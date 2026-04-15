Peş peşe okul saldırıları sonrası MEB'e acil çağrı

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda düzenlenen silahlı saldırılar sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı yaptı.

Yalçın, "Bu hafta okullarda derslere ara verilsin. Okul güvenliği sağlanmadığı müddetce öğrenci ve öğretmen okula gitmemeli. Siverek'teki okul baskının üzüntü ve şaşkınlığını üzerimizden atamadan Kahramanmaraş'tan gelen okul saldırısı ile adeta yıkıldık. Eğitim çalışanlarının bu dağılan psikoloji ile eğitim hizmetini sürdürmesi, ailelerin çocuklarını okullara göndermesi mümkün değildir. Milli Eğitim Bakanlığı acil bir şekilde okulları cuma günü dahil ivedi tatil etmelidir." dedi.

OKULLARDA ARKA ARKAYA SALDIRILAR

Türkiye, iki gün üst üste yaşanan okul saldırılarıyla sarsıldı. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi ile Kahramanmaraş’ta meydana gelen silahlı saldırılar, eğitim kurumlarında güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir liseye düzenlenen saldırıda, eski bir öğrencinin av tüfeğiyle okula girerek ateş açması sonucu 16 kişi yaralandı. Saldırgan, olayın ardından yaşamına son verdi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda ise bu kez 8’inci sınıf öğrencisi silahlı saldırı düzenledi. İki sınıfa girerek ateş açan saldırgan, 4 kişinin ölümüne, 20 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırganın olay sonrası intihar ettiği açıklandı.

Her iki olayın ardından da geniş çaplı soruşturmalar başlatılırken, yetkililer saldırıların tüm yönleriyle incelendiğini duyurdu.

Kaynak: ANKA