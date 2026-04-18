Arda Turan, Süper Lig devinin yıldız kalecisini Shakhtar Donetsk'e istiyor

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ersin Destanoğlu'nu gelecek sezonda kadrosuna katmak istiyor.

Gelecek sezonun planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta kaleci belirsizliği gündemi meşgul ediyor. Siyah-beyazlı ekipte, sözleşmesi sona ermek üzere olan Ersin Destanoğlu'nun geleceği büyük bir merak konusu haline geldi.

ERSİN'İN ÖNCELİĞİ DÜZENLİ OYNAMAK

Yönetimin yeni bir kaleci arayışında olması ve mevcut sözleşme yenileme görüşmelerini sezon sonuna ertelemesi, 25 yaşındaki Ersin Destanoğlu'nun takımdan ayrılma ihtimalini güçlendirdi. Yeni dönemde yedek kulübesinde beklemek istemeyen deneyimli file bekçisinin, kariyerine düzenli olarak forma giyebileceği bir ekipte devam etmek istediği belirtiliyor.

ARDA TURAN'DAN ERSİN'E KANCA

Sözleşmesinin bitmesiyle serbest statüye geçecek olan Ersin’e Avrupa’dan yoğun ilgi var. Milliyet'te yer alan habere göre; Belçika ekiplerinden Westerlo ve Club Brugge'ün transfer listesinde olan yetenekli eldiven için en dikkat çekici hamle ise Shakhtar Donetsk'ten geldi. Teknik direktörlük koltuğunda Arda Turan'ın oturduğu Ukrayna temsilcisinin, Ersin’i kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ifade ediliyor.

GELECEĞİ KISA ZAMAN İÇERİSİNDE BELLİ OLACAK

Mert Günok'un takımdan ayrılmasının ardından kaleyi devralan ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Ersin Destanoğlu'nun, kariyerine Avrupa’da devam edip etmeyeceği kısa süre içerisinde netlik kazanacak.

Cemre Yıldız
