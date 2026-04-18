Haberler

Ameliyat ile yüzünü değiştiren firari cinayet zanlısı, 7 yıl sonra yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da 2010 yılında işlenen bir cinayetin azmettiricisi Barış Mirza, yurtdışında 7 yıl firari kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü ve yakalandı. Yüzünü estetik ameliyatlarla değiştiren Mirza, kardeşinin kimliği ile ülkeye giriş yaptı.

Ankara'da 2010 yılında işlenen bir cinayetin azmettiricisi olarak tespit edilen ve 7 yıldır yurtdışında firari olan şüpheli Türkiye'ye döndükten sonra yakalandı. Şüphelinin ameliyat ile yüzünü değiştirerek kendisini kardeşine benzettiği ve kardeşinin kimliği ile Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre 29 Ekim 2010'da, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetevler semtinde otomobili 28 kurşunla taranan ve hayatını kaybeden Burak Şen (26), cinayetini azmettirdiği tespit edilen Barış Mirza yurt dışına kaçtı. 7 senedir firari olarak Gürcistan'da yaşadığı öğrenilen Mirza, Türkiye'ye döndükten sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar kısım ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı.

Ameliyatla kardeşine benzetilip kardeşinin kimliğini kullandı

Mirza'nın burnundan, dudaklarından, çenesinden olmak üzere yüzünde estetik ameliyatlar geçirdiği, saç ekimi yaptırdığı ve yüzünü değiştirerek kendisini kardeşine benzemeye çalıştığı tespit edildi. Kardeşinin kimliği ile Türkiye'ye giren şüphelinin ameliyatlar ile kardeşine benzeyerek ülke içinde kaçmayı sürdürmeyi planladığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi

CHP'li bir belediyeye daha operasyon! Gözaltılardan ilk görüntü geldi
Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi

Okul katliamında şok detay! Görev değişikliği sonrası felaket
Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı

Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı! Resmen tanıdı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş

Cani tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya'ya gitmiş

Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la o ülkeye gitmiş
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı

İtirafçı ihraç polisin ifadesi ortaya çıktı! Tüm suçu 2 isme attı

Kerem Aktürkoğlu çıldırdı: Skandal bir karar

Maç sonunda çıldırdı

Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş

Cani tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu

Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi

Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi