir referans noktası haline geldi. Zirve, yapıldığı günden itibaren bölgesel farkındalık yaratmayı hedeflemiş, zaman içinde ulusal ölçekte takip edilen, teknoloji profesyonelleri, akademisyenler, öğrenciler, girişimciler ve yatırımcılar için değerli bir bilgi paylaşım ve iş birliği etkinliğine dönüşmüştür.

Bu buluşma, geçmişte elde edilen başarıların kapsamlı bir değerlendirmesini yapmanın yanı sıra, dijital dünyanın geleceğine dair vizyonları tartışmak ve yeni iş birliklerinin temelini atmak için benzersiz bir fırsat sunuyor. Katılımcılar, sektörün güncel trendlerini ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek deneyimlerini paylaşma imkanı bulacak, inovatif fikirlerin somut projelere dönüşmesine katkıda bulunabilecekler.

Zirve, Antalya'nın teknoloji ve inovasyon ekosisteminin ulusal ve uluslararası alanda daha görünür hale gelmesine, üniversite-sanayi iş birliklerinin güçlenmesine ve bölgenin ekonomik kalkınmasına stratejik katkı sunmaya devam edecek. Teknoloji dünyasının farklı alanlarından katılımcıların bir araya geleceği bu platform, bilgi paylaşımı, iş birliği ve inovasyonun buluşma noktası olarak sektöre önümüzdeki yıllarda da katkı sunmaya devam edecek.

Akdeniz Bilişim Zirvesi Bilimden İnovasyona Bir Köprü

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, zirvenin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Akdeniz Bilişim Zirvesi, hem üniversitemiz hem de Antalya Teknokent için çok kıymetli bir başarıdır. Bu zirve, sadece bir etkinlik olmanın ötesine geçerek, bilimsel üretimin teknoloji ile buluştuğu, yenilikçi fikirlerin somut projelere dönüştüğü bir platform haline gelmiştir.

Geçtiğimiz yıllar boyunca gençlerden sektör profesyonellerine, akademisyenlerden girişimcilere kadar geniş bir kitlenin bilgi paylaşımı ve iş birliği yapmasına olanak sağladık. Her zirve, yeni teknolojilerin, dijital dönüşüm uygulamalarının ve girişimcilik fırsatlarının paylaşıldığı bir merkez oldu. Bu süreçte, Antalya'nın yalnızca turizm değil, teknoloji ve inovasyon alanında da dikkat çeken bir şehir haline gelmesine katkıda bulunduk.

Zirve, üniversite-sanayi iş birliklerinin güçlenmesine yaptığı katkı ile bölgenin teknolojik ve ekonomik kalkınmasında stratejik bir rol üstleniyor. Ayrıca etkinlik, öğrencilerin kendilerini geliştirecekleri ve sektörle doğrudan etkileşim kuracakları bir öğrenme alanı yaratıyor. Akademik bilgi ve endüstri deneyiminin bir araya gelmesi, yeni projelerin, inovatif ürünlerin ve start-up'ların doğmasına olanak sağlıyor. Özellikle yapay zeka, dijital dönüşüm ve siber güvenlik gibi güncel konuların paylaşıldığı paneller, gençlerin ve girişimcilerin vizyonlarını genişletiyor."

Teknolojiyi Antalya'dan Geleceğe Taşıyan Zirve

Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz, zirvenin Antalya'nın teknoloji vizyonundaki konumuna dikkat çekerek şunları aktardı: "Akdeniz Bilişim Zirvesi, Antalya Teknokent'in yenilikçi ruhunu ve teknoloji odaklı kalkınma hedefini en iyi şekilde yansıtan organizasyonlarımızdan biridir. Zirve, Anadolu'nun en büyük bilişim zirvesi haline gelmiş olup, bölgenin teknoloji üretme kapasitesine ciddi katkılar sağlamıştır. Girişimcilik kültürünün güçlenmesine öncülük etmiş ve Antalya'yı bilişim alanında söz sahibi şehirlerden biri haline getirmiştir.

Zirve kapsamında, bilişim teknolojileri, yapay zeka, siber güvenlik, dijital dönüşüm, inovasyon ve girişimcilik alanlarında uzman konuşmacılar bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. Bu paylaşımlar, yeni iş birliklerinin doğmasına, ortak projelerin hayata geçirilmesine ve yerel girişimcilerin ulusal ve uluslararası başarı hikayeleri yaratmasına imkan tanıyacak.

Antalya, artık sadece doğal güzellikleri ve turizm potansiyeli ile değil, aynı zamanda teknoloji ve inovasyon ekosistemi ile de anılmaktadır. Akdeniz Bilişim Zirvesi, şehrimizin bu yönünü tüm dünyaya göstermek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Katılımcılar, burada edindikleri bilgiler ve bağlantılar sayesinde hem kendi projelerini geliştirecek hem de Antalya'yı teknoloji alanında daha ileriye taşıyacaklar.

Antalya, Teknolojide Türkiye'nin Yükselen Merkezi Olmayı Sürdürüyor

Akdeniz Bilişim Zirvesi'nin Antalya'da gerçekleştirilmesi, şehrin artık yalnızca turizmiyle değil, teknoloji ve inovasyon potansiyeliyle de anılmaya başladığını gösteriyor. Her yıl artan katılımcı profili, genişleyen sektör temsiliyeti ve üniversite-sanayi iş birliklerinin güçlenmesi, Antalya'nın teknoloji ekosistemine dair güçlü bir tablo ortaya koyuyor. Zirvede bilişim teknolojileri, dijital dönüşüm, yapay zeka, siber güvenlik, inovasyon ve girişimcilik alanlarındaki güncel gelişmeler ele alınacak; sektör temsilcileri bilgi ve deneyimlerini paylaşarak yeni iş birliklerinin kapılarını aralayacak.

Akdeniz Bilişim Zirvesi, teknoloji dünyasının nabzını tutan, vizyon kazandıran ve ilham veren bir etkinlik olmayı sürdürüyor.Akdeniz Bilişim Zirvesi'nin Antalya'da gerçekleştirilmesi, şehrin artık yalnızca turizmiyle değil, teknoloji ve inovasyon potansiyeliyle de anılmaya başladığını gösteriyor.

Her yıl artan katılımcı profili, genişleyen sektör temsiliyeti ve üniversite-sanayi iş birliklerinin güçlenmesi, Antalya'nın teknoloji ekosistemine dair güçlü bir tablo ortaya koyuyor. Zirvede bilişim teknolojileri, dijital dönüşüm, yapay zeka, siber güvenlik, inovasyon ve girişimcilik alanlarındaki güncel gelişmeler ele alınacak; sektör temsilcileri bilgi ve deneyimlerini paylaşarak yeni iş birliklerinin kapılarını aralayacak.

Akdeniz Bilişim Zirvesi, teknoloji dünyasının nabzını tutan, vizyon kazandıran ve ilham veren bir etkinlik olmayı sürdürüyor.