Tarihte bugün ne oldu? 17 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Temmuz'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 17 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 17 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 17 Temmuz yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
17 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 17 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? 17 Temmuz tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 1453 - Fransızlar, İngilizler karşısında Castillon Muharebesi'ni kazandı.
• 1815 - Napolyon, Rochefort'da İngiliz kuvvetlerine teslim oldu.
• 1867 - Marx'ın "Das Kapital" adlı eserinin ilk cildi yayımlandı.
• 1879 - İstanbul'da tersane işçileri greve girdi.
• 1907 - Resim sanatında Kübizm akımı doğdu.
• 1918 - Bolşevikler; Rus Çarı II. Nikolay'ı, eşini, çocuklarını ve dört sadık yakınını Yekaterinburg'da idam ettiler.
• 1934 - Atatürk, Türk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ilk kez Bolu'ya geldi.
• 1936 - Cumhuriyetçi Halk Cephesi Koalisyonu'na karşı askerlerin ayaklanması ile İspanya İç Savaşı başladı.
• 1944 - Patlayıcı yüklü iki gemi, Kaliforniya Port Chicago'da çarpıştı: 320 ölü, 400 yaralı.
• 1945 - Postdam Konferansı: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman, Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Almanya'nın Potsdam kasabasında bir araya gelerek II. Dünya Savaşı sonrası dünyanın bölüşümünü belirlediler.
• 1955 - Disney parklarının ilki, kapılarını Kaliforniya'da açtı: Disneyland.
• 1963 - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) kuruldu.
• 1975 - Amerikalı uzay aracı Apollo ve Rus uzay aracı Soyuz uzayda birleştiler.
• 1976 - Kanada'nın Montreal kentinde, Yaz Olimpiyat Oyunları başladı.
• 1986 - İnsan Hakları Derneği kuruldu.
• 1998 - Uluslararası Ceza Mahkemesini kuran Roma Statüsü kabul edildi.
• 2007 - Harry Potter ve Melez Prens vizyona girdi.
• 2019 - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde akşam saatlerinde başlayıp sonraki gün sabah saatlerine kadar devam eden kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış sonrasında meydana gel sel afeti sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti.[
DOĞUMLAR
• 1487 - Şah İsmail, Safevi Devleti'nin kurucusu ve ilk Hükümdarı (ö. 1524)
• 1698 - Pierre Louis Maupertuis, Fransız düşünür (ö. 1759)
• 1744 - Elbridge Gerry, Amerikalı siyasetçi ve ABD'nin 5. başkan yardımcısı (ö. 1814)
• 1884 - Boris Vladimiroviç Asafiev, Rus müzikolog ve besteci (ö. 1949)
• 1888 - Shmuel Yosef Agnon, İsrailli yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1970)
• 1889 - Erle Stanley Gardner, Amerikalı dedektif öyküleri yazarı (ö. 1970)
• 1899 - James Cagney, Amerikalı oyuncu (ö. 1986)
• 1917 - Kenan Evren, Türk asker ve devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 7. Cumhurbaşkanı ve TSK'nin 17. Genelkurmay Başkanı (ö. 2015)
• 1920 - Juan Antonio Samaranch, İspanyol spor adamı (ö. 2010)
• 1922 - Halit Deringör, Türk millî futbolcu (ö. 2018)
• 1935 - Donald Sutherland, Kanadalı oyuncu
• 1939 - Ali Hamaney, İran İslam Cumhuriyeti'nin dini lideri
• 1939 - Valeriy Voronin, Sovyet futbolcu (ö. 1984)
• 1942 - Peter Sissons, İngiliz gazeteci ve televizyon sunucusu (ö. 2019)
• 1947 - Doğan Canku, Türk müzisyen
• 1949 - Geezer Butler, İngiliz müzisyen
• 1951 - Mark Bowden, Amerikalı gazeteci ve yazar
• 1952 - David Hasselhoff, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı
• 1954 - Angela Merkel, Alman siyasetçi
• 1957 - Joachim Król, Alman oyuncu
• 1958 - Metin Yüksel, Türk aktivist ve Akıncılar Derneği'nin lideri (ö. 1979)
