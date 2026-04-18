Bu görüntüden birkaç saniye sonra olanlar inanılmaz! Martılar sahayı istila etti
Avustralya Ligi'nde oynanan Melbourne Victory - Newcastle Jest maçının sonlarında saha içerisine giren martılar sahayı tamamen ele geçirdi ve futbol oynanmasına izin vermedi. Mücadele martıların sahaya girmesi nedeniyle yaklaşık 3 dakika dururken, martıların stadyumdan ayrılmasıyla maç kaldığı yerden devam etti.
Avustralya A-League'de futbol sahalarında ender rastlanacak, bir o kadar da tatlı ve gülümseten anlar yaşandı. Melbourne Victory ile Newcastle Jets arasında oynanan lig mücadelesinin son dakikalarına, futbolculardan ziyade "davetsiz misafirler" damga vurdu.
MARTILAR SAHAYI ELE GEÇİRDİ
Maçın bitmesine az bir süre kala uzatma anları oynanırken stadyuma akın eden yüzlerce martı, bir anda oyun alanına iniş yaptı. Zemini adeta beyaz bir örtü gibi kaplayan martılar, futbolcuların hareket alanını tamamen kısıtlayınca hakem oyunu durdurmak zorunda kaldı.
MÜCADELE 3 DAKİKALIK ''MARTI'' MOLASI
Yaklaşık 3 dakika boyunca süren bu ilginç istila sırasında, görevliler ve oyuncular şaşkın bakışlarla kuşların sahayı terk etmesini bekledi. Martıların stadyumu kendi hallerinde terk etmesiyle birlikte, mücadele kaldığı yerden devam edebildi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler günün en çok konuşulan olaylarından biri oldu.
İşte o anlardan kareler: