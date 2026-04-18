İki kişi daha gözaltına alındı! Onursal Adıgüzel'den ilk açıklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personellerinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine şüpheliler hakkında 'rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma ile ihaleye fesat karıştırma' suçlarından soruşturma başlatıldı.

ORGANİZASYON YAPISI TESPİT EDİLDİ

Yürütülen soruşturmada şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edilirken, iskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığına dair bulgulara ulaşıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda suçun unsurları ve organizasyon yapısı detaylı şekilde tespit edildi.

MİLYON DOLARLARI BULAN RÜŞVET

Yapılan incelemelerde, Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı ve bu süreçte ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği belirlendi. Öte yandan belediye yetkilileri ile bazı firma sahiplerinin birlikte hareket ettikleri, rüşvet miktarlarının projelerin niteliğine göre belirlendiği ve alınan rüşvetlerin belediye içerisindeki konum ve yetkiye göre paylaştırıldığı tespit edildi.

Elde edilen deliller doğrultusunda, suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi, delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması için İstanbul'da 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Belediye binasında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

5 ŞÜPHELİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Öte yandan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

"BU YAŞADIKLARIMIZ TAMAMEN SİYASİDİR VE BİR İTİBAR SUİKASTİDİR"

Gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Onursal Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Sevgili Ataşehirli komşularım, göreve geldiğim ilk günden bugüne, Ataşehirimizin çocukları, gençleri, kadınları ve ileri yaştaki büyükleri için kamucu belediyecilik anlayışıyla gece gündüz çalıştım. Bugün Atatürk Kütüphanemiz gençlere kapılarını açacaktı ve ben de bugün gençlerle birlikte bu ilk günün heyecanını yaşayacaktım. Ancak haksız ve hukuksuz bir şekilde gözaltında tutulan diğer arkadaşlarım gibi, çeşitli iftiralar nedeniyle bugün sizlerden uzaktayım. Ataşehirli komşularım beni çok iyi tanır. Bu yaşadıklarımız tamamen siyasidir ve bir itibar suikastidir. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak ve biz tekrar buluşacağız."