• 1958 - Wong Kar-wai, Çinli sinemacı, yönetmen ve senaryo yazarı
• 1960 - Jan Wouters, Holllandalı futbolcudur
• 1961 - Guru, Amerikalı rapçi (ö. 2010)
• 1961 - Jeremy Hardy, İngiliz komedyen ve oyuncu (ö. 2019)
• 1962 - Emin Boztepe, Türk dövüş sporları ustası ve oyuncu
• 1963 - Regina Belle, Grammy ödülü sahibi ünlü bir Amerikalı sanatçıdır
• 1963 - III. Letsie, Lesotho hükümdarlığının kralıdır
• 1963 - Matti Nykänen, Fin kayakla yüksek atlama sporcusu ve şarkıcı (ö. 2019)
• 1969 - Jason Clarke, Avustralyalı oyuncu
• 1971 - Ari Barokas, Türk müzisyen ve Duman grubunun bas gitaristi
• 1971 - Cory Doctorow, Kanadalı bilimkurgu yazarı ve blogcu
• 1972 - Jaap Stam, Hollandalı futbolcu
• 1974 - Claudio López, Arjantinli futbolcu
• 1975 - Elena Anaya, İspanyol oyuncu
• 1975 - Evgeniya Artamonova, Rus voleybolcu
• 1975 - Ville Virtanen, Finlandiyalı dans müzisyeni ve DJ
• 1976 - Dagmara Dominczyk, Polonyalı oyuncu
• 1976 - Marcos Senna, İspanyol futbolcu
• 1976 - Anders Svensson, İsveçli millî futbolcudur
• 1977 - Marc Savard, Kanadalı hokey oyuncusu
• 1977 - Mario Stecher, Avusturyalı milli kayakçı
• 1978 - Émilie Simon, Fransız, synthpop müziği şarkı sözü yazarı ve yorumcusudur
• 1978 - Katharine Towne, Amerikalı oyuncu
• 1979 - Mike Vogel, Amerikalı oyuncu
• 1980 - Emil Angelov, Eski Bulgar millî futbolcudur
• 1980 - Javier Camuñas, İspanyol futbolcu
• 1980 - Ryan Miller, Amerikalı hokey oyuncusu
• 1980 - José Sand, Arjantinli futbolcudur
• 1981 - Mélanie Thierry, Fransız oyuncu
• 1982 - Natasha Hamilton, İngiliz şarkıcı (Atomic Kitten)
• 1983 - Sarah Jones, Amerikalı oyuncudur
• 1983 - Adam Lind, Amerikan beyzbol oyuncusu
• 1983 - Irini Psyhrami, Yunan şarkıcı
• 1983 - Ryan Guettler, Avustralyalı profesyonel BMX sürücüsü
• 1984 - Özlem Yılmaz, Türk oyuncu
• 1984 - Sotiris Leontiou, Yunan futbolcu
• 1985 - Neil McGregor, İskoç futbolcu
• 1985 - Tom Fletcher, İngiliz şarkıcı (McFly)
• 1986 - Dana, Koreli şarkıcı, dansçı ve oyuncu (TSZX)
• 1987 - Ivan Strinic, Hırvat millî futbolcudur
• 1990 - Heinz Lindner, Avusturyalı millî futbolcudur
• 1990 - Anıl Piyancı, Türk rap müzisyeni
• 1994 - Benjamin Mendy, Fransız futbolcu
• 1996 - Jeon Wonwoo, Koreli şarkıcı, söz yazarı, dansçı
• 2000 - Miray Akay, Türk dizi ve sinema oyuncusu
ÖLÜMLER
• 855 - IV. Leo, 10 Nisan 847 yılından 17 Temmuz 855 tarihinde ölene kadar papadır (d. 790)
• 924 - Edward, 899 yılında babası Büyük Alfred'in ölümüyle kral olmuştur
• 1166 - Abdülkadir Geylani, Fars İslam bilgini (d. 1077)
• 1318 - Reşîdüddîn Fazlullah-ı Hemedânî, İlhanlı Devleti'nin Veziri, hekim, yazar ve tarihçi (d. 1247 ila 1250)
• 1399 - Polonyalı Jadwiga, Polonya Krallığı'nın ilk kadın hükümdarı (d. 1374)
• 1588 - Mimar Sinan, Türk mimar (d. 1489)
• 1762 - III. Petro, Rus Çarı (d. 1728)
• 1790 - Adam Smith, İskoç siyasetçi ve ekonomist (Emek-değer teorisine katkılarıyla bilinen) (d. 1723)
• 1845 - Charles Grey, Britanyalı siyasetçi (d. 1764)
• 1852 - Salvadore Cammarano, İtalyan librettist ve oyun yazarı (d. 1801)
• 1879 - Maurycy Gottlieb, Polonyalı realist bir ressam (d. 1856)
• 1887 - Dorothea Dix, Amerikalı toplumsal reformcu ve hümanist (d. 1802)
• 1896 - Rainilaiarivony, Madagaskarlı siyasetçi (d. 1828)
• 1903 - James Abbott McNeill Whistler, ABD doğumlu, Büyük Britanya kökenli ressam (d. 1834)
• 1906 - Carlos Pellegrini, Arjantinli bir avukat, portreci, gazeteci, yeminli tercüman ve politikacıydı (d. 1846)
• 1912 - Henri Poincaré, Fransız matematikçi ve fizikçi (d. 1854)
• 1918 - II. Nikolay, Rus Çarı (idam edildi) (d. 1868)
