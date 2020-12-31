Tarihte bugün ne oldu? 31 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 31 Aralık'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 31 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 30 Aralık'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
31 Aralık tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 31 Aralık'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 31 Aralık tarihinde ne oldu?
OLAYLAR
1759 - İrlandalı girişimci Arthur Guinness, Dublin'de St. James Gate'deki boş bir bira fabrikasını 9000 yıllığına kiralayarak burayı dünyanın en büyük bira fabrikasına dönüştürme yolunda ilk adımı attı.
1808 - Fransız kimyacı Joseph Louis Gay-Lussac, sonradan kendi adıyla bilinecek olan gaz kanununu denklem haline getirdi.
1879 - Thomas Edison, elektrik ampulunu kamuya tanıttı.
1890 - New York'taki Ellis Adası, kapılarını ABD'ye gelmek isteyen tüm göçmenlere açtı.
1892 - Deutsche Bank'ın da katılımcısı olduğu grubun yaptığı demiryolu Ankara'ya ulaştı.
1921 - Mustafa Kemal, Çerkez Ethem güçlerinin dağıtılması için Batı Cephesi Komutanlığı'na talimat verdi.
1939 - İstanbul-Berlin arası düzenli uçak seferleri başladı.
1946 - ABD Başkanı Harry Truman, II. Dünya Savaşının bittiğini resmen açıkladı.
1960 - Demirköprü Barajı ve hidroelektrik santrali hizmete girdi.
1977 - Türkiye'de ilk kez gensoruyla hükûmet düşürüldü: 218 güvenoyuna karşılık, 228 güvensizlik oyuyla İkinci Milliyetçi Cephe (MC) iktidarı devrildi.
1979 - İspanya'da Katalonya Özerk Bölgesi kuruldu.
1985 - Pakistan'da 8,5 yıldan beri yürürlükte bulunan sıkıyönetim kaldırıldı.
1989 - Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü
1990 - Microsoft tarafından Windows 3.0 piyasaya sürüldü.
1994 - Avusturya, Finlandiya ve İsveç, Avrupa Birliği'ne üye oldu. Birliğin üye sayısı 15 oldu.
1998 - Danıştay, Sincan'da düzenlenen Kudüs Gecesinin ardından İçişleri Bakanlığınca görevden alınan ve yargılama sonucunda 4 yıl 7 ay ağır hapis cezasına çarptırılan eski Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın Belediye Başkanlığını düşürdü.
1999 - Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, ani bir kararla istifa etti ve görevini Başbakan Vladimir Putin'e devredeceğini söyledi.
2012 - Maya halkının hazırlamış olduğu Maya takviminin son günü.
DOĞUMLAR
695 - Muhammed bin Kasım, Suriyeli general (ö. 715)
1378 - III. Callixtus, İspanyol din adamı ve Papa (ö. 1458)
1491 - Jacques Cartier, Fransız denizci ve kâşif (ö. 1557)
1514 - Andreas Vesalius, Flemenk anatomist (ö. 1564)
1668 - Herman Boerhaave, Hollandalı hümanist ve hekim (ö. 1738)
1738 - Charles Cornwallis, (I. Marki Cornwallis), İngiliz general (ö. 1805)
1741 - Parmalı Isabella Maria, gelecekte Kutsal Roma İmparatoru'nun eşi (ö. 1763)
1763 - Pierre-Charles Villeneuve, Fransız amiral (ö. 1806)
1805 - Marie d'Agoult, Alman yazar (ö. 1876)
1815 - George Meade, Amerikalı iç savaş generali (ö. 1872)
1830 - İsmail Paşa, Osmanlı Mısır hidivi (ö. 1895)
1830 - Alexander Smith, İskoç şair (ö. 1867)
1869 - Henri Matisse, Fransız ressam (ö. 1954)
1880 - George Marshall, Amerikalı asker, devlet adamı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (II. Dünya Savaşı sonrası kendi ismi ile anılan yardım planını hazırlayan) (ö. 1954)
1908 - Simon Wiesenthal, Avusturyalı Yahudi Nazi avcısı (ö. 2005)
1932 - Muhterem Nur, Türk sinema ve ses sanatçısı (ö. 2020)
1935 - Selman bin Abdülaziz el-Suud, Suudi Arabistan'ın 7. Kralı
1937 - Anthony Hopkins, Amerikalı oyuncu ve Oscar ödülü sahibi
1938 - Berkant Akgürgen, Türk besteci, müzisyen ve oyuncu (Samanyolu şarkısının sahibi) (ö. 2012)
1940 - Birsen Menekşeli, Türk sinema oyuncusu
1941 - Sarah Miles, İngiliz sinema ve tiyatro oyuncusu
1941 - Sir Alex Ferguson, İskoç futbolcu ve teknik direktör
1943 - Ben Kingsley, İngiliz oyuncu ("Gandhi" rolüyle Oscar ödülü'nü alan)
1946 - Hikmet Karagöz, Türk sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2020)
1948 - Donna Summer, Amerikalı sanatçı (ö. 2012)
1954 - Muhsin Yazıcıoğlu, Türk siyasetçi (ö. 2009)
1959 - Val Kilmer, Amerikalı oyuncu
1965 - Gong Li, Çinli oyuncu
1966 - Hiromi Goto, Kanadalı roman yazarı
1971 - Ömer Özkan, Türk plastik cerrah
1972 - Açelya Akkoyun, Türk tiyatro ve dizi film oyuncusu
1976 - Ceza (Bilgin Özçalkan), Türk rap sanatçısı
1981 - Deniz Çakır, Türk oyuncu
1983 - Jaqueline Maria Pereira De Carvalho, Brezilyalı voleybolcu
ÖLÜMLER
192 - Commodus, Roma imparatoru (d. 161)
1719 - John Flamsteed, İngiliz gökbilimci (d. 1646)
1877 - Gustave Courbet, Fransız ressam (d. 1819)
1934 - Cafer Cabbarlı, Azeri oyuncu, şair, yazar (d. 1899)
1936 - Miguel de Unamuno, İspanyol düşünür ve yazar (d. 1864)
1949 - Rıza Tevfik Bölükbaşı, Türk şair, filozof ve devlet adamı (Sevr Antlaşması'nı imzalayan delegelerden) (d. 1869)
1950 - Karl Renner, Avusturya eski Devlet Başkanı (d. 1870)
1961 - Tevfik İleri, Türk siyasetçi, eski DP'li bakanlardan ve Yassıada mahkûmlarından (d. 1911)
1980 - Marshall McLuhan, Kanadalı iletişim kuramcısı ve akademisyen (d. 1911)
1980 - Raoul Walsh, Amerikalı sinema yönetmeni (d. 1887)
1983 - Sevim Burak, Türk yazar (d. 1931)
1988 - Seyyid Ahmet Arvâsî, Türk toplum bilimci, pedagog ve yazar (d. 1932)
1990 - Giovanni Michelucci, İtalyan mimar, şehir planlamacısı ve gravürcü (d. 1891)
1995 - Haluk Tezonar, Türk heykeltıraş ve ressam (d. 1942)
2003 - Arthur Von Hippel, Alman asıllı Amerikalı fizikçi (d. 1898)
2006 - Seymour Martin Lipset, Amerikalı toplum bilimci (d. 1922)
2006 - Yener Süsoy, Türk gazeteci ve yazar (d. 1947)
2015 - Ekrem Pakdemirli, Türk siyasetçi (d. 1939)
2015 - Hasan Karakaya, Türk gazeteci (d. 1957)
2015 - Steve Gohouri, Fildişi Sahilli futbolcu (d. 1981)
2018 - Gülriz Sururi, Türk tiyatro oyuncusu ve yazar (d. 1929)
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