Kızını kaybeden Atilla Taş'ın yıllar önceki sözleri yürek burktu

Kızını kaybeden Atilla Taş'ın yıllar önceki sözleri yürek burktuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, Mersin'de yaşadığı sitenin 14. katından düşerek hayatını kaybetti. Acı haberin ardından ünlü şarkıcının yıllar önce katıldığı bir televizyon programında kızıyla ilişkisine dair yaptığı açıklamalar yeniden hatırlandı. Henüz 18 yaşındayken baba olan Taş'ın, "Ben çok iyi bir baba olamadım ama o çok iyi bir evlat oldu" sözleri dikkat çekti.
Atilla Taş, 34 yaşındaki kızı Sezen Taş'ın ölüm haberiyle büyük bir acı yaşadı. Mersin'de meydana gelen olayın ardından şarkıcının geçmişte kızı hakkında söylediği sözler yeniden hatırlandı.
14. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de bir sitede bulunan apartmanın 14. katından düşerek yaşamını yitirdi. 34 yaşındaki Sezen Taş'ın ölümü, ailesini yasa boğarken olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin mevcut bilgilerde ayrıntı yer almadı. Genç kadının ölümünün ardından babası Atilla Taş'ın yıllar önce katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar yeniden dikkat çekti.
"BEN ÇOK İYİ BİR BABA OLAMADIM AMA O ÇOK İYİ BİR EVLAT OLDU"
Atilla Taş, geçmişte konuk olduğu bir televizyon programında kızı Sezen Taş ile arasındaki baba-kız ilişkisini anlatmıştı. Henüz 18 yaşındayken baba olan şarkıcı, o dönem yaşadığı deneyimlerden söz ederken kızına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben çok iyi bir baba olamadım ama o çok iyi bir evlat oldu."