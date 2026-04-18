Aziz Yıldırım'dan gündeme bomba gibi düşecek sözler

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. 3 Temmuz'un devam ettiğini dile getiren Aziz Yıldırım, mevcut yönetime önemli çağrılarda bulundu.

"PROGRAM YAPACAĞIM"

Yakın bir zamanda program yapacağını belirten Aziz Yıldırım, ''Aslında bugün gelmeyecektim! Çünkü Divan Kurulu, akil insanların olduğu toplumdur. Bunu geçen de söyledim. Burada birlik ve beraberlik sözleriyle, gündemi unutturamayız! Fenerbahçe'nin dertlerini konuşmalıyız ve yönetim de ders almalı. Uygulamalı ve ya uygulamamalı. Yakında bir program yapacağım ve orada uzun uzun konuşacağım." dedi.

"NEREDE O YALANCILAR!"

Sözlerine devam eden Aziz Yıldırım, "Bu yönetim 100 Milyon Euro'ya yakın borç ödedik ve borçları kapadık diyor! Borç 630 Milyon Euro diyorlardı, nerede o yalancılar! 2018'i bırakın bugünü anlattın! Passolig falan diyorsunuz. Devlet istedi, imzaladık! Fenerbahçe çürümüşlük içerisinde ve bundan arınması lazım.! Fenerbahçe'de diğer kulüplerden üyeler varsa, yönetim bunları göndermeli!" ifadelerini kullandı.

"FETÖCÜLERİ ATIN!"

Mevcut yönetime seslenen Yıldırım, "Seçim kazanmak için üyeler varsa ayrılmalı! FETÖ'cüleri kulüp atmalıdır! 3 Temmuz ile bugünleri karıştırmak kadar hata olamaz! 3 Temmuz, Aziz Yıldırım'ın değil, Fenerbahçe'nin davasıdır! Bunu herkes öyle bilsin! Fenerbahçe'yi ele geçirmek için operasyon yapıldı! 3 Temmuz devam ediyor. Bu spor anlamında, başka anlamda... Hepimizin dikkatli olması ve çalışması gerekir." sözlerini sarf etti.

"HİÇBİR ŞEY ANLATMIYORSUNUZ"

Fenerbahçe'nin borç durumu hakkında da yorum yapan Aziz Yıldırım, "Hiçbir şey anlatmıyorsunuz. Borcu ne ile ödeyeceksiniz? Bunu anlatın! 340 Milyon para ödediğinizi söylüyorsunuz, bu para nereden geldi? 190 Milyon eksi olduğunu söylüyorsun ama 340 Milyon ödemişsin! Hep çelişki var! Ben okur yazarım, anlatın! Ayıp oluyor!" dedi.

''YAŞLI TRANSFER YAPMAYIN''

Yaz transfer döneminde yaşlı transfer yapılmaması gerektiğini dile getiren Aziz Yıldırım, "Siz geçici bir yönetimsiniz, başkan durumunu açıklamalı! Bugüne kadar konuşmadık. Çok şey var tribünlerle ilgili de söyleyeceğim ama söylemiyorum. Geçmiş yıllarda Oğuz Çetin başkanlığında bir vakıf kurduk. Fenerbahçe'de üst akıl aramayalım artık! Bunları çağırın, antrenörünüz kimse oyuncu lazım olan yerleri söyleyeceksiniz... Onları göndereceksiniz ve oyuncu seçecekler. Aykut Kocaman, Brezilya'ya gitti, Cristian'ı almaya ve Andre Santos'u da orada gördü aldı. Bu camiaya güç katar. Bu takıma yaşlı transfer yapmayın.'' değerlendirmesinde bulundu.

"ÇÖZÜM ÜRETELİM"

Aziz Yıldırım ayrıca Fenerbahçe Üniversitesi'nin önemine dikkat çekerek, "Koleji yok ettik, üniversiteyi yok ettik... Diğer kulüpler ve ortalık, üniversite ve kolej açarak büyümeye çalışıyor. Bunun maddi katkısı olmayacak biliyoruz ama bu kültürel! Fenerbahçeli olacaklar, kulübe katkı yapacaklar... Bunları düşündük. Üniversite önemli, oturalım ve bir çözüm üretelim! Yazık! Yazık!"