Tarihte bugün ne oldu? 24 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 24 Şubat'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 24 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 24 Şubat'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

24 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 24 Şubat'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 24 Şubat tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

303 - Galerius'un fermanıyla, Roma İmparatorluğu'nun kendi yönettiği kısmında Hristiyanlara zulüm başladı.

1525 - Pavia Muharebesi'nde İspanyol İmparatorluk Ordusu, Fransız Kuvvetlerini mağlup etti.

1739 - Karnal Savaşı'nda Nadir Şah Afşar komutasındaki Afşar ordusu Babür ordusunu kendisinden 6 kat fazla olmasına rağmen 3 saatte yendi.

1848 - Fransa Kralı, Louis-Philippe tahttan çekildi.

1863 - Arizona, Birleşik Devletler toprağı oldu.

1895 - Küba'nın Santiago de Cuba kentinde, İspanyol-Amerikan Savaşı'na kadar sürecek olan Küba Bağımsızlık Savaşı başladı.

1908 - Dr. Galip Üstün, "Topkapı Fukaraperver Cemiyeti"ni kurdu.

1912 - İtalya'nın zaferiyle sonuçlanan, Beyrut Muharebesi? yapıldı.

1918 - Estonya, Rusya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1920 - Almanya'da Alman İşçi Partisi'nin adı "Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi" olarak değiştirildi. Aynı gün parti programı açıklandı.

1931 - Almanya'da işsiz sayısı, 4,9 milyona ulaştı.

1942 - Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Franz von Papen'e, Ankara'da suikast girişiminde bulunuldu. Büyükelçi ve eşi olaydan yara almadan kurtuldu; suikastçının Yugoslav göçmeni Ömer Tokat olduğu belirlendi.

1942 - 769 Romanya Yahudisini taşıyan "Struma" vapuru, Karadeniz'de batırıldı; yalnızca bir yolcu kurtulabildi.

1945 - Mısır Devlet Başkanı Ahmet Mahir Paşa, parlamentoda öldürüldü.

1946 - Juan Perón, Arjantin Devlet Başkanı oldu.

1950 - Büyük Britanya'da seçimleri İşçi Partisi kazandı, fakat çoğunluğu sağlayamadı.

1954 - Tuna Nehri'nden Karadeniz'e, oradan da İstanbul Boğazı'na inen buz parçaları, tabakalar halinde tüm Boğaz'ı ve limanı kapladı; deniz trafiği durdu.

1955 - Türkiye ile Irak arasında karşılıklı iş birliği antlaşması (CENTO), Bağdat'ta imzalandı. Daha sonra Birleşik Krallık, İran ve Pakistan üye olarak, Amerika Birleşik Devletleri de gözlemci sıfatıyla katıldı.

1960 - Şair Necip Fazıl Kısakürek; 5 yıl, 2 ay, 15 gün hapis cezası aldı.

1976 - Küba anayasası ilan edildi.

1977 - Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Uruguay ve Etiyopya'ya yardımı kesti. Başkan Jimmy Carter, adı geçen ülkelerde insan hakları ihlalleri olduğu gerekçesiyle bu kararı aldıklarını açıkladı.

1977 - Türk fizikçi Prof. Dr. Feza Gürsey, Oppenheimer Ödülü'ne değer bulundu. Gürsey, ödülünü Amerikalı fizikçi Sheldon Glashow ile paylaştı.

1981 - Buckingham Sarayı, Prens Charles ile Lady Diana'nın nişanlandıklarını duyurdu.

1981 - Atina'da Richter ölçeğine göre 6,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 16 kişi öldü.

1983 - Necmettin Erbakan'a laikliğe aykırı hareketten, 4 yıl hapis ve 1 yıl 4 ay sürgün cezası verildi.

1987 - Sovyetler Birliği'nde Gorbaçov ilk kez "Glasnost"tan (açıklık politikası) söz etti.

1989 - Ayetullah Humeyni, Şeytan Ayetleri kitabının yazarı Salman Rüşdi'nin ölüsünü getirene 3 milyon Dolar ödül vereceğini açıkladı.

1992 - Nirvana solisti Kurt Cobain, Courtney Love ile evlendi.

1993 - Danıştay, Nâzım Hikmet'in vatandaşlığa alınması için kardeşi Samiye Yaltırım'ın açtığı davayı reddeden, İdare Mahkemesi kararını onayladı.

1999 - Çin Havayolları'na ait Tupolev Tu-154 tipi bir yolcu uçağı, Wenzhou Havaalanına inişe geçtiği sırada düştü: 61 kişi öldü.

2002 - Salt Lake City'de (Utah, ABD) düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları sona erdi.

2005 - Penguen dergisinin Tayyipler Alemi adlı kapağı sebebiyle, derginin sahibi olan Erdil Yaşaroğlu ile Pak Yayıncılık'tan 40 bin YTL'lik manevi tazminat talep edildi.

2006 - Türkiye, idam cezasının barış zamanı dışında, savaş ve savaş tehlikesi anında da kaldırılmasını öngören Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 13. protokolünü onayladı.

2008 - Fidel Castro, elli yıllık yönetiminin ardından emekliye ayrıldı. Yerine Raul Castro, Küba Devlet Başkanı oldu.

2009 - DTP'nin Grup toplantısında Kürtçe krizi yaşandı. Ahmet Türk'ün Kürtçe konuşmaya başlaması ile, konuşmayı canlı veren TRT yayınını kesti.

