Tarihte bugün ne oldu? 31 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 31 Temmuz'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 31 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 31 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 31 Temmuz yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
31 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 31 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? 31 Temmuz tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 1492 - Yahudilerin, İspanya'dan kovulacağını gerekçeleriyle bildiren Elhamra Kararnamesi imzalanarak yürürlüğe girdi.
• 1560 - Piyale Paşa, Tunus'un Cerbe Adası'nı ele geçirdi.
• 1722 - İstanbul'da III. Ahmet için yaptırılan Sadabad Sarayı törenle açıldı.
• 1908 - II. Abdülhamit döneminde resmî bir göreve dönüşen "hafiyelik", resmen ortadan kaldırıldı.
• 1914 - Fransız Sosyalist Partisi'nin (1902) ve L'Humanité gazetesinin kurucusu, yazar, konuşmacı ve devlet adamı Jean Jaurés bir deli tarafından öldürüldü.
• 1921 - Yunan Kralı I. Konstantin, Eskişehir'e geldi.
• 1922 - İstiklal Mahkemeleri Kanunu, TBMM'de kabul edildi.
• 1922 - Türkiye'nin ilk resmî spor teşkilatı, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı kuruldu.
• 1932 - Almanya'da seçimlerde 230 Milletvekilliği alan Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (Naziler) birinci parti oldu. Sosyal demokratlar 133, komünistler 89 Milletvekili çıkardılar.
• 1932 - Keriman Halis, Belçika'da Dünya Güzellik Kraliçesi seçildi; Atatürk kendisine "Ece" soyadını verdi.
• 1936 - İspanya'da General Franco'nun faşist güçleri Madrid'i kuşattı.
• 1944 - Küçük Prens adlı eseriyle ünlü, Fransız pilot ve yazar Antoine de Saint-Exupéry, Akdeniz semalarında F-5B ile keşif uçuşu sırasında kayboldu.
• 1949 - Veliefendi Hipodromu'nda seyirciler, at yarışlarına hile karıştırıldığı iddiasıyla hakem kulesini ve tribünleri yaktı.
• 1952 - Türkiye'nin ilk sendikal konfederasyonu olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) kuruldu.
• 1959 - Bask Yurdu ve Özgürlüğü (ETA) örgütü kuruldu.
• 1959 - Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) adaylığı için resmen başvurdu.
• 1962 - Paris'te "Türkiye'ye Yardım Kulübü" kuruldu. Dokuz ülkeli konsorsiyum Ortak Pazar ve Avrupa Yatırım Bankası ile iş birliği yapacak.
• 1964 - Amerika Birleşik Devletleri uydusu Ranger 7, Ay yüzeyinin yakından çekilmiş fotoğraflarını yolladı.
• 1965 - İngiliz televizyonunda sigara reklamları yasaklandı.
• 1966 - Chicago, New York ve Cleveland'da ırkçı gösterilere Polis müdahale etti: 6 kişi öldü, 84 kişi de yaralandı.
• 1971 - Apollo 15 astronotları David Scott ve James Irwin, Ay yüzeyinde 4 tekerlekli bir araçla gezdiler.
• 1973 - Delta Hava Yolları'na ait Douglas DC-9 tipi bir yolcu uçağı, Boston Havalimanı'na inişi sırasında yoğun sis nedeniyle düştü: 89 kişi öldü.
• 1980 - ASELSAN, ilk Türk telsizini üretti.
• 1980 - Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği İdari Ataşesi Galip Özmen, ASALA militanlarının silahlı saldırısında hayatını kaybetti.
• 1987 - Alberta'nın Edmonton şehrinde meydana gelen kasırgada 27 kişi öldü.
• 1987 - Mekke'de İranlı hacıların önderliğinde, İslam düşmanı olarak tanımladıkları ülkeleri protesto için bir araya gelen topluluk ile Suudi güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 400'den fazla insan öldü.
• 1988 - Malezya'nın Butterworth kentinde bir feribot terminali çöktü: 32 kişi öldü, 1674 kişi de yaralandı.
• 1992 - Tayland Hava Yolları'na ait Airbus A300 tipi bir yolcu uçağı, Katmandu'nun dağlık bölgesinde düştü: 113 kişi öldü.
• 1996 - Gazetelerin promosyon faaliyetlerini, yalnızca kültürel ürünlerle kısıtlayan yasa kabul edildi.
• 1996 - Gheorghe Hagi, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
• 2006 - Yaşar Büyükanıt, Genelkurmay Başkanlığı'na atandı.
DOĞUMLAR
• 1527 - II. Maximilian, Kutsal Roma İmparatoru (ö. 1576)
• 1598 - Alessandro Algardi, İtalyan heykeltıraş (ö. 1654)
• 1803 - John Ericsson, İsveçli kâşif ve mühendis (ö. 1889)
• 1883 - Fred Quimby, Amerikalı çizgi film yapımcısı (ö. 1965)
• 1901 - Jean Dubuffet, Fransız ressam ve heykeltıraş (ö. 1985)
• 1911 - George Liberace, Amerikalı müzisyen (ö. 1983)
• 1912 - Milton Friedman, Amerikalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (ö. 2006)
• 1914 - Louis de Funes, Fransız komedyen (ö. 1983)
• 1915 - Henri Decaë, Fransız görüntü yönetmeni (ö. 1987)
• 1918 - Paul D. Boyer, Amerikalı kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 2018)
• 1921 - Peter Benenson, İngiliz avukat ve Uluslararası Af Örgütünün kurucusu (ö. 2005)
• 1923 - Ahmet Ertegün, Türk müzik yapımcısı ve Atlantic Records firmasının sahibi (ö. 2006)
• 1929 - José Santamaría, Uruguaylı futbolcu ve teknik direktör
• 1932 - John Searle, Amerikalı felsefeci
• 1935 - Geoffrey Lewis, Amerikalı western film oyuncusudur (ö. 2015)
• 1939 - Susan Flannery, Amerikalı oyuncudur
• 1944 - Geraldine Chaplin, Amerikalı sinema oyuncusu
• 1944 - Robert C. Merton, Amerikalı ekonomist
• 1945 - William Weld, Amerikalı avukat, iş adamı
• 1947 - Richard Griffiths, İngiliz sinema, televizyon ve sahne oyuncusu (ö. 2013)
• 1947 - Hubert Védrine, Fransız siyasetçi ve diplomat
• 1948 - Russell Morris, Avustralyalı şarkıcı ve şarkı yazarı
• 1950 - Richard Berry, Fransız oyuncu
• 1951 - Evonne Goolagong, Avustralyalı eski tenis oyuncusudu
• 1956 - Michael Biehn, Amerikalı sinema oyuncusudur
• 1956 - Deval Patrick, Amerikalı bir siyasetçidir
• 1958 - Mark Cuban, Amerikalı dolar milyarderi iş adamı
• 1959 - Cem Kurtoğlu, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu
• 1960 - Hürser Tekinoktay, Türk teknik direktör
• 1962 - Wesley Snipes, Amerikalı aktör ve yapımcı
• 1963 - Abdullah Avcı, Türk futbolcu ve teknik direktör
• 1963 - Fatboy Slim, İngiliz müzisyen, DJ ve prodüktör
• 1964 - Caroline Müller, Alman yorumcu ve besteci
• 1965 - Scott Brooks, Amerikalı eski profesyonel basketbol oyuncusu
• 1965 - John Laurinaitis, Amerikalı emekli profesyonel güreşçi
• 1965 - J. K. Rowling, İngiliz yazar
• 1969 - Antonio Conte, İtalyan futbolcu ve teknik direktör
• 1970 - Ben Chaplin, İngiliz sinema oyuncusu
• 1973 - Durukan Ordu, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu
• 1974 - Luran Ahmeti, Arnavut kökenli Makedon oyuncu
• 1974 - Emilia Fox, İngiliz oyuncu
• 1976 - Paulo Wanchope, Kosta Rikalı futbolcu
• 1979 - Per Krøldrup, Danimarkalı millî futbolcudur
• 1979 - Carlos Marchena, İspanyol emekli futbolcu ve şu anda teknik direktördür
• 1981 - Hakan Akkaya, Türk moda tasarımcısı ve sunucu
• 1981 - Titus Bramble, İngiliz eski futbolcudur
• 1984 - İpek Yaylacıoğlu, Türk sinema ve dizi oyuncusu
• 1987 - Michael Bradley, Amerikalı futbolcudur
• 1989 - Viktoriya Azarenka, Belaruslu profesyonel bir tenis oyuncusu
• 1994 - Selim Ay, Türk futbolcu
• 1994 - Lil Uzi Vert, Amerikalı rapçi, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı
• 1998 - Çağatay Akman, Türk şarkıcı
ÖLÜMLER
• MÖ 54 - Aurelia Cotta, Diktatör Gaius Julius Caesar'ın annesi (MÖ. 120)
• 451 - Petrus Chrysologus, bir teolog ve Papa I. Leo'nun danışmanı (d. 380)
• 855 - Ahmed bin Hanbel, Hanbeli mezhebinin öncüsü ve İslam bilgini (d. 780)
• 1556 - Loyolalı Ignatius, İspanyol din adamı ve Cizvit tarikatının kurucusu (d. 1491)
