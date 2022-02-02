TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

Tbmm Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.

CHP'nin "MOBESE kayıtlarının kullanımı"na ilişkin araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerisi üzerinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Anayasa'nın çiğnenmek için değil uymak için olduğunu belirterek, "İnsanların da milletvekili, belediye başkanı, sıradan vatandaş, kim olursa olsun Anayasa'dan kaynaklı hakları var." dedi.

İstanbul'da kar yağdığında iki bakanın "koşa koşa İstanbul'a gittiğini" ifade eden Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zannettik ki havalimanında, Kuzey Marmara'da, TEM Otoyolu'nda yaşanan sorunlarla ilgili tedbir alacaklar, müdahale edecekler, AKOM'a gidecekler; büyükşehir, ilçe belediyeleri, Karayolları Genel Müdürlüğü hep birlikte el ele verilecek; TEM'de, havalimanında, Kuzey Marmara'da mahsur kalan insanlara derman olunacak. Hayır. 'MOBESE'yi izleyelim. Neredeymiş? Nerede balık yemiş? Kimle yemiş?' İnsan yemek yiyen bir varlıktır. Sayın Elitaş, Recep Tayyip Erdoğan o lokantada 2008'de balık yemiş."

MOBESE kayıtlarına ilişkin yaşananların çok net bir suç olduğunu ve bunu basına servis etmenin suçun katmerlisi olduğunu belirten Altay, "Bunu 1972'deki Watergate skandalından aşağı ve daha düşük görmem, onunla aynı eş değerde bir suçtur. Demokrasilerin tıkır tıkır çalıştığı ülkelerde böyle bir suç için Amerikan Başkanı istifa etmek zorunda kalmıştır; biz hesap soramıyoruz. Bir gün bu hesap sorulacak." diye konuştu.

"Hedef saptırma ve asıl meseleyi gözden kaçırma önergesi"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ne İstanbul'u takıyor ne kendi partisini takıyor ne de Genel Başkanını takıyor. Belediye Başkanının tek taktığı ABD Büyükelçisi, İngiliz Büyükelçisi." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında "soğuk savaş" olduğunu öne süren ve bunu Meclise taşımaya gerek olmadığını dile getiren Akçay, "Bu önerge bir hedef saptırma ve asıl meseleyi gözden kaçırma önergesidir." ifadesini kullandı.

Akçay, önergede eleştirilen MOBESE görüntülerini daha düne kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesinin linkinden bütün vatandaşların canlı izleyebildiğini anımsatarak, "Şimdi linki kapatmışlar. Canlı MOBESE izlemeden bütün, ne kadar MOBESE görüntüsü varsa onları izlemek de mümkün." dedi.

Akçay, "Asıl izah edilmesi gereken konu balıkçıda çekilen fotoğraflardır ve İstanbullu kar altında mağdur iken bir belediye başkanı dört saatini neden bu büyükelçiyle görüşmeye ayırır? Ayrıca neden makamında görüşmemiştir?" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise "Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında bir çatışmayı daha çok hayal edersiniz ama öyle bir çatışma olmayacak hiç merak etmeyin. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun Genel Başkanıdır ama önce ağabeyidir." şeklinde konuştu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, bütün konuşmacıların hukuktan bahsettiğini ancak bir yargısız infazla hem İçişleri Bakanlığının hem de MOBESE kameralarının yerden yere vurulduğunu belirterek, "Bir kere MOBESE kameralarından görüntünün çıktığıyla ilgili sabit bir bilgi kimsenin elinde yok." dedi.

Özdemir, yargıya intikal etmiş bir konu hakkında araştırma önergesi verilemeyeceğini anımsattı. Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2008 yılında ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney, AK Parti karşısında Deniz Baykal'ın tutunamadığından bahsediyordu, 'birini bulmak lazım' diyordu, 10 ay sonra Kemal Kılıçdaroğlu geldi. 2018 yılında Joe Biden, 'Muhalefeti desteklemeliyiz, AK Parti'yi devirmek için yeni varyasyonlar yapmalıyız' dedi. Şimdi de İngiltere Büyükelçisi gelmiş İmamoğlu'yla çok 'stratejik' görüşmeler yapmış. Bakın, İmamoğlu ne diyor biliyor musunuz? 'En az karla mücadele kadar önemliydi. Türkiye-İngiltere ilişkilerini konuştuk.' Galiba Türkiye üzerinde hesap yapanlar yeni aktör olarak kendilerine yeni birini bulmuşlar. Bunun ilerleyen aşaması olabilir. Bu konuda CHP'li arkadaşlarımızı uyarıyorum, dikkatli olsunlar çünkü bu konuda her atraksiyon yapıldığında CHP Genel Başkanının değişimine gidilmiş. Bu aktörün, bu görüşmelerin detaylarını takip etmek lazım."

Konuşmaların ardından CHP Grup önerisi kabul edilmedi.

AK Parti Grup önerisi

AK Parti'nin, TBMM'nin çalışma takvimine ilişkin grup önerisinin görüşmelerinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP'nin MOBESE'lere ilişkin araştırma önergesine değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın İmamoğlu'nun aracının önünde kar küreme aracı, açıyor yolları, gidiyor. Nereye gidiyor? İstanbul halkına hizmet etmeye gidiyor zannediyoruz meğer balıkçıya gidiyormuş. Sayın İmamoğlu'nun balıkçıdaki fotoğrafını yayınlayan kim? Siz bunu Sayın İmamoğlu'na sorun, Sayın İmamoğlu bunu açıklasın. 'Bir siyasi kişilik ama açıklamıyorum.' diyor. Cumhur İttifakı'ndan biriyse bunu çok rahat açıklaması gerekirdi. İmamoğlu'nun balıkçıda İngiliz Büyükelçisi ile yemek yediğini Genel Başkanınız bilmiyor, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcınız bilmiyor. Nereden öğreniyor? Birileri tarafından servis edilenden öğreniyor. O servis eden kim? İşte siz onu kendi içinizde sorgulayın. Eğer bilmiyorsanız Genel Başkanınıza sorun. Ona da inanmıyorsanız gidin, Sayın İmamoğlu'na sorun. Muhakkak İmamoğlu, o balıkçı fotoğraflarının kim tarafından servis edildiğini çok iyi biliyordur."

Konuşmaların ardından AK Parti'nin grup önerisi kabul edildi. Kabul edilen öneriye göre Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine bugün ve yarın devam edilecek.

Öte yandan HDP'nin "AİHM kararlarının uygulanmamasının yarattığı sorunlar", İYİ Parti'nin "Türk Telekom'un özelleştirilmesi" ile ilgili araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri de müzakerelerin ardından kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.