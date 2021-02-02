Tarihte bugün ne oldu? 2 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Şubat'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 2 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Şubat'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

2 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 2 Şubat'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 2 Şubat tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

506 - Vizigotların sekizinci kralı Alaric II, "Roma hukukunun" bir koleksiyonu olan Alaric'in Dua Kitabı'nı (Breviarium Alaricianum veya Lex Romana Visigothorum) ilan etti.

880 - Lüneburg Fundalığı Savaşı: Fransa Kralı III. Louis, Saksonya'daki Lüneburg Fundalığında İskandinav Büyük Kafir Ordusu tarafından mağlup edildi.

962 - Translatio imperii: Papa XII. John, yaklaşık 40 yıldır ilk Kutsal Roma İmparatoru olan Kutsal Roma İmparatoru I. Otto'yu taçlandırdı.

1032 - Kutsal Roma İmparatoru II. Conrad, Burgundiya kralı oldu.

1141 - İngiltere Kralı Stephen'ın yenildiği ve İmparatoriçe Matilda'nın müttefikleri tarafından ele geçirildiği Lincoln Savaşı oldu.

1207 - Bugünkü Letonya ve Estonya'dan oluşan Terra Mariana kuruldu.

1438 - Transilvanya köylü isyanının dokuz lideri Torda'da idam edildi.

1461 - Güller Savaşları: Mortimer Haçı Savaşı İngiltere, Herefordshire'da yapıldı.

1536 - İspanyol Pedro de Mendoza, günümüzde Arjantin'in başkenti olan Buenos Aires'i kurdu.

1645 - Üç Krallık Savaşları: Inverlochy Savaşı, İskoçya'da yapılır.

1653 - Yeni Amsterdam (daha sonra New York Şehri olarak değiştirildi) kuruldu.

1703 - Japonya'da deprem: 200.000 ölü.

1709 - Alexander Selkirk, 4 sene 4 ay Şili sahiline 400 mil uzaklıktaki bir adada tek başına yaşadıktan sonra kurtarıldı. Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe adlı kitabına model olmuştur.

1848 - Meksika-Amerika Savaşı: Guadalupe Hidalgo Antlaşması imzalandı.

1848 - Kaliforniya'da altına hücum başladı. Servet arayan Çinli göçmenlerle dolu ilk gemi San Francisco'ya vardı.

1850 - Brigham Young, Fort Utah'daki Savaş'ta Timpanogolara savaş ilan eder.

1868 - İmparatorluk yanlısı güçler Osaka Kalesi'ni Tokugawa şogunluğundan ele geçirdi ve yaktı.

1876 - MLB'un Baseball Profesyonel Beyzbol Kulüpleri Ulusal Ligi kuruldu.

1880 - Cadde ve sokakların gece aydınlatılması uygulamasına ilk defa Wabash'ta (Hindistan) başlandı.

1887 - Punxsutawney, Pennsylvania'da ilk Dağ Sıçanı Günü kutlanır.

1899 - Melbourne'da düzenlenen Avustralya Özel Kişiler Konferansı, Avustralya'nın başkenti Canberra'nın Sydney ile Melbourne arasında yer almasına karar verir.

1901 - Kraliçe Victoria'nın cenaze töreni gerçekleştirilir.

1909 - Paris Film Kongresi açılıyor. Avrupalı üreticilerin Birleşik Devletler'deki MPCC karteline bir eşdeğer oluşturma girişimi.

1913 - Grand Central Terminal New York City'de açılır.

1914 - İstanbul'da Elektrikli Tramvay İşletmesi açıldı.

1918 - Amerika Birleşik Devletleri, I. Dünya Savaşı'na girdi.

1920 - Tartu Barış Antlaşması Estonya ile Rusya arasında imzalandı.

1922 - James Joyce'un en önemli eseri olan Ulysses yayımlandı. Kitabın yayımlandığı bu gün, aynı zamanda İrlanda'lı yazarın doğum günüdür.

1924 - Sovyetler Birliği'nde Vladimir İlyiç Lenin'in ölümüyle boşalan Komiserler Konseyi Başkanlığı'na, Aleksey İvanoviç Rikov getirildi.