• 1784 - Denis Diderot, Fransız yazar ve filozof (d. 1713)
• 1795 - José Basilio da Gama, Brezilyalı yazar (d. 1740)
• 1849 - Sándor Petofi, Macar şair (d. 1823)
• 1864 - Louis Hachette, Fransız yayımcı (d. 1800)
• 1875 - Andrew Johnson, ABD'nin 17. Başkanı (d. 1808)
• 1886 - Franz Liszt, Macar piyanist ve besteci (d. 1811)
• 1914 - Jean Jaures, Fransız sosyalist politikacı (d. 1859)
• 1935 - Tryggvi ?órhallsson, İzlanda Başbakanı (d. 1889)
• 1944 - Antoine de Saint-Exupery, Fransız pilot ve yazar (d. 1900)
• 1953 - Nikolay Zelinski, Sovyet kimyager (d. 1861)
• 1958 - Eino Kaila, Fin filozof, eleştirmen ve öğretmendi (d. 1890)
• 1972 - Paul-Henri Spaak, Belçikalı devlet adamı (NATO ve AET'nin kuruluşuna öncülük eden) (d. 1899)
• 1980 - Galip Özmen, Türk diplomat (Türkiye'nin Atina Büyükekçiliği İdari Ateşesi (suikast))
• 1980 - Pascual Jordan, Alman fizikçi (d. 1902)
• 1981 - Omar Torrijos Herrera, Panama'lı siyasetçi (d. 1929)
• 1986 - Chiune Sugihara, II. Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Litvanya konsolos yardımcısı Japon diplomat (d. 1900)
• 1993 - I. Baudouin, Belçika Kralı (d. 1930)
• 1997 - Feyyaz Tokar, Türk gazeteci ve iş adamı (d. 1931)
• 2001 - Francisco da Costa Gomes, Portekizli asker ve devlet adamıdır (d. 1914)
• 2004 - Laura Betti, İtalyan aktris (d. 1927)
• 2004 - Virginia Grey, Amerikalı aktris (d. 1917)
• 2005 - Wim Duisenberg, Hollandalı ekonomist ve siyasetçi (d. 1935)
• 2009 - Bobby Robson, İngiliz teknik direktör (d. 1933)
• 2010 - Pedro Dellacha, Arjantinli eski millî futbolcu ve teknik direktördür (d. 1926)
• 2010 - Tom Mankiewicz, Amerikalı film senaristi ve yönetmenidir (d. 1942)
• 2012 - Rudolf Kreitlein, Eski Alman futbol hakemi (d. 1919)
• 2012 - Gore Vidal, Amerikalı romancı, oyun yazarı, deneme yazarı, senarist ve siyasi aktivist (d. 1925)
• 2013 - Michael Ansara, Suriye doğumlu Amerikalı tiyatro, perde, sinema, dizi ve seslendirme sanatçıs (d. 1922)
• 2014 - Warren Bennis, Amerikalı bilim insanı (d. 1925)
• 2014 - Murat Göğebakan, Türk şarkıcı (d. 1968)
• 2014 - Kenny Ireland, İskoç oyuncu ve tiyatro yönetmeni (d. 1945)
• 2015 - Roddy Piper, Kanadalı eski profesyonel güreşçi ve oyuncu (d. 1954)
• 2016 - Chiyonofuji Mitsugu, Japon sumo güreşçisi (d. 1955)
• 2016 - Fazıl İskender, Abhaz yazar (d. 1929)
• 2017 - Jean-Claude Bouillon, Fransız oyuncu (d. 1941)
• 2017 - Jérôme Golmard, Fransız erkek tenis oyuncusuydu (d. 1973)
• 2017 - Jeanne Moreau, Fransız oyuncu (d. 1928)
• 2017 - Les Murray, Macar-Avustralyalı spor gazetecisi, futbol muhabiri ve analizci (d. 1945)
• 2017 - Sam Shepard, Amerikalı oyun yazarı ve aktör (d. 1943)
• 2018 - Alex Fergusson, İskoç siyasetçidir (d. 1949)
• 2019 - María Auxiliadora Delgado, Uruguaylı devlet görevlisi, sağlık aktivisti ve first lady (d. 1937)
• 2019 - Hamza bin Ladin, Usame bin Ladin'in oğludur (d. 1989)
• 2019 - Harold Prince, Amerikalı tiyatro ve sinema yapımcısı, yönetmen (d. 1928)
• 2020 - Eusebio Leal, Kübalı-Meksikalı tarihçi (d. 1942)
• 2020 - Dilma Lóes, Brezilyalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1950)
• 2020 - Bill Mack, Grammy ödülü sahibi, Amerikalı country müzik şarkıcısı, söz yazarı ve radyo sunucusu (d. 1932)
• 2020 - Alan Parker, Britanyalı film yönetmeni (d. 1944)
• 2020 - Zamuxolo Peter, Güney Afrikalı politikacı (d. 1965)
• 2020 - Musa Yerniyazov, Sovyet, daha sonra Özbek devleti siyasi figürü (d. 1947)