Tarihte bugün ne oldu? 4 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Temmuz'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 4 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 4 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 4 Temmuz yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
4 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 4 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? 4 Temmuz tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 1054 - SN 1054 adlı süpernova, Çinliler, Japonlar, İranlılar, Araplar ve Amerikan yerlileri tarafından gözlemlendi. Boğa takımyıldızı yakınında bulunan ve Yengeç Bulutsusu'nun kalıntılarından oluşan bu gök olayı aylarca gün ışığında bile görülebilmiştir.
• 1187 - Hıttin Muharebesi: Selahaddin Eyyubi, Haçlıları Hıttin'de tam bir bozguna uğrattı.
• 1776 - Amerikan Bağımsızlık Bildirisi; Amerikan Kongresi, Büyük Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti. ABD'nin kuruluş günü olarak kutlanmaktadır.
• 1802 - Amerika Birleşik Devletleri Askeri Akademisi, New York eyaletinde yer alan West Point şehrinde açıldı.
• 1810 - Fransa, Amsterdam'ı işgal etti.
• 1826 - Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci (John Adams) ve üçüncü Başkanı (Thomas Jefferson) aynı günde öldü.
• 1827 - New York'ta kölelik yasaklandı.
• 1865 - Lewis Carroll'un Alis Harikalar Diyarında adlı romanı yayımlandı.
• 1898 - Pehlivan Koca Yusuf, ABD dönüşünde, 'La Burgogne' adlı geminin Atlas Okyanusu'nda batması sonucu yaşamını yitirdi.
• 1918 - Osmanlı Padişahı VI. Mehmet tahta çıktı.
• 1918 - Bolşevikler, Rus Çarı II. Nikolas'ı ve ailesini öldürdüler.
• 1921 - Karamürsel düşman işgalinden kurtuldu.
• 1924 - Antalya düşman işgalinden kurtuldu.
• 1932 - İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, otomobiliyle Ankara'dan İstanbul'a giden ilk kişi oldu.
• 1932 - Amerikalı gangster Al Capone, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı
• 1934 - Macar fizikçi Leo Szilard, ileride atom bombasının yapımında kullanılacak olan 'zincirleme reaksiyon' modelinin patentini aldı.
• 1946 - Ankara Üniversitesi kuruldu.
• 1946 - Amerika Birleşik Devletleri, 381 yıl süren ve neredeyse kesintisiz bir sömürge yönetiminden sonra Filipinler'in bağımsızlığını tanıdı.
• 1948 - Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri İktisadi İşbirliği Anlaşması imzalandı.
• 1954 - İstanbul Dolmabahçe Stadı'nda kadınlar arası futbol maçı yapıldı.
• 1959 - Alaska'nın 49. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasından sonra, 49 yıldızlı yeni bayrak, Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde yurttaşlara tanıtıldı.
• 1960 - Hawai'nin 50. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasından sonra 50 yıldızlı bugünkü bayrak, Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde yurttaşlara tanıtıldı. 49. yıldızlı bayrak daha 1 yıl önce bugün kabul edilmişti.
• 1968 - İşçiler, İstanbul Kazlıçeşme'deki Derby Lastik Fabrikasını işgal etti. İşgal 5 gün sürdü.
• 1981 - Uluslararası 9. İstanbul Film Festivali'ne katılan Sovyet Bolşoy Balesi Topluluğu'ndan balerin Galina Çursina, Amerikan Konsolosluğu'ndan sığınma isteğinde bulundu.
• 1982 - Lübnan'da dört İranlı diplomat kaçırıldı.
• 1987 - Eski Gestapo şefi "Lyon kasabı" lakaplı Klaus Barbie, Fransa'daki yargılanmasının sonunda müebbet hapse mahkûm oldu.
• 1994 - Türkiye'nin Atina Büyük Elçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu, Atina'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Suikastı, 17 Kasım Örgütü üstlendi.
• 1995 - Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'ya karşı sınır ötesi "Ejder Operasyonu"nu başlattı.
• 1996 - Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi, Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) Genel Başkanı Murat Bozlak ve 39 parti yöneticisini tutukladı.
• 1997 - NASA'nın gönderdiği "Pathfinder" adlı araştırma robotu, Mars'ın yüzeyine indi.
• 1997 - Ankara 1 Numaralı DGM'de görülen "Sivas Katliamı" davasında Savcı, 38 sanık için idam istedi.
• 2003 - Kuzey Irak'ta Çuval olayı (veya Çuval hadisesi, İngilizcede: "The Hood event") meydana geldi ve Türkiye kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
• 2007 - Şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı ve 5 gün komada kalıp hayatını kaybetti.
• 2012 - Tanrı parçacığı keşfedildi.
