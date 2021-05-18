TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, AK Parti Berlin Temsilciliğini ziyaret etti Açıklaması

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Almanya ve Türkiye'nin özellikle son dönemde ilişkilerini ciddi bir şekilde geliştirme iradesini ortaya koyduğunu söyledi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Almanya ve Türkiye'nin özellikle son dönemde ilişkilerini ciddi bir şekilde geliştirme iradesini ortaya koyduğunu söyledi.

Kılıç, Almanya'nın başkenti Berlin'de 3 günlük resmi temasları kapsamında ilk ziyaretini AK Parti Berlin Temsilciliğine yaptı.

Burada AK Parti Almanya Temsilcisi Meryem Göka ile görüşen Kılıç, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bu ziyareti heyet ile gerçekleştiremediğini anlatan Kılıç, temasları kapsamında Almanya'da aralarında siyasi partinin temsilcilerinin olduğu çok sayıda görüşme yapacağını aktardı.

Kılıç, burada muhataplarıyla yapacağı görüşmelerde, Türkiye'nin görüşlerini paylaşacağını belirterek, "Şunu görüyorum ki, Almanya ile Türkiye arasında özellikle son zamanlarda, ilişkileri ciddi geliştirme iradesini her iki tarafta da ortaya koyuyor. Bu bizim için değerlidir. Burada kamuoyunda oluşturulmuş ve oluşmuş bazı olumsuz algıların giderilmesi konusunda çalışmalarımızı daha da kuvvetlendireceğiz ama burada yol alabiliyor olmamamızı görmek bizi mutlu ediyor. Türkiye ile Almanya ilişkileri özel ilişkilerdir." dedi.

-"Bir müzenin hayata geçirilmesi fikrimiz var"

Bu yıl Almanya ile Türkiye arasında 1961'de imzalanan "İş Gücü Anlaşması"nın 60. yıl dönümünün kutlanacağına işaret eden Kılıç, bu çerçevede çeşitli kutlamaların pandemi kuralları çerçevesinde hem Türkiye'de hem Almanya'da beraberce yapılması konusunda çalışmaların bulunduğu bilgisini paylaştı.

Bu kapsamda şahsi olarak bir düşüncesi de olduğunu belirten Kılıç, "Son 60 yıl içinde Almanya'nın gelişimine, bugünkü ekonomik refah seviyesine, sosyal gelişmişlik seviyesine gelmesiyle ilgili olarak emeğini ortaya koymuş gurbetçi vatandaşlarımızın ve artık burada dördüncü ve beşinci nesil olarak Alman toplumu içinde aslı unsur olan Türkiye kökenli Alman vatandaşlarının durumunu daha iyi anlatan, tarihlerini ortaya koymak anlamında daha iyi bir görsel destek ortaya koyacak bir müzenin hayata geçirilmesi konusunda bir fikrimiz var. Bunu da burada muhataplarımızla görüşeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, 60 sene önce Türkiye'den Almanya'ya göç etmeye başlayıp ve önce işgücü olarak buraya gelen, ancak daha sonra buraya yerleşen, kök salan ve artık Alman toplumunun asli unsuru haline gelen Türklerin ortaya koydukları fedakarlığı ve emeği görsel anlamda ortaya koymanın önemli olduğunu kaydetti.

Bu bağlamda Kovid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den bahseden Kılıç, "İki Türk kökenli bilim insanının ortaya koymuş olduğu çalışmanın ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Umut ediyorum ki bu noktada onların dünya toplumuna verdiği katkı, Almanya'ya sağlamış olduğu katkı, Türkiye'ye sağlamış oldukları katkıyı en iyi şekilde değerlendirme imkanımız olur. " şeklinde konuştu.

Filistin halkının haklı mücadelesini her zaman destekleyeceğiz

Kılıç, Almanya'ya yaptığı ziyaretin, önemli, sıcak ve üzücü bir gündem içinde gerçekleştiğine işaret ederek, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını hatırlattı.

Bu konuyu da yapacağı temaslarda dile getireceğini belirten Kılıç, "Uluslararası camianın bu noktada İsrail'in ortaya koymuş olduğu insanlık dışı ve kabul edilemez şiddet uygulamalarına yeterince tepki vermiyor olmasının da, ki bunu Filistin'de bulunan kardeşlerimiz de dile getirdiler, bir cesaretlendirme söz konusu. Bundan dolayı da uluslararası camiada maalesef İsrail'i bu noktada şevklendiren demek istemiyorum diplomatik anlamda ama baktığınız zaman onların bu zulmü, bu işkence ortamını meydana getirmesinin karşısında da yeterince bir duruş konmuyor ortaya." değerlendirmesinde bulundu.

Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ve TBMM'de tüm siyasi partilerinin ortak imzasıyla yayınlanmış, İsrail'in şiddetini kınayan bildirinin önemli olduğunu belirten Kılıç, "Bizim İsrail halkıyla bir sorunumuz yoktur." şeklinde konuştu.

Kılıç, Filistinlilerin evlerinin zorla elinden alınıp oraya Yahudi yerleşimcilerin yerleştirilmesinin kabul edilemez bir politika olduğunu belirterek, "Biz bunu bütün dünyaya haykırıyoruz. Haykırmaya da devem edeceğiz. Biliyoruz, şu anda İsrail'de (Başbakan Binyamin) Netanyahu hükümetine karşı da tepkileri olan ciddi bir nüfus da var. Gördüğümüz kadarıyla Netanyahu şu anda hükümet kurma krizi içerisinde olmasından ve aynı zamanda yolsuzluk araştırmaları ve suçlamaları ile devam eden davası dolayısıyla iç siyasette ciddi manada köşeye sıkışmış durumda. Maalesef bu iç siyasete sıkışmışlığını masum Filistin halkına zulmederek örtmeye çalışması hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz ve her zaman reddedeceğimiz bir durum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem başbakanlığı hem de cumhurbaşkanlığı döneminde Filistin halkının haklı mücadelesini sonuna kadar ve her zaman destekleyeceğini ifade ettiğini anımsatan Kılıç, "Biz bu noktada huzurun ve barışın ve bir arada yaşayabilmenin örneklerinin ortaya konması için mücadele veriyoruz. Unutmayalım ki aziz milletimizin tarihinde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden bundan 500 sene önce zorla ve hayatlarını tehlikeye atacak şekilde sürgün edilen Yahudiler bizim ecdadımıza sığınmıştır. Bugün hala Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde, çeşitli şehirlerinde ama özellikle İstanbul'da gerçekten huzur ve barış içinde yaşayan ve Türkiye'nin de asli parçası olan çok sayıda Yahudi, Musevi vatandaşımız vardır. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sinagoglar vardır." diye konuştu.

Kılıç, Filistinlilere de bir zulüm yapılmasının asla kabul edilmeyeceğini vurgulayarak, Filistin devletinin dünya tarafından kabul edilmesi noktasındaki çabalara sonuna kadar devam edeceklerini kaydetti.

AK Parti Almanya Temsilcisi Göka da, parlamenter diplomasiye önem verdiklerini ve bunun yararlı olduğuna inandıklarını belirterek, "Hem Avrupa Birliği hem de Almanya ilişkilerinde diyalog kapılarının açık olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay