TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının bütçeleri Meclis Genel Kurulunda - Haberler
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TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının bütçeleri Meclis Genel Kurulunda

AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının bütçeleri Meclis Genel Kurulunda

Meclis Genel Kurulunda, TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

Meclis Genel Kurulunda, Tbmm, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

TBMM Genel Kurulu, bütçenin 1. tur görüşmeleri için Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçelerinin yanı sıra Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun bütçeleri de ele alınacak.

Görüşmelerde ilk olarak AK Parti Grubu adına konuşmalar yapılacak.

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 2022 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

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AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri

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