DOĞUMLAR
• 1330 - Ashikaga Yoshiakira, Ashikaga şogunluğunun ikinci şogunu (ö. 1367)
• 1546 - III. Murat, Osmanlı'nın 12. Padişahı (ö. 1595)
• 1804 - Nathaniel Hawthorne, Amerikalı yazar (ö. 1864)
• 1807 - Giuseppe Garibaldi, İtalyan kahraman (ö. 1882)
• 1822 - Eugène Guillaume, Fransız heykeltıraş (ö. 1905)
• 1826 - Stephen Foster, Amerikalı müzisyen ve söz yazarı (ö. 1864)
• 1868 - Henrietta Swan Leavitt, Amerikalı astronom (ö. 1921)
• 1872 - Calvin Coolidge, ABD'nin 30. Başkanı (ö. 1933)
• 1891 - Georges Duthuit, Fransız sanat eleştirmeni ve yazar (ö. 1973)
• 1896 - Mao Dun, Çinli yazar (ö. 1981)
• 1900 - Robert Desnos, Fransız şair (ö. 1945)
• 1907 - Gordon Griffith, Amerikalı yönetmen (ö. 1958)
• 1910 - Gloria Stuart, Amerikalı oyuncu (ö. 2010)
• 1910 - Robert K. Merton, Amerikalı sosyolog (ö. 2003)
• 1921 - Gérard Debreu, Fransız-Amerikalı bir matematikçi ve iktisatçı (ö. 2004)
• 1924 - Eva Marie Saint, Amerikalı Akademi Ödüllü sinema aktrisi
• 1926 - Alfredo Di Stéfano, Arjantinli futbolcu (ö. 2014)
• 1927 - Gina Lollobrigida, İtalyan sinema oyuncusu
• 1927 - Neil Simon, Amerikalı oyun yazarı (ö. 2018)
• 1928 - Giampiero Boniperti, İtalyan futbolcu ve Milletvekili
• 1931 - Stephen Boyd, Kuzey İrlanda doğumlu İngiliz aktör (ö. 1977)
• 1937 - Thomas Nagel, Amerikalı felsefeci
• 1937 - Sonja, 17 Ocak 1991'den beri Kral V. Harald'ın eşi ve Norveç kraliçesi
• 1938 - Bill Withers, Amerikalı şarkıcı (ö. 2020)
• 1942 - Floyd Little, Amerikalı profesyonel Amerikan futbolu oyuncusu (ö. 2021)
• 1949 - Horst Seehofer, CSU'den Alman politikacıdır
• 1952 - Álvaro Uribe, Kolombiyalı politikacı ve 2002 ve 2010 yılları arasında Kolombiya Devlet Başkanı
• 1959 - Victoria Abril, İspanyol sinema oyuncusu ve şarkıcı
• 1961 - Ferenc Gyurcsány, Macaristan Başbakanı
• 1962 - Frédéric Auburtin, Fransız yönetmen
• 1964 - Edi Rama, Arnavut siyasetçi
• 1965 - Regina, Sloven şarkıcı
• 1965 - Tracy Letts, Amerikalı oyuncu, oyun yazarı
• 1972 - Nina Badric, Hırvat şarkıcı
• 1978 - Tansu Biçer, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu
• 1981 - Froso Papaharalambus, Yunan şarkıcı
• 1981 - Tahar Rahim, Cezayir asıllı Fransız oyuncu
• 1983 - Isabeli Fontana, Brezilyalı süper model
• 1983 - Mossoró, Brezilyalı futbolcu
• 1984 - Jin Akashi, Japon aktör
• 1984 - Lee Je-hoon, Güney Koreli oyuncu
• 1986 - Ömer Faruk Aşık, Türk basketbolcu
• 1988 - Selçuk Balcı, Türk şarkıcı
• 1988 - Tarık Ündüz, Türk oyuncu
• 1990 - David Kross, Alman aktör
• 1990 - Fredo Santana, Amerikalı rap şarkıcısı (ö. 2018)
• 1994 - Agnete Johnsen, Norveçli şarkıcı
• 1994 - Era Istrefi, Arnavut şarkıcı
• 1995 - Post Malone, Amerikalı şarkıcı
ÖLÜMLER
• 943 - Taejo, Kore'de 10. ve 14. yüzyıllar arasında hüküm süren Goryeo Hanedanlığı'nın kurucusudur (d. 877)
• 975 - Gwangjong, Goryeo Krallığı'nın dördüncü kralıdır (d. 925)
• 1200 - Alâeddin Tekiş, 1172 ile 1200 döneminde Harezmşahlar devletinin hükümdarlığını yapmıştır (d. ?)
