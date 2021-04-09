Tarihte bugün ne oldu? 9 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 9 Nisan'da yaşananlar!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarihte bugün ne oldu? 9 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 9 Nisan'da yaşananlar!

Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem
Tarihte bugün ne oldu? 9 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 9 Nisan'da yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 9 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 9 Nisan yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

Mısır Başbakanı Medbuli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a D-8 teşekkürü
Mısır Başbakanı Medbuli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a D-8 teşekkürü

9 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Nisan'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 9 Nisan tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

• 1770 - Mora zaferi.

• 1860 - Dünyada ilk kez bir ses kayıt altına alınabildi.

• 1932 - İlk kadın hakim Mürüvvet Hanım, Adana'da göreve başladı.

• 1936 - İstanbul Telefon Şirketi devletçe satın alındı.

• 1945 - Türkiye'de yerli ampul üretimi başladı.

• 1952 - Şehir Tiyatroları Müdürlüğüne, Orhan Hançerlioğlu getirildi. Hançerlioğlu, daha önce İstanbul Emniyet Üçüncü Şube Müdürü'ydü.

• 1957 - Süveyş Kanalı batıklardan temizlenerek yeniden gemi trafiğine açıldı.

• 1953 - İlk üç boyutlu film olan Mumyalar Müzesi (House of Wax), Warner Brothers şirketi tarafından gösterime sunuldu.

• 1958 - CHP'nin yayın organı Ulus gazetesi üçüncü kez kapatıldı. Kapatmaya, Ankara Milletvekili Bülent Ecevit'in bir yazısı yol açtı.

• 1967 - Bugüne kadar 10575 adet üretilen (9 Nisan 2020 itibarıyla) Boeing 737 ilk uçuşunu yaptı.

• 1969 - İngiltere'de imal edilen ilk Concorde uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

• 1979 - Türkiye'de ilk kez bir hastanın kulağına kıkırdak nakli yapıldı.

• 1982 - Anıtkabir Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Anıtkabir Komutanlığına bağlandı.

• 1985 - Kapatılan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 4,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

• 1991 - Gürcistan'da yapılan halk oylamasıyla, Sovyetler Birliği'nden bağımsızlık kararı alındı.

• 1991 - Paskalya için İstanbul'a gelen Yunan turistleri taşıyan otobüs, akli dengesi bozuk bir şahıs tarafından Vezneciler Hamidiye Oteli önünde kundaklandı. Olayda; 5'i çocuk 33 kişi yanarak can verdi.

• 2003 - Irak'ın ABD önderliğindeki koalisyon güçleri tarafından işgalinin başlamasından birkaç hafta sonra Bağdat düştü.

DOĞUMLAR

• 1802 - Elias Lönnrot, Fin fizikçi, filolog ve şair (ö. 1884)

• 1815 - Louis de Mas Latrie, Fransız tarihçi ve diplomat (ö. 1897)

• 1821 - Charles Baudelaire, Fransız şair (ö. 1867)

• 1830 - Eadweard Muybridge, İngiliz asıllı Amerikalı fotoğrafçı (ö. 1904)

• 1835 - II. Léopold, Belçika Kralı (ö. 1909)

• 1865 - Erich Ludendorff, Alman general (ö. 1937)

• 1892 - Mary Pickford, Kanada asıllı Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1979)

• 1895 - Michel Simon, Fransız aktör (ö. 1975)

• 1898 - Paul Robeson, Amerikalı ses sanatçısı (ö. 1976)

• 1908 - Vecihe Daryal, Türk kanun virtüözü (ö. 1970)

• 1926 - Hugh Hefner, Amerikalı iş adamı (ö. 2017)

• 1933 - Jean Paul Belmondo, Fransız sinema oyuncusu

• 1933 - René Burri, İsviçreli fotoğrafçı (ö. 2014)

• 1934 - Les Thornton, İngiliz profesyonel güreşçi (ö. 2019)

• 1936 - Ljubomir Cipranic, Sırp aktör (ö. 2010)

• 1954 - Dennis Quaid, Amerikalı oyuncu

• 1955 - Joolz Denby, İngiliz şair ve yazar

• 1956 - Cahide Birgül, Türk yazar (ö. 2009)

• 1963 - Erdal Tosun, Türk oyuncu (ö. 2016)

