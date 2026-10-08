Haberler

Kızını kaybeden Atilla Taş'ın yıllar önceki sözleri yürek burktu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kızını kaybeden Atilla Taş'ın yıllar önceki sözleri yürek burktu Haber Videosunu İzle
Kızını kaybeden Atilla Taş'ın yıllar önceki sözleri yürek burktu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, Mersin'de yaşadığı sitenin 14. katından düşerek hayatını kaybetti. Acı haberin ardından ünlü şarkıcının yıllar önce katıldığı bir televizyon programında kızıyla ilişkisine dair yaptığı açıklamalar yeniden hatırlandı. Henüz 18 yaşındayken baba olan Taş'ın, "Ben çok iyi bir baba olamadım ama o çok iyi bir evlat oldu" sözleri dikkat çekti.

Atilla Taş, 34 yaşındaki kızı Sezen Taş'ın ölüm haberiyle büyük bir acı yaşadı. Mersin'de meydana gelen olayın ardından şarkıcının geçmişte kızı hakkında söylediği sözler yeniden hatırlandı.

14. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de bir sitede bulunan apartmanın 14. katından düşerek yaşamını yitirdi. 34 yaşındaki Sezen Taş'ın ölümü, ailesini yasa boğarken olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin mevcut bilgilerde ayrıntı yer almadı. Genç kadının ölümünün ardından babası Atilla Taş'ın yıllar önce katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar yeniden dikkat çekti.

"BEN ÇOK İYİ BİR BABA OLAMADIM AMA O ÇOK İYİ BİR EVLAT OLDU"

Atilla Taş, geçmişte konuk olduğu bir televizyon programında kızı Sezen Taş ile arasındaki baba-kız ilişkisini anlatmıştı. Henüz 18 yaşındayken baba olan şarkıcı, o dönem yaşadığı deneyimlerden söz ederken kızına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben çok iyi bir baba olamadım ama o çok iyi bir evlat oldu."

İlgili Haberler
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybettiAtilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 66 sitede yayınlandı.
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak

Belediye Başkanı açıkladı! Çöken binayla ilgili isyan ettiren gerçek
Mourinho sessizliğini bozdu! Fenerbahçe ve Türkiye sözleri olay

Fenerbahçe ve Türkiye için dedikleri olay
Tartıştığı eşini tabancayla öldüren kadın gözaltına alındı

Tartıştığı kocasına kurşun yağdırdı
Haberler.com
2000

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıKARA HİLAL:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarırecai Gündoğdu:

Rabbim gani gani rahmet etsin , mekanını cennet etsin inşallah. Amin.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerhat Karaçay:

Allah rahmet eylesin

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Yel:

Allah rahmet etsin

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSüper Çocuk:

Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun inşaallah.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülbek'ten fon krizine ilişkin çarpıcı iddialar! 'Soruşturma 2025'e uzanacak'

Gülbek'ten fon krizine ilişkin çarpıcı iddialar! 2025'i işaret etti
İstanbul'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldı

İstanbul'da çöken binada mahsur kalan çocuk böyle kurtarıldı
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti

Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu

Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz
TFF'de istifa iddiası! Hacıosmanoğlu için cuma gününü işaret etti

Hacıosmanoğlu'nun istifası için gün verdi
Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var

Bakan Tekin, rahatsızlığını açıkça dile getirdi: Bir veli olarak...
AK Parti'ye geçen Cemil Tugay'ın 5 günlük izne çıktığı iddia edildi

AK Parti'ye geçen Cemil Tugay koltuğuna 5 gün sonra oturacak

Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis 2 kişi öldü

Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis, 2 kişi öldü
Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!

Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!