• 1546 - Barbaros Hayreddin Paşa, Osmanlı denizcisi ve Kaptan-ı derya (d. 1478)
• 1826 - John Adams, ABD'nin 2. Başkanı (d. 1735)
• 1826 - Thomas Jefferson, ABD'nin 3. Başkanı (d. 1743)
• 1831 - James Monroe, ABD'nin 5. Başkanı (d. 1758)
• 1848 - François-René de Chateaubriand, Fransız romancı ve politikacı (d. 1768)
• 1881 - Johan Vilhelm Snellman, Fin yazar ve devlet adamı (d. 1806)
• 1891 - Hannibal Hamlin, ABD'nin 15. başkan yardımcısı (d. 1809)
• 1898 - Koca Yusuf, Deliormanlı efsanevi Türk güreşçi (d. 1857)
• 1905 - Élisée Reclus, Fransız coğrafyacı, tarihçi, yazar, vejetaryen, anarşist (d. 1830)
• 1910 - Giovanni Schiaparelli, İtalyan astronom (d. 1835)
• 1934 - Marie Curie, Polonya asıllı Fransız kimyager ve Nobel Fizik Ödülü, Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1867)
• 1938 - Suzanne Lenglen, Fransız tenisçi (d. 1899)
• 1943 - Cevat Abbas Gürer, Türk asker, siyasetçi ve Mustafa Kemal Paşa'nın Başyaveri (d. 1887)
• 1943 - Wladyslaw Sikorski, Polonyalı asker ve siyasetçi (d. 1881)
• 1946 - Othenio Abel, Avusturyalı paleontolojist ve evrim biyoloğu (d. 1875)
• 1963 - Bernard Freyberg, Britanyalı general (d. 1889)
• 1968 - Hermann-Bernhard Ramcke, Alman general ve yazar (d. 1889)
• 1979 - Theodora Kroeber, Amerikalı yazar ve antropolog (d. 1897)
• 1992 - Astor Piazzola, Arjantinli besteci ve bandoneon sanatçısı (d. 1921)
• 1995 - Eva Gabor, Macar-Amerikalı aktris, iş kadını ve şarkıcıdır (d. 1919)
• 1995 - Bob Ross, Amerikalı ressam ve televizyoncu (d. 1942)
• 1999 - Sevim Tuna, Türk ses sanatçısı (d. 1934)
• 2003 - Ahmet Orhan Arda, Türk yüksek mimar ve Anıtkabir mimarlarından (d. 1911)
• 2003 - André Claveau, Fransız şarkıcı, oyuncu (d. 1911)
• 2003 - Barry White, Amerikalı şarkıcı (d. 1944)
• 2003 - Tomris Uyar, Türk öykü yazarı ve çevirmen (d. 1941)
• 2007 - Barış Akarsu, Türk pop ve rock müzik şarkıcısı ve TV dizisi oyuncusu (d. 1979)
• 2008 - Ali Yaramancı, Türk asker, mühendis ve bilim insanı (d. 1917)
• 2008 - Evelyn Keyes, Amerikalı aktris (d. 1916)
• 2009 - Brenda Joyce, Amerikalı aktris (d. 1917)
• 2009 - Kurtuluş Türkgüven, Türk müzisyen (d. 1954)
• 2010 - Füsun Akatlı, Türk eleştirmen, yazar ve öğretim üyesi (d. 1944)
• 2010 - Muhammed Hüseyin Fadlallah, Lübnanlı Müslüman din adamı (d. 1935)
• 2011 - Otto von Habsburg, ayrıca Avusturya Arşidükü Otto kraliyet ismiyle de bilinir (d. 1913)
• 2011 - Pablo McNeil, Jamaikalı eski kısa mesafe koşucusu ve şimdilerde kısa mesafe koşu antrenörü (d. 1939)
• 2013 - Bernie Nolan, İrlandalı şarkıcı ve aktris (d. 1960)
• 2015 - Daniel Quinn, Amerikalı oyuncu (d. 1956)
• 2016 - Abbas Kiyarüstemi, İranlı yönetmen, senarist ve yapımcı (d. 1940)
• 2016 - Halis Bütünley, Türk müzisyen (d. 1956)
• 2017 - Hakan Balamir, Türk sinema oyuncusu (d. 1945)
• 2018 - Georges-Emmanuel Clancier, Fransız gazeteci, şair ve romancı (d. 1914)
• 2018 - Ernst W. Hamburger, Alman-Brezilyalı fizikçidir (d. 1933)
• 2019 - Chris Cline, Amerikalı milyarder sanayici, iş adamı ve hayırsever (d. 1958)
• 2019 - Eduardo Fajardo, İspanyol oyuncu (d. 1924)
• 2019 - Arturo Fernández Rodríguez, İspanyol oyuncu (d. 1929)
• 2019 - Pierre Lhomme, Fransız film ve görüntü yönetmeni, senarist (d. 1930)
• 2020 - Brandis Kemp, Amerikalı aktris (d. 1944)
• 2020 - Bhakti Charu Swami, Uluslararası Krishna Bilinci Derneği'nin (ISKCON) manevi lideri ve kurucusu AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada'nın mürid (d. 1945)
• 2020 - Mary Twala, Güney Afrikalı aktris (d. 1939)
TATİLLER ÖZEL GÜNLER
• Afel (günöte) günü (Dünya'nın Güneş'e en uzak olduğu gün)
• Amerika Birleşik Devletleri Bağımsızlık Günü,
• Filipin-Amerikan Kardeşlik Günü,
• Kocaeli'nin ilçesi Karamürsel'in Kurtuluş Günü