1925 - Nome'a Serum Koşusu: Köpek kızakları, Iditarod yarışına ilham veren difteri serumuyla Nome, Alaska'ya ulaşıyor.

1928 - Ankara Çimento Fabrikası açıldı.

1933 - Adolf Hitler, Almanya parlamentosunu feshetti.

1934 - Amerika Birleşik Devletleri İhracat-İthalat Bankası kuruldu.

1935 - Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu kuruldu.

1935 - İlk yalan makinesi, Leonarde Keeler tarafından denendi.

1938 - Bursa Merinos Fabrikası, Atatürk tarafından törenle açıldı.

1942 - Osvald Grubu, Vidkun Quisling'in başkan oluşunu protesto etmek için Norveç'teki ilk aktif Nazi karşıtı direniş olayından sorumlu oldu.

1943 - II. Dünya Savaşı: Stalingrad muharebesinin ardından son Alman 6. Ordu Birlikleri de Sovyet Birlikleri'ne teslim oldu.

1945 - II. Dünya Savaşı: ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Sovyet lideri Josef Stalin ile Yalta Konferansı'nda görüşmek üzere hareket ettiler.

1956 - Türk Eczacılar Birliği kuruldu.

1957 - İstanbul İşçi Sendikaları Birliği bir bildiri yayımlayarak grev hakkı istedi. İstanbul İşçi Sendikaları Birliği'ne 47 sendika bağlıydı.

1958 - Ünlü soprano Maria Callas, Roma'da Vincenzo Bellini'nin Norma operasının galasında hastalığını ileri sürerek konser bitmeden sahneyi terk etti.

1959 - Hindistan'da Kongre Partisi liderliğine İndira Gandhi seçildi. İndira Gandhi Hindistan'da parlamenter sistemin kurucusu Cavaharlal Nehru'nun kızı.

1959 - Sovyetler Birliği'nin kuzeyindeki Ural Dağları'nda dokuz deneyimli kayakçı gizemli koşullar altında ölür.

1962 - 400 yıl sonra ilk kez Neptün ve Plüton aynı hizaya geldiler.

1966 - Pakistan, 1965 Hint-Pakistan Savaşı'ndan sonra Keşmir ile altı maddelik bir gündem önerdi.

1967 - American Basketball Association (ABA) kuruldu. ABA, 1976 yılında NBA ligine dahil olarak faaliyetine son vermiştir.

1967 - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına, Başbakanlık Özel Teknik Müşaviri Turgut Özal getirildi.

1971 - İdi Amin, Uganda'da bir darbe ile iktidarı ele geçirdi.

1971 - Sulak alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımı için uluslararası Ramsar Sözleşmesi Mazandaran, Ramsar, İran'da imzalandıı.

1974 - F-16 Savaşan Şahin'ler ABD'de ilk uçuşunu yaptı.

1980 - Raporlar, FBI'ın Abscam operasyonunda yozlaşmış olduğu iddia edilen Kongre Üyelerini hedef aldığını ortaya çıkarır.

1981 - Millî Güvenlik Konseyi, eski Sosyal Güvenlik bakanlarından Hilmi İşgüzar'ı, hakkındaki iddiaların incelenmesi için Yüce Divan'a sevk etmeyi kararlaştırdı.

1982 - Suriye'nin büyük şehirlerinden Hama'da, Müslüman Kardeşler örgütüne yönelik büyük bir operasyon yapıldı. Operasyonda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Bu olay tarihe Hama Katliamı olarak geçti.

1984 - Vergi iadesine ilişkin yasa yürürlüğe girdi. Böylece 1 Ocak 1984 tarihinden itibaren ücretlilerin, memurların, emeklilerin, bunların eş ve çocuklarının ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının kira giderleri hariç, ev eşyaları, yiyecek ve giyecek için yaptıkları harcamalar ile eğitim ve sağlık harcamaları vergi iadesine tabi olacak.

1987 - 1986 Halk Gücü Devrimi'nden sonra Filipinler yeni bir anayasa çıkardı.