• 1966 - Cynthia Nixon, Amerikalı oyuncu

• 1969 - Linda Kisabaka, Alman atlet

• 1972 - Barış Falay, Türk oyuncu

• 1974 - Jenna Jameson, Amerikalı oyuncu

• 1976 - Barış Şimşek, Türk futbol hakemi

• 1977 - Gerard Way, Amerikalı müzisyen ve My Chemical Romance vokalisti

• 1978 - Cameron Cartio, İran asıllı İsveçli vokalist

• 1978 - Naman Keïta, Fransız atlet

• 1979 - Katsuni, Fransız porno oyuncusu

• 1980 - Luciano Galletti, Arjantinli futbolcu

• 1982 - Mohammed Dahmane, Cezayirli futbolcu

• 1986 - Leighton Meester, Amerikalı oyuncu

• 1987 - Jesse McCartney, Amerikalı şarkıcı ve aktör

• 1990 - Kristen Stewart, Amerikalı oyuncu

• 1998 - Elle Fanning, Amerikalı oyuncu

• 1998 - Enes Batur Sungurtekin, Türk Youtuber

• 1999 - Isaac Hempstead Wright, İngiliz oyuncu

• 1999 - Lil Nas X, American şarkıcı

ÖLÜMLER

• 491 - Zeno, Doğu Roma İmparatoru (d. 425)

• 1492 - Lorenzo de' Medici, İtalyan devlet adamı ve Floransa Şehir Devleti'nin Hükümdarı (d. 1449)

• 1553 - François Rabelais, Fransız yazar (d. 1494)

• 1626 - Sir Francis Bacon, İngiliz devlet adamı ve filozof (d. 1561)

• 1754 - Christian Wolff, Alman filozof (d. 1679)

• 1806 - V. William, Oranj prensi (d. 1748)

• 1889 - Michel-Eugène Chevreul, Fransız kimyager (d. 1786)

• 1904 - II. Isabel, İspanya Kraliçesi (d. 1830)

• 1916 - Mehmet Muzaffer, Türk subay

• 1940 - Bayan Patrick Campbell, İngiliz tiyatro oyuncusu (d. 1865)

• 1945 - Dietrich Bonhoeffer, Alman teolog (Nazizm karşıtlığıyla bilinen) (d. 1906)

• 1945 - Georg Elser, Alman marangoz (Hitler'e karşı başarısız suikast girişiminde bulunan) (d. 1903)

• 1945 - Hans Oster, Nazi Almanyası'nda Wehrmacht generali (d. 1887)

• 1945 - Wilhelm Canaris, Alman amiral ve Nazi Almanyası'nda Abwehr Başkanı (d. 1887)

• 1950 - Cemil Cem, Türk karikatürcü (d. 1882)

• 1951 - Fesa Evrensev, ilk Türk savaş pilotu (d. 1878)

• 1959 - Frank Lloyd Wright, Amerikalı mimar (d. 1867)

• 1961 - Ahmet Zogu, Arnavutluk Kralı (d. 1895)

• 1963 - Xul Solar, Arjantinli ressam ve heykeltıraş (d. 1887)

• 1982 - Turan Güneş, Türk siyasetçi (d. 1922)

• 1985 - Şaziye Moral, Türk tiyatro oyuncusu (d. 1903)

• 1988 - Şevket Rado, Türk şair, gazeteci ve yazar (d. 1913)

• 1993 - Kemal Ilıcak, Türk gazeteci ve Tercüman gazetesi sahibi (d. 1932)

• 2011 - Sidney Lumet, Amerikalı sinema yönetmeni (d. 1924)

• 2012 - Meral Okay, Türk senarist, oyuncu ve söz yazarı (d. 1959)

• 2012 - José Guardiola, İspanyol şarkıcı (d. 1930)

• 2013 - Emilio Pericoli, İtalyan şarkıcı-şarkı yazarı (d. 1928)

• 2015 - Nina Companéez, Fransız senarist ve film yönetmeni (d. 1937)

• 2017 - Carme Chacón, İspanyol siyasetçi ve İspanya'nın ilk kadın savunma bakanı (d. 1971)

• 2018 - Peter Grünberg, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1939)

• 2019 - Elwyn Ralph Berlekamp, Amerikalı matematikçi ve bilgisayar mühendisi (d. 1940)

• 2019 - Charles Lincoln Van Doren, Amerikalı yazar, editör ve yayıncı (d. 1926)

• 2019 - Nikolay Stepanoviç Gorbaçov, Rus kano yarışçısı (d. 1948)

• 2019 - Aykut Işıklar, Türk gazeteci, radyocu ve köşe yazarı (d. 1949)

• 2020 - Lee Nurse, İngiliz kriketçi (d. 1976)

• 2020 - Tullio Abbate, İtalyan girişimci ve motorlu tekne pilotu (d. 1944)

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ziya Selçuk Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Bahar Candan Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Fatih Terim Hakan Kutlu Ümit Öztürk
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tarihte bugün ne oldu? 9 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 9 Nisan'da yaşananlar! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 01:10:27. #1.14#
title