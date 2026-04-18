Kamyonun çarptığı Aysu hayatını kaybetti; kaza kamerada

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaya geçidine yakın bir bölgede yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı 19 yaşındaki Aysu Öksüz hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün İsmetpaşa Mahallesi Yeni Terminal Kavşağı'nda meydana geldi. Nevzat Y. (63) yönetimindeki kamyon, yaya geçidinin birkaç metre uzağında yolun karşısına geçmeye çalışan Aysu Öksüz'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aysu Öksüz, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazanın ardından kamyon şoförü Nevzat Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

İran, Hürmüz'ü yeniden kapattı! İşte sundukları gerekçe

Daha öncekileri unutun! İşte tepkilerin odağındaki TikTok'taki son rezillik

Bu rezilliğe kim dur diyecek?

Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana'dan tarihi asist

Tarihe geçti! Tek bir vuruşuyla milyonları hem sevindirdi hem de üzdü
Guendouzi'den dün geceye damga vuran hareket: Maç biter bitmez...

Guendouzi'den dün geceye damga vuran hareket: Maç biter bitmez...
Şara'dan Antalya'da 'şişe' göndermesi: Britanya'dan daha iyi

Şişeyle imtihanını kendi de unutmamış! Şara'dan Antalya'da bomba espri
Daha öncekileri unutun! İşte tepkilerin odağındaki TikTok'taki son rezillik

Bu rezilliğe kim dur diyecek?

Devlet Tiyatrosu'nun usta ismi Feyha Çelenk hayatını kaybetti

Devlet Tiyatrosu'nun usta ismi hayatını kaybetti
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi

CHP'li bir belediyeye daha operasyon! Gözaltılardan ilk görüntü geldi