• 1918 - Aleksey Nikolayeviç Romanov, Rus İmparatorluğu'nun Çesareviç'i ve taht varisi (d. 1904)
• 1918 - Anastasiya Nikolayevna Romanova, Çar II. Nikolay'ın en küçük kızıdır (d. 1901)
• 1918 - Aleksandra Fyodorovna, II. Nikolay'ın eşi (d. 1872)
• 1918 - Mariya Nikolayevna Romanova, Çar II. Nikolay'ın üçüncü kızıdır (d. 1899)
• 1918 - Olga Nikolayevna Romanova, Çar II. Nikolay'ın en büyük kızlarıdır (d. 1895)
• 1918 - Tatyana Nikolayevna Romanova, Çar II. Nikolay'ın ikinci kızıdır (d. 1897)
• 1925 - Lovis Corinth, Alman ressam ve grafiker (d. 1858)
• 1928 - Álvaro Obregón, Meksikalı asker ve devlet adamı (d. 1880)
• 1944 - William James Sidis, olağanüstü matematik ve dil becerilerine sahip Amerikalı matematikçi ve düşünür (d. 1898)
• 1944 - Bule Naipi, II. Dünya Savaşı sırasında Arnavut komünist partizan direniş hareketi üyesi (d. 1922)
• 1945 - Ernst Busch, Nazi Almanyası'nın Generalfeldmarschall'i (d. 1885)
• 1959 - Billie Holiday, Amerikalı şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve besteci (d. 1915)
• 1961 - Emin Halid Onat, Türk mimar (d. 1910)
• 1961 - Vasfi Mahir Kocatürk, Türk şair, oyun yazarı, öğretmen ve politikacı (d. 1907)
• 1967 - John Coltrane, Amerikalı caz müzisyeni ve saksafoncu (d. 1926)
• 1995 - Juan Manuel Fangio, Arjantinli yarış arabası sürücüsüdür (d. 1911)
• 1998 - Sedat Celasun, Türk asker (d. 1915)
• 2002 - Joseph Luns, Hollandalı siyasetçi ve diplomat (d. 1911)
• 2005 - Edward Heath, İngiliz siyasetçi ve Başbakan (d. 1916)
• 2006 - Mickey Spillane, Amerikalı yazar (d. 1918)
• 2009 - Meir Amit, İsrailli politikacı ve general aynı zamanda üçüncü Mossad direktörü (d. 1921)
• 2009 - Walter Cronkite, Amerikalı televizyon gazetecisi (d. 1916)
• 2009 - Leszek Kolakowski, Polonyalı düşünür (d. 1927)
• 2009 - Orhan Şengürbüz, Türk spor spikeri (d. 1958)
• 2011 - Takaji Mori, Japon eski millî futbolcudur (d. 1943)
• 2012 - Ms. Melodie, Amerikalı emceeydi (d. 1969)
• 2012 - İlhan Mimaroğlu, Türk besteci ve yazar (d. 1926)
• 2012 - Morgan Paull, Amerikalı oyuncudur (d. 1944)
• 2013 - Vincenzo Cerami, İtalyan senarist (d. 1940)
• 2013 - Briony McRoberts, İngiliz oyuncu (d. 1957)
• 2013 - Nurettin Ok, Türk siyasetçi (d. 1927)
• 2014 - Jack Lewis, İngiliz kimyacı (d. 1928)
• 2014 - Elaine Stritch, Amerikalı bir oyuncu ve şarkıcı (d.1925)
• 2015 - Jules Bianchi, Fransız Formula 1 pilotu (d. 1989)
• 2016 - Wendell Anderson, Amerikalı bürokrat (d. 1933)
• 2016 - Nüzhet Kandemir, Türk diplomat ve siyasetçi (d. 1934)
• 2017 - Harvey Atkin, Kanadalı oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır (d. 1942)
• 2018 - Rita Bhaduri, Hint kadın sinema ve dizi oyuncusudur (d. 1955)
• 2018 - Yvonne Blake, İngiliz-İspanyol kadın moda tasarımcısı (d. 1940)
• 2018 - Saait Maajiet, Güney Afrikalı kriketçi (d. 1952)
• 2018 - João Semedo, Portekizli siyasetçi ve fizikçidir (d. 1951)
• 2019 - Andrea Camilleri, İtalyan yazarı ve yönetmeni (d. 1925)
• 2019 - Giuseppe Merlo, Eski İtalyan profesyonel tenis oyuncusu (d. 1927)
• 2020 - José Paulo de Andrade, Brezilyalı gazeteci, TV sunucusu (d. 1942)
• 2020 - Ekaterina Alexandrovskaya, Rus-Avustralyalı buz patencisi (d. 2000)
• 2020 - Moussa Benhamadi, Cezayirli politikacı ve araştırmacı (d. 1953)
• 2020 - Brigid Berlin, Amerikalı model ve oyuncu (d. 1939)
• 2020 - Seyfi Dursunoğlu, Türk sahne sanatçısı, şarkıcı ve sunucu (d. 1932)
• 2020 - Zizi Jeanmaire, Fransız balerin, aktris ve koreograf (d. 1924)
• 2020 - Silvio Marzolini, Arjantin millî futbol takımı futbolcusu (d. 1940)
• 2020 - Angela von Nowakonski, Brezilyalı doktor, araştırmacı ve profesör (d. 1953)
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