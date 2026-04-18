Ederson'a Derya Uluğ bile dayanamadı! Ünlü sanatçıdan büyük sitem

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükselme şansını kullanamadı.

DERYA ULUĞ'DAN SİTEMLİ PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile berabere kaldığı mücadele sonrasında koyu bir Fenerbahçe taraftarı olarak bilinen ünlü şarkıcı Derya Uluğ, oynanan futbola ve Brezilyalı kaleci Ederson'a sitem etti.

''TARIK EDERSON'DAN DAHA İYİ''

Fenerbahçe'nin üçüncü kalecisi durumunda olan Tarık Çetin'in Ederson'dan daha iyi bir kaleci olduğunu dile getiren başarılı şarkıcı, ''Liderlik, hatta şampiyonluk maçına çıkıyorsun. Fenerbahçe formasının hakkının verildiği, heyecanı, isteği, hırsı gösteren bir futbol göremiyoruz. Atman lazım atanın yok. Oyun kurman lazım oyun kurucun yok. Rakip hırslı, rakip istekli. İyi de top çeviriyor. Rakip eksiliyor, çok iyi oynamadığın halde eline fırsat geçiyor. Artık tutman lazım, tutanın da müthiş bir özgüvenle kalesini boş bırakıyor. Finalde; liderlik de yok bu gidişle şampiyonluk da. Yine yok kere yok... Sezon başından beri de şahsi fikrim Tarık>Ederson!'' sözlerini sarf etti.