1989 - Son SSCB askeri birliği de Kabil'i terk etti. Böylece Afganistan'daki dokuz yıllık Rus işgali sona ermiş oldu.

1990 - Güney Afrika Devlet Başkanı De Klerk, Afrika Ulusal Kongresi'ne konulan 30 yıllık yasağı kaldırdı. Aralarında Nelson Mandela'nın da bulunduğu siyasi mahkûmların en kısa sürede serbest bırakılacağını söyledi.

1991 - Silopi ve Cizre'ye gazetecilerin girmesi yasaklandı.

1995 - İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi, Düşünce Özgürlüğü ve Türkiye adlı kitabı toplatma kararı aldı.

1995 - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Et ve Balık Kurumu'nu 2 yıl hiç ödemesiz 1,5 trilyona Hak-İş'e bağlı Öz Tütün, Müskirat, Gıda Sanayii ve Yardımcı İşçileri Sendikası'na sattı.

1997 - Ankara Sincan'da Refah Partili belediyenin düzenlediği "Kudüs Gecesi" tepkiye yol açtı. Türkiye, Sincan'daki konuşması nedeniyle İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rıza Bagheri'yi resmen protesto etti.

2000 - Fildişi Sahili millî futbol takımı, Afrika Kupası'nın ilk turunda elenince, ülkenin diktatörü futbolcuların tümünü bir askeri kampa hapsettirdi.

2000 - Texas Instruments tarafından geliştirilen DLP CINEMA teknolojisi ile Philippe Binant tarafından gerçekleştirilen Avrupa'daki (Paris) ilk dijital sinema projeksiyonu.

2002 - Orange Prensi Willem-Alexander ve Máxima Zorreguieta Cerruti'nin düğünü.

2004 - Konya'nın Selçuklu ilçesinde 11 katlı Zümrüt Apartmanı, yapım hatası nedeniyle çöktü: 92 kişi öldü.

2004 - İsviçreli tenisçi Roger Federer, yeni bir rekor olan 237 hafta tutacağı bir pozisyon olan 1 numaralı tek erkekler oyuncusu oldu.

2005 - Kanada Hükûmeti Resmi Evlilik Yasasını çıkarır. Bu yasa 20 Temmuz 2005'te aynı cinsiyetten evliliği yasallaştırarak yasalaşacaktı.

2007 - Birleşmiş Milletler "İklim Raporu" açıklandı. Küresel ısınmanın insan yaşamını tehdit ettiği uyarısı yapıldı.

2007 - İtalyan futbolunun en üst basamağı olan Serie A'da Catania ile Palermo arasındaki Sicilya derbisinde çatışma çıktığında polis memuru Filippo Raciti hayatını kaybetti. Bu olay İtalya'daki stadyum düzenlemelerinde büyük değişikliklere yol açtı.

2009 - Ergenekon davası kapsamında 41'i tutuklu 86 sanığın yargılandığı davanın 46. duruşmasında ifade veren Sami Hoştan, "Susurluk kazasındaki kayıp çanta bende" dedi.

2012 - MV Rabaul Queen feribotu, Papua Yeni Gine kıyılarında Finschhafen Bölgesi yakınlarında battı ve tahmi olarak 146-165 kişi öldü.

DOĞUMLAR

137 - Didius Julianus, Roma İmparatoru (ö. 193)

1208 - Jaime I (Fatih Jaime), Aragon Kralı (ö. 1276)

1487 - János Zápolya, Erdel Voyvodası ve Macaristan Kralı (ö. 1540)

1522 - Lodovico Ferrari, İtalyan matematikçi (ö. 1565)

1649 - XIII. Benedictus, İtalyan Papa (ö. 1730)

1650 - VIII. Alexander, Papa (ö. 1691)

1700 - Johann Christoph Gottsched, Alman yazar (ö. 1766)

1802 - Jean Baptiste Boussingault, Fransız kimyacı (ö. 1887)

1882 - James Joyce, İrlandalı yazar (ö. 1941)

1885 - Mikhail Frunze, Sovyet askerlik teorisyeni ve Kızıl Ordu'nun kurucularından (ö. 1925)