2010 - Balıkesir Dursunbey'de 4 yıl önce 17 madenciye mezar olan maden ocağında, grizu patlaması sonucu bu kez, 19 madenci yaşamını yitirdi. Maden ocağının sahibi; "Biz madenciler bununla yaşamak zorundayız" derken, Başbakan Erdoğan da; "iş yerinde 20 gün önce inceleme yapıldı" dedi.

DOĞUMLAR

1304 - İbn Battuta, Faslı gezgin ve yazar (ö. 1369)

1500 - V. Karl, Kutsal Roma İmparatoru (ö. 1558)

1567 - Jindrich Matyáš Thurn, Çek asilzade (ö. 1640)

1619 - Charles Le Brun, Fransız ressam (ö. 1690)

1786 - Wilhelm Grimm, Alman masal yazarı (özellikle çocuklar için Alman halk şarkı ve masallarını derleyerek folklor bilimine öncülük eden) (ö. 1859)

1814 - Emil Dessewffy, Macar muhafazakâr politikacı (ö. 1866)

1824 - Henri Alfred Jacquemart, Fransız heykeltıraş (ö. 1896)

1831 - Leo von Caprivi, Almanya şansölyesi olan asker ve devlet adamı (ö. 1899)

1846 - Luigi Denza, İtalyan besteci (ö. 1922)

1885 - Fuat Umay, Türk siyasetçi (ö. 1963)

1921 - Abe Vigoda, Amerikalı film ve dizi oyuncusu (ö. 2016)

1932 - John Vernon, Kanadalı aktör (ö. 2005)

1934 - Bettino Craxi, İtalyan politikacı ve sosyalist lider (ö. 2000)

1935 - Hasna Begum, Bangladeşli filozof ve kadın hakları savunucusu (ö. 2020)

1936 - Ferit Edgü, Türk öykücü, şair, romancı ve deneme yazarı

1940 - Yüksel Pazarkaya, Türk yazar

1943 - Cihat Tamer, Türk sinema, tiyatro ve dizi film oyuncusu

1951 - Garo Mafyan, Ermeni asıllı Türk besteci ve aranjör

1953 - Selman Ada, Türk besteci, orkestra şefi ve piyanist

1955 - Alain Prost, Fransız yarış pilotu

1955 - Steve Jobs, Amerikalı bilgisayar öncülerinden (ö. 2011)

1961 - Mustafa Armağan, Türk araştırmacı yazar ve gazeteci

1971 - Pedro de la Rosa, İspanyol Formula 1 pilotu

1973 - Chris Fehn, Amerikalı müzisyen, Slipknot'un perküsyon ve geri vokalcisi

1973 - Tuna Kiremitçi, Türk yazar

1987 - Kim Kyu Jong, Güney Koreli şarkıcı ve DJ, SS501 üyesi

1991 - Semih Kaya, Türk futbolcu

ÖLÜMLER

1777 - I. José, Portekiz ve Algarve Kralı (d. 1714)

1810 - Henry Cavendish, İngiliz bilim insanı (d. 1731)

1812 - Etienne-Louis Malus, Fransız fizikçi ve matematikçi (d. 1775)

1815 - Robert Fulton, Amerikalı mucit (d. 1765)

1856 - Nikolay İvanoviç Lobaçevski, Rus matematikçi (d. 1792)

1907 - Alfred Jean Baptiste Lemaire, Fransız ordu müzisyeni ve besteci (d. 1842)

1910 - Osman Hamdi Bey, Türk arkeolog, ressam ve müzeci, Sanayi-i Nefise Mektebi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin kurucusu (d. 1842)

1920 - Franklin Murphy, Amerikalı siyasetçi (d. 1846)

1923 - Edward Morley, Amerikalı fizikçi ve kimya profesörü (d. 1838)

1925 - Hjalmar Branting, İsveç başbakanlarından ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1860)

1947 - Pierre Janet, Fransız psikolog ve nörolog (d. 1859)

1954 - Ferenc Herczeg, Macar oyun yazarı (d. 1863)

1977 - Yorgo Bacanos, Türk besteci ve udi (d. 1900)

1990 - Malcolm Forbes, Amerikalı yayımcı (d. 1919)

1990 - Mustafa Münir Birsel, Türk siyasetçi (d. 1897)

1992 - Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Türk hukukçu, akademisyen, yazar ve gazeteci (d. 1904)

1994 - Dinah Shore, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1916)

1998 - Antonio Prohias, Küba doğumlu karikatürist, (Mad'deki "Spy vs. Spy" ın çizeri) (d. 1921)

2001 - Claude Elwood Shannon, Amerikalı matematikçi ve elektrik mühendisi (d. 1916)

2002 - Martin Esslin, Britanyalı yapımcı ve senarist (d. 1918)

2003 - Alberto Sordi, İtalyan oyuncu (d. 1920)

2003 - Güven Önüt, Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1940)

2005 - Coşkun Kırca, Türk diplomat, siyasetçi ve eski Dışişleri bakanlarından (d. 1927)

2006 - Dennis Weaver, Amerikalı oyuncu (d. 1924)

2007 - Akgün Tekin, Türk gazeteci ve yazar (d. 1940)

2007 - Orçun Sonat, Türk asker, sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1941)

2014 - Harold Ramis, Amerikalı aktör, yönetmen ve senarist (d. 1944)

2016 - Mehmed Kırkıncı, Türk din adamı ve yazar (d. 1928)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

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