1894 - Safiye Ali, Türk tıp doktoru (ö. 1952)

1902 - Alvarez Bravo, Meksikalı fotoğrafçı (ö. 2002)

1905 - Ayn Rand, Rus asıllı Amerikalı yazar (ö. 1982)

1911 - Alfred Preis, Avusturyalı mimar (ö. 1993)

1926 - Valéry Giscard d'Estaing, Fransız politikacı

1932 - Şekip Ayhan Özışık, Türk besteci (ö. 1981)

1936 - Metin Oktay, Türk futbolcu (ö. 1991)

1939 - Dale T. Mortensen, Amerikalı ekonomist (ö. 2014)

1942 - Graham Nash, İngiliz müzisyen, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı

1943 - Özden Örnek, Türk asker ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin 20. Komutanı (ö. 2018)

1945 - Kerem Yılmazer, Türk tiyatrocu (ö. 2003)

1946 - Salih Kalyon, Türk oyuncu

1947 - Farrah Fawcett, Amerikalı oyuncu (ö. 2009)

1952 - Carol Ann Susi, Amerikalı aktris (ö. 2014)

1952 - Park Geun-hye, Güney Kore Cumhurbaşkanı

1956 - Adnan Oktar, Türk yazar

1958 - George Grigore, Rumen yazar, tercüman, araştırmacı ve doğu bilimci

1961 - Kenan Çamurcu, Türk milli halterci, gazeteci ve siyasetçi

1963 - Eva Cassidy, Amerikalı şarkıcı (ö. 1996)

1972 - Nilgül Badakal, Türk şarkıcı

1977 - Shakira, Kolombiyalı şarkıcı

1979 - Fani Halkia, Yunan atlet

1981 - Emre Aydın, Türk pop rock sanatçısı

1983 - Eypio, Türk rap sanatçısı

1987 - Gerard Piqué, İspanyol futbolcu

1987 - Victoria Song Çinli şarkıcı

ÖLÜMLER

1250 - XI. Eric, İsveç Kralı (d. 1216)

1805 - Thomas Banks, İngiliz heykeltıraş (d. 1735)

1907 - Dmitri Mendeleev, Rus kimyacı (d. 1834)

1940 - Vsevolod Meyerhold, Rus tiyatro oyuncusu, yapımcı ve yönetmen (d. 1874)

1957 - Grigori Landsberg, Sovyet fizikçi (d. 1890)

1966 - Hacı Ömer Sabancı, Türk iş adamı ve Sabancı Holding'in kurucularından (d. 1906)

1969 - Boris Karloff, İngiliz oyuncu (d. 1887)

1970 - Bertrand Russell, İngiliz matematikçi, filozof ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1872)

1974 - Imre Lakatos, Macar filozof (d. 1922)

1974 - Orhan Avşar, Türk müzisyen (d. 1917)

1979 - Sid Vicious, Britanyalı müzisyen (d. 1957)

1980 - William Howard Stein, Amerikalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1911)

1980 - Zekeriya Önge, Türk asker (d. 1960)

1987 - Alistair MacLean, İskoçyalı romancı (d. 1922)

1988 - Marcel Bozzuffi, Fransız sinema oyuncusu (d. 1928)

1995 - Donald Pleasence, İngiliz oyuncu (d. 1919)

1996 - Gene Kelly, Amerikalı oyuncu (d. 1912)

1996 - Müfide İlhan, Türk öğretmen ve siyasetçi (d. 1911)

2000 - Teruki Miyamoto, Japon eski millî futbolcu (d. 1940)

2005 - Max Schmeling, Alman boksör ve Dünya ağır sıklet şampiyonu (d. 1905)

2011 - Defne Joy Foster, Türk dizi oyuncusu, sunucu ve DJ (d. 1975)

2014 - Philip Seymour Hoffman, Amerikalı oyuncu ve yönetmen (d. 1967)

2014 - Rüştü Kazım Yücelen, Türk siyasetçi (d. 1948)

2016 - İbrahim Arıkan, Türk iş insanı (d